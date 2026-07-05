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1862 करोड़ का साम्राज्य, लग्जरी कारें और महल जैसे घर... गौरी स्प्रैट के हमसफर आमिर खान की रईसी देख चकरा जाएगा सिर

Aamir Khan luxurious Lifestyle: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान आज अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. वह अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ बेहद सादे तरीके से शादी के बंधन में बंध रहे हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके करोड़ों के साम्राज्य और आलीशान लाइफस्टाइल की कुछ दिलचस्प बातें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:00 PM IST
1862 करोड़ का साम्राज्य, लग्जरी कारें और महल जैसे घर... गौरी स्प्रैट के हमसफर आमिर खान की रईसी देख चकरा जाएगा सिर
Image Credit: Aamir Khan luxurious LifestyleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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