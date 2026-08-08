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19 साल पुराना गाना... जिसके रीमिक्स ने इंटरनेट पर मचा रखा तहलका, महज 24 घंटे में यूट्यूब पर बटोरे 3.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज

19 Years Old Sad Song Remix 2.0: हर साल न जाने कितने गाने रिलीज होते हैं, जिनमें से कुछ ही लोगों के दिलों में घर कर पाते हैं. ऐसा ही एक गाना इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. 24 घंटे पहले रिलीज हुआ ये गाना सिर्फ 1 ही दिन में लोगों की फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट में शामिल हो चुका है और यूट्यूब गर्दा उड़ा रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:18 PM IST
19 साल पुराना गाना... जिसके रीमिक्स ने इंटरनेट पर मचा रखा तहलका, महज 24 घंटे में यूट्यूब पर बटोरे 3.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज
Image Credit: 19 Years Old Sad Song Remix 2.0

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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