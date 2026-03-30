‘धुरंधर 2’ में कैमरामैन दिखने की गलती, ट्रोलिंग के बाद 11 दिन में बदला पूरा सीन, थिएटर्स में नया प्रिंट रिलीज

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आए दिन कमाई में नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. इसी बीच अब फिल्म में एक नया बदलाव किया गया है. दरअसल, फिल्म के एक फाइट सीन में कैमरामैन नजर आ गया था. इस पर अब डायरेक्टर आदित्य धर ने बदलाव करते हुए फिल्म का नया प्रिंट थिएटर में भेज दिया है.
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Dhurandhar: The Revenge Re-Released In Theatres: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. फिल्म आए दिन कमाई के नए-नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इस बीच फिल्म को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. दरअसल, फिल्म रिलीज होने के बाद कई लोगों ने एक फाइट सीन में शीशे में कैमरामैन को देख लिया था. इसके बाद मेकर्स को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी. अब सिनेमाघरों में फिल्म का नया प्रिंट चलाया जा रहा है.
हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का रिवाइज्ड प्रिंट थिएटर्स में पहुंच गया है और सभी एग्जीबिटर्स से कहा गया है कि अपडेटेड प्रिंट को तुरंत चलाया जाए. फिल्म के नए प्रिंट में अब शीशे में वह कैमरामैन नजर नहीं आ रहा है, जो पहले गलती से दिखाई दे रहा था. हालांकि, ‘धुरंधर’ के बाद निर्देशक आदित्य धर की डिटेलिंग की काफी तारीफ हो रही थी, लेकिन इस एक गलती के चलते उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिवाइज्ड प्रिंट पहुंच गया था. कुछ सिनेमाघरों में शनिवार को प्रिंट पहुंचा, जिसके बाद रविवार से फ्रेश प्रिंट चलना शुरू हो गया. रिवाइज्ड वर्जन में कैमरामैन वाले सीन के अलावा किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
बता दें कि ‘धुरंधर 2’ में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे सितारे नजर आए हैं. हर किसी ने फिल्म में दमदार एक्टिंग की है. आदित्य धर इस फिल्म के डायरेक्टर, लेखक और प्रोड्यूसर हैं. सिनेमाघरों में यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई है, जिसके बाद से यह तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 1,353.95 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.
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