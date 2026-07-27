/1925 करोड़ी वो मोस्ट अवेटेड फिल्म... जो पंकज त्रिपाठी की ‘ओह माय डॉग’ पर पड़ी भारी, नहीं मिल रही स्क्रीन; बदलनी पड़ी रिलीज डेट

फिल्म ‘ओह माय गॉड’ बनाने वाले डायरेक्टर अमित राय की नई फिल्म ‘ओह माय डॉग’ पहले 31 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली थी. मगर अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह है 1925 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’. इस सुपरहीरो फिल्म ने भारतीय थिएटर्स के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है. भारत में इस सीरीज के ढेरों दीवाने हैं. बच्चे हों या बड़े, हर कोई स्पाइडर-मैन की नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है.
दोनों फिल्में ही परिवार और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. ऐसे में एक पुरानी और मशहूर फ्रेंचाइजी होने के नाते ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ज्यादातर फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेगी. यही सोचकर ‘ओह माय डॉग’ के निर्माताओं ने अपनी फिल्म की रिलीज को एक हफ्ते आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया. एनडीटीवी से बातचीत में डायरेक्टर अमित राय ने कहा कि ये एक बेहद प्रैक्टिकल कदम है. उन्होंने बताया कि थिएटर्स में पहले से ही कई बड़ी फिल्में चल रही हैं, जिन्होंने स्क्रीन घेर रखी है.
अमित राय ने कहा कि थिएटर्स में पहले से ‘द ओडिसी’ और ‘धमाल 4’ जैसी फिल्में चल रही हैं, जिनकी अपनी फैमिली ऑडियंस है. इसके अलावा ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ की एडवांस बुकिंग 15-20 दिन पहले ही शुरू हो गई थी. बुकिंग का रुझान देखकर लगता है कि ये फिल्म पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग करके इतिहास रच सकती है. ऐसे में ये फिल्म लगभग सभी स्क्रीन्स अपने नाम कर लेगी और बाकी फिल्मों के लिए थिएटर्स में जगह ही नहीं बचेगी.
उन्होंने आगे कहा कि ‘ओह माय डॉग’ भी एक पारिवारिक फिल्म है और हमारी ऑडियंस भी वही है जो ‘धमाल 4’, ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ और ‘द ओडिसी’ देखने आती है. इतनी मेहनत से अच्छी फिल्म बनाने के बाद अगर उसे थिएटर्स में स्क्रीन ही न मिले, तो उसकी नाकामी की वजह फिल्म नहीं बल्कि स्क्रीन की कमी होगी. इसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ा पीछे हट जाएं और एक हफ्ते बाद रिलीज हों. तब तक लोग बाकी फिल्में देख चुके होंगे और हमें दर्शकों तक पहुंचने का बेहतर मौका मिलेगा.
इस शुक्रवार यानी 31 जुलाई को ‘ओह माय डॉग’ के साथ एक और फिल्म ‘तेरा यार हूं मैं’ रिलीज होने वाली थी. इस फिल्म से मशहूर डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं. अब ‘ओह माय डॉग’ की रिलीज आगे खिसकने के बाद इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर सीधा मुकाबला सिर्फ ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ और ‘तेरा यार हूं मैं’ के बीच ही रह गया है. देखना होगा कि दर्शक किसे अपना प्यार देते हैं. बता दें, ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है.