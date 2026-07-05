/1862 करोड़ का साम्राज्य, लग्जरी कारें और महल जैसे घर... गौरी स्प्रैट के हमसफर आमिर खान की रईसी देख चकरा जाएगा सिर

बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ कहे जाने वाले आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वे आज यानी 5 जुलाई को अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों की शादी मुंबई के बांद्रा में लोकेटेड आमिर के घर पर बेहद प्राइवेट तरीके से हो रही है. इस शादी में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हो रहे हैं. आमिर की इस शादी की खबर के बीच फैंस उनकी आलीशान जिंदगी और संपत्ति के बारे में भी जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
आमिर खान ने सिनेमा जगत में एक लंबा और शानदार सफर तय किया है. उनके करियर की शुरुआत साल 1973 में आई फिल्म ‘यादों की बारात’ से हुई थी, जिसमें उन्होंने ए चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था. इसके बाद साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ ने उन्हें रातों-रात एक बड़ा स्टार बना दिया. पिछले पांच दशकों में उन्होंने कई बेहतरीन और यादगार फिल्में दीं. आमिर साल में कई फिल्में करने के बजाय बहुत सोच-समझकर और चुन-चुनकर काम करने के लिए मशहूर हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ है.
आमिर खान सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं. उन्होंने साल 1999 में ‘आमिर खान प्रोडक्शंस’ नाम से अपनी फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान की कुल संपत्ति लगभग 1,862 करोड़ रुपये है, जो उन्हें देश के सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल करती है. आमिर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों की फीस, उनके प्रोडक्शन हाउस और बड़े ब्रैंड्स के विज्ञापन से आता है.
आमिर खान के पास रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. मुंबई के बांद्रा में उनका एक शानदार सी-फेसिंग डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसी घर में उनकी शादी के फंक्शन हो रहे हैं. इसके अलावा मुंबई के हिल व्यू, बेला विस्टा और मरीना अपार्टमेंट्स जैसी जगहों पर भी उनके फ्लैट्स हैं. भारत से बाहर अमेरिका के लॉस एंजिल्स में भी उनका एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 75 करोड़ रुपये है.
मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून के पल बिताने के लिए आमिर खान ने पंचगनी में एक खूबसूरत फार्महाउस बनाया है. लगभग दो एकड़ में फैला ये फार्महाउस करीब 7 करोड़ रुपये का है. इसके अलावा साल 2012 में आमिर ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अपने पुश्तैनी गांव शाहबाद में 22 पुराने घर खरीदे थे. आमिर ने बताया था कि उन्होंने यह फैसला निवेश के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की यादों को संजोकर रखने के लिए इमोशनल होकर लिया था.
आमिर खान को महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है. उनके गैराज में दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें मौजूद हैं. आमिर के पास एक ‘रोल्स रॉयस घोस्ट’ कार है, जिसकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये के बीच है. इसके साथ ही उनके पास एक ‘मर्सिडीज बेंज एस600’ भी है, जिसकी कीमत करीब 10.5 करोड़ रुपये है. ये कार अपनी बेहतरीन सिक्योरिटी और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. उनकी गाड़ियां उनकी क्लासिक चॉइस को दिखाती हैं.
इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियों के मालिक होने के बावजूद आमिर खान बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं. वे बॉलीवुड की चमक-धमक वाली पार्टियों से दूर रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया की नजरों से छिपाकर रखते हैं. वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहते हैं. उनकी यही सादगी और गंभीर स्वभाव उन्हें दूसरे सुपरस्टार्स से बिल्कुल अलग बनाता है. फैंस उनकी इस सादगी को बेहद पसंद करते हैं.
अब आमिर खान अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. गौरी स्प्रैट के साथ उनकी शादी की तस्वीरें और अपडेट्स देखने के लिए फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर बॉलीवुड के सबसे अमीर और कामयाब सुपरस्टार बनने तक का आमिर का ये सफर हर किसी के लिए काफी इंस्पायरिंग है. फिल्म स्क्रीन से लेकर असल जिंदगी तक, आमिर खान हमेशा अपनी अलग छाप छोड़ने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं.