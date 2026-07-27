Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /1925 करोड़ी वो मोस्ट अवेटेड फिल्म... जो पंकज त्रिपाठी की ‘ओह माय डॉग’ पर पड़ी भारी, नहीं मिल रही स्क्रीन; बदलनी पड़ी रिलीज डेट

1925 करोड़ी वो मोस्ट अवेटेड फिल्म... जो पंकज त्रिपाठी की ‘ओह माय डॉग’ पर पड़ी भारी, नहीं मिल रही स्क्रीन; बदलनी पड़ी रिलीज डेट

Oh My Dog Release Postponed: हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर-मैन’ के भारत में जबरदस्त क्रेज और एडवांस बुकिंग को देखते हुए ‘ओह माय डॉग’ के मेकर्स ने इसकी रिलीज टाल दी है. डायरेक्टर अमित राय का कहना है कि स्क्रीन न मिलने से अच्छी फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है, इसलिए एक हफ्ते हटना ही समझदारी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:48 PM IST
1925 करोड़ी वो मोस्ट अवेटेड फिल्म... जो पंकज त्रिपाठी की ‘ओह माय डॉग’ पर पड़ी भारी, नहीं मिल रही स्क्रीन; बदलनी पड़ी रिलीज डेट
Image Credit: Oh My Dog Release Postponed

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कैसे होते हैं सावन में जन्मे बच्चे? जानें इनके भविष्य से जुड़े गहरे रहस्य
Sawan 202649 min ago
2
Sanju Samson59 min ago
3
surajpur news59 min ago
4
Natural Diamonds1 hr ago
5
NEET UG 2026 Result1 hr ago