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भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म का वो ‘बोल्ड सीन’, जब कैमरे के सामने मर्द को उतारनी पड़ी थी अपनी साड़ी, जिसे कहा गया था ‘अश्लील’

First Indian Film: 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म के एक साधारण से सीन को आज भी ‘बोल्ड’ और ‘अश्लील सीन’ कहा जाता है. लेकिन असल वजह कुछ और थी. उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना खराब माना जाता था, इसलिए पुरुषों ही महिलाओं के किरदार निभाया करते थे. चलिए बताते हैं इस ‘अश्लील सीन’ के पीछे की कहानी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 03, 2026, 06:51 AM IST
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First Indian Film Raja Harishchandra Bold Scene History
First Indian Film Raja Harishchandra Bold Scene History

First Indian Film Untold Story: ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में आई फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ से हुई थी, जिसे दादासाहेब फाल्के ने बनाया था. उस समय समाज और लोगों की सोच इतनी एडवांस नहीं थी. उस समय में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, खासकर महिलाओं के लिए. लोग इसे गलत नजर से देखते थे. ऐसे माहौल में फिल्म बनाना ही बड़ी चुनौती थी. कई चीजें मजबूरी में करनी पड़ती थीं. आज जो चीजें हमारे लिए फिल्मों में नॉर्मल है, उस दौर में लोगों को वो चीजें अजीब या बोल्ड लगती थी. 

ऐसा ही कुछ इस फिल्म और इसमें काम कर रहे कलाकारों के साथ भी हुआ. फिल्म में रानी तारामती का रोल बहुत जरूरी था. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई भी महिला इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थी. समाज का डर इतना ज्यादा था कि परिवार भी इसकी इजाजत नहीं देते थे. मजबूरी में ये रोल मेल एक्टर अन्ना सालूंके को निभाना पड़ा. उन्होंने इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की. साड़ी पहनना, चलना, बोलना सब सीखा. उस समय ये चीज लोगों को अजीब नहीं लगी क्योंकि थिएटर में पहले से ऐसा होता आ रहा था.

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नहाने वाले ‘अश्लील सीन’ की सच्चाई

दरअसल, इस फिल्म के एक सीन में रानी तारामती को नहाते हुए दिखाया गया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है. उस दौर में इस सीन को लोगों ने बोल्ड या अश्लील बकाया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था. ये सीन बहुत सिंपल और नॉर्मल तरीके से दिखाया गया था. इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, जिसे गलत कहा जाए. ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था. उस दौर में लोग इसे बिना किसी गलत सोच के देखते थे. लेकिन आज के नजरिए से देखने पर लोगों को ये अलग लगता है, इसलिए इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं.

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शुरुआती दौर की फिल्म मेकिंग

1913 के समय फिल्मों की तकनीक आज जैसी एडवांस नहीं थी. उस दौर में कैमरा एक जगह दूर रखकर शूटिंग की जाती थी और ज्यादातर सीन लंबे शॉट में ही फिल्माए जाते थे. क्लोज-अप या चेहरे के इमोशन दिखाने के खास तरीके तब मौजूद नहीं थे. इसलिए हर सीन काफी सीधा और सिंपल लगता था. जिस नहाने वाले सीन की बात होती है, उसमें भी कोई खास या अलग दिखाने की कोशिश नहीं थी. वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया था. आज के नजरिए से उसे ‘बोल्ड’ कहना पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता.

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महिलाओं का डर और समाज का दबाव

उस दौर में फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए आसान नहीं था. समाज की सोच काफी सख्त थी और लोग मानते थे कि फिल्मों में जाने से इज्जत पर असर पड़ता है. परिवार वाले भी इसे अच्छा नहीं मानते थे और लड़कियों को साफ मना कर देते थे. इसी वजह से कोई भी महिला फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी. ‘राजा हरिश्चंद्र’ बनाने के समय दादासाहेब फाल्के को भी यही परेशानी हुई. उन्होंने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें ना ही सुनने को मिला. आखिरकार उन्हें मजबूरी में मेल आर्टिस्ट से ही फीमेल किरदार निभवाने पड़े.

इतिहास को समझने का नजरिया

आज जब हम इस सीन को देखते हैं, तो ये हमें ये पूरी तरह से नॉर्मल लग सकता है. लेकिन उस वक्त के हालात और लोगों की सोच काफी अलग थी, जिसको समझना बहुत जरूरी है. उस दौर में सिनेमा नया-नया था और चीजें सीखते-समझते आगे बढ़ रही थीं. ये सीन हमें उस समय की फिल्म मेकिंग और समाज की सच्चाई दिखाता है. इसे सिर्फ ‘अश्लील’ कहना सही नहीं होगा. ये उस दौर की मजबूरी, सोच और सीमाओं का हिस्सा था. इसलिए ऐसे सीन को समझने के लिए हमें उस समय के नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज हर फिल्म में इस तरह के सीन आते हैं. 

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सिनेमा का बदलता दौर

धीरे-धीरे जब महिलाएं फिल्मों में आने लगीं, तब सिनेमा भी बदलने लगा. पहले जहां सिर्फ मेल कलाकार ही अलग-अलग किरदार निभाते थे, वहीं अब कहानियों में असलीपन आने लगा. ‘राजा हरिश्चंद्र’ का ये सीन उस समय को दिखाता है जब थिएटर और सिनेमा एक साथ आगे बढ़ रहे थे. उस दौर में तकनीक सीमित थी, लेकिन सोच नई थी. कैमरा, अभिनय और कहानी कहने का तरीका समय के साथ बेहतर होता गया. इसलिए इस सीन को आज के नजरिए से जज करना पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि इसे उस समय के बदलाव और सीख के रूप में देखना चाहिए भी.

शुरुआती सिनेमा की सच्चाई

कुल मिलाकर, ‘राजा हरिश्चंद्र’ का ये सीन किसी सनसनी या लोगों को चौंकाने के लिए नहीं बनाया गया था. उस समय हालात ऐसे थे कि मेकर्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए उन्हें ऐसी चीजें करनी पड़ीं. ये सीन उसी मजबूरी का नतीजा था. आज जब इसकी बात होती है, तो इसलिए क्योंकि ये हमें सिनेमा के शुरुआती दिनों की असली तस्वीर दिखाता है. ये समझ आता है कि उस दौर में काम करना कितना मुश्किल था. फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और सिनेमा की नींव रखी. इसलिए इतिहास को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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