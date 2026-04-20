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Hindi Newsबॉलीवुड19वीं शादी की सालगिरह पर ऐश्वर्या राय का प्यार भरा पोस्ट, तलाक की अफवाहों के बीच फैमिली फोटो ने जीता दिल

19वीं शादी की सालगिरह पर ऐश्वर्या राय का प्यार भरा पोस्ट, तलाक की अफवाहों के बीच फैमिली फोटो ने जीता दिल

Abhishek Aishwarya Wedding Anniversary: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और एक्टर अभिषेक बच्चन की शादी को 20 अप्रैल को 19 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ एक फैमिली फोटो शेयर की है. साथ ही दोनों की ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 20, 2026, 10:20 PM IST
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ऐश्वर्या-अभिषेक की शादी को हुए 19 साल पूरे
ऐश्वर्या-अभिषेक की शादी को हुए 19 साल पूरे

Aishwarya Rai Shares Family Photo On 19th Anniversary: एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इंस्टाग्राम पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर बेहद कम एक्टिव रहती हैं. उनके एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच लगभग एक महीने से ज्यादा का गैप होता है. हालांकि, शादी की सालगिरह के खास मौके पर वह हमेशा पूरी फैमिली की तस्वीर शेयर करती हैं और आज तो डबल खुशी का मौका था. आज एक तरफ उनके पति अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर लॉन्च हुआ और दूसरी तरफ कपल की 19वीं शादी की सालगिरह है. ऐसे मौके पर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ फैमिली फोटो शेयर की हैं. एक्ट्रेस की पोस्ट आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई हैं.

ऐश्वर्या राय ने शेयर की 2 तस्वीरें

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने इंस्टाग्राम पर दो फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह अपने पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आ रही हैं. पहली फोटो में तीनों के चेहरे पर क्यूट-सी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है और दूसरी फोटो में ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या एक साथ दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में हार्ट वाले इमोजी शेयर किए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोस्ट पर फैंस जमकर लुटा रहे प्यार

इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खूब कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ ही देर में पोस्ट पर ढेर सारी सालगिरह की बधाइयां आ गई हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, वे आज की ही मालूम पड़ती हैं, क्योंकि अभिषेक उसी लिबास में 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नजर आए थे.

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साल 2007 में की थी कपल ने शादी

गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी. जिसके बाद फिल्म 'गुरु' और 'उमराव जान' की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे थे और फिर साल 2007 में 20 अप्रैल को कपल ने धूमधाम से शादी की थी. शादी से पहले दोनों ने एक-दूजे को लंबे समय तक डेट किया था. हालांकि, दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ने की कई खबरें सामने आई थीं, लेकिन अक्सर इवेंट्स में कपल को साथ देखा जाता है. दोनों ने ही इन अफवाहों पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा है.

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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