1836 में बना था 'द कॉन्ज्यूरिंग' वाला हॉन्टेड हाउस, 189 साल बाद दोबारा बिकने जा रहा 12,45,00,000 का ये घर, घटीं कई डरावनी घटनाएं
1836 में बना था ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ वाला हॉन्टेड हाउस, 189 साल बाद दोबारा बिकने जा रहा 12,45,00,000 का ये घर, घटीं कई डरावनी घटनाएं

The Conjuring Haunted House: हॉलीवुड फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ के असली घर को नीलाम किया जा रहा है. ये घर रोड आइलैंड में स्थित है और इसे 1836 में बनाया गया था. इस घर में रहने वाले पेरोन परिवार के एक्सपीरिंयस पर फिल्म बनी. कई लोग यहां रात में अजीब घटनाओं का डरावना एक्सपीरियंस कर चुके हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:56 AM IST
189 साल बाद बिका ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ वाला हॉन्टेड हाउस
189 साल बाद बिका ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ वाला हॉन्टेड हाउस

The Conjuring Haunted House Sold: हॉलीवुड की सबसे हॉरर फिल्म माने जाने वाली ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ ने दर्शकों को खूब डराया है. इस फ्रैंचाइजी की शुरुआत 2013 में हुई थी और अब तक इसके 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जिसकी आखिरी फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. जिस असली घर की कहानी से इस फिल्म को प्रेरणा मिली थी, उसे अब बेचा जा चुका है. 

कमाल की बात ये है कि इस घर को असल जिंदगी में भी काफी डरावना माना जाता है और इस पर बनी फिल्म के आने के बाद ये सुर्खियों में आ गया. ये घर अमेरिका के रोड आइलैंड के बुरिलविले इलाके में 1677 राउंड टॉप रोड पर स्थित है. करीब 3,000 वर्ग फुट में फैले इस घर को लोग ‘द कॉन्ज्यूरिंग हाउस’ के नाम से जानते हैं. इस घर को इतना मिस्टीरियस माना जाता है कि लोग इसे भूतिया घर कहकर बुलाते हैं. इसकी नीलामी JJ ऑक्शनीर्स करवा रहे हैं और ये नीलामी 31 अक्टूबर को होगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दोबारा बिकने जा रहा ये डरावना घर

जब दुनियाभर में हेलोवीन का त्योहार मनाया जा रहा होगा. ये घर 1836 में बनाया गया था और बाद में हॉरर फिल्मों की दुनिया में खास जगह बना ली. इसके मालिक ने इसे 1.5 मिलियन डॉलर में बेचा है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 12 करोड़ 45 लाख रुपये होते हैं. ये घर असल में 2013 की फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ की वजह से चर्चा में आया था. कई लोग मानते हैं कि इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है. खुद इसके मालिक भी नहीं चाहते कि कोई यहां लंबे समय तक रहे. इस घर को लेकर कई डरावनी कहानियां भी सामने आई हैं. 

5वें दिन कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल? ‘बागी 4’-‘द बंगाल फाइल्स’ किसने मारी बाजी, इस फिल्म ने छापे 1610 करोड़

घटीं कई डरावनी घटनाएं

1970 से 80 के दशक में पेरोन परिवार यहां रहता था. उनकी बेटी एंड्रिया पेरोन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया था कि उनके परिवार ने कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया. उन्होंने एक बार अपनी मां को अचानक कुर्सी से उड़कर 20 फीट दूर गिरते देखा. हैरानी की बात ये थी कि उनकी मां को ये घटना याद तक नहीं रही. ये एक्पीरियंस बाद में ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ फिल्म की कहानी बनी. पहले इस घर में 14 कमरे थे, लेकिन 2021 में इसका लेआउट बदल दिया गया. अब इसमें सिर्फ 4 कमरे और 2 बाथरूम हैं. 

कई लोग बिता चुके हैं कई रातें 

फिर भी इसकी मिस्ट्री खत्म नहीं हुई. ये जगह आज भी लोगों के लिए अट्रैक्शन बनी हुई है. माना जाता है कि यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिस वजह से दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं. हॉरर फिल्म प्रेमियों के लिए ये घर किसी म्यूजियम से कम नहीं है. आज तक कई लोग इस घर में रात गुजार चुके हैं. इनमें पुराने मालिक, पैरानॉर्मल जांच करने वाले, पत्रकार और यूट्यूबर तक शामिल हैं. कई टीवी शो और वीडियो भी इसी घर में शूट किए गए हैं. यहां एक समय में 8 लोग रात बिता सकते हैं और 13 घंटे तक इसकी जांच करने की इजाजत मिलती है. 

;