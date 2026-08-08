/19 साल पुराना गाना... जिसके रीमिक्स ने इंटरनेट पर मचा रखा तहलका, महज 24 घंटे में यूट्यूब पर बटोरे 3.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज

म्यूजिक में एक ऐसी ताकत होती है, जो हमें समय में पीछे ले जाती है. कभी-कभी कोई पुरानी धुन अचानक से सामने आ जाती है और हमारे दिल के किसी कोने में दबी यादों को फिर से ताजा कर देती है. इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. एक ऐसा ही गाना फिर से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसने एक समय में हर किसी के दिल को छुआ था. सोशल मीडिया पर इस समय इस गाने की चर्चा हर तरफ हो रही है. लोग इस गाने को बार-बार लगातार सुन रहे हैं.
सुनने के साथ-साथ लोग इस गाने को शेयर भी कर रहे हैं. इस गाने ने रिलीज होते ही 2000s की उन सभी पुरानी यादों को ताजा कर दिया है, जिन्हें हम सभी काफी पीछे छोड़ आए थे. इस गाने ने एक बार फिर लोगों का इमोशनल कर दिया है. इस गाने की एक-एक धुन और इसके डीप लिरिक्स लोगों को बीते दिनों की याद दिला रहे हैं. हर तरफ लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. आज के डिजिटल दौर में जहां हर दिन सैकड़ों नए गाने रिलीज होते हैं, वहां किसी पुराने गाने इस तरह ट्रेंड करना हैरान करने वाला है.
कुछ फिल्मों के कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी पहचान बनाए रखते हैं. साल 2007 में आई एक मशहूर क्राइम ड्रामा फिल्म के सभी गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर ने अपनी एक्टिंग और गानों से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी. उस दौर में ये हर किसी की पहली पसंद बन गया था. अब इतने सालों बाद इसका नया रीमिक्स वर्जन सामने आया है. ये खूबसूरत गाना कोई और नहीं बल्कि ‘तेरा मेरा रिश्ता 2.0’ है, जिसे फैंस आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं.
19 साल पहले इस गाने को मशहूर संगीतकार प्रीतम ने कंपोज किया था, जबकि इसके डीप और दिल छू जाने वाले लिरिक्स सईद कादरी ने लिखे थे. उस समय पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया था, लेकिन अब इस नए 2.0 वर्जन में काफी बदलाव किए गए हैं. इस बार इसे मुस्तफा जाहिद ने नहीं गाया और न ही इसका म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया है. इस रीमिक्स को संगीतकार मिथुन ने कंपोज किया है. हालांकि, इस गाने के लिरिक्स एक बार फिर से सईद कादरी ने ही लिखे हैं.
इस रीक्रिएटेड वर्जन को साज भट्ट और सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है. इन दोनों सिंगर्स की आवाज में वही पुराना दर्द महसूस होता है, जो 19 साल पुराने गाने की जान था. अच्छी बात ये है कि इस नए वर्जन में ओरिजनल क्रिएटर्स मुस्तफा जाहिद और प्रीतम को पूरा सम्मान और क्रेडिट दिया गया है. यही वजह है कि पुराना और नया दोनों तरह का म्यूजिक पसंद करने वाले लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. गाने की सादगी और नए म्यूजिक का मेल इसे और भी ज्यादा खास बना देता है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
रिलीज होते ही ये रीमिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इकना ही नहीं, इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 3.4 मिलियन व्यूज से ज्यादा मिल चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. फैंस कमेंट बॉक्स में लगातार अपने इमोशंस जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि वे इस गाने को लूप पर सुन रहे हैं और ये उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा है. इस रीमिक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रियल म्यूजिक का जादू कभी खत्म नहीं होता और वो सालों बाद भी लोगों के दिलों को उसी तरह छू सकता है.