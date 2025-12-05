Advertisement
trendingNow13030497
Hindi Newsबॉलीवुड

60 के दशक की वो टॉप एक्ट्रेस, जिसने प्यार के लिए अपना लिया मुस्लिम धर्म, पति के उठने से पहले ही लगा लेती थीं मेकअप

आज हम आपको 60s की ऐसी टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस वक्त धर्म को किनारे करके मुस्लिम क्रिकेटर से निकाह रचाया था. ये उनके इतना ज्यादा प्यार करती थीं कि उनके सुबह उठने से पहले ही ऐसी काम करती थी जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है ये?
कौन है ये?

Guess This Actress: बॉलीवुड में कई हीरोइनें ऐसी हैं जिन्होंने फिल्मी हस्ती से नहीं बल्कि क्रिकेटर्स से की है. जिसमें अनुष्का शर्मा से लेकर गीता बसरा का नाम शामिल है. आज हम आपको 60s की ऐसी टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस वक्त धर्म को किनारे करके मुस्लिम क्रिकेटर से निकाह रचाया था. ये उनके इतना ज्यादा प्यार करती थीं कि उनके सुबह उठने से पहले ही ऐसी काम करती थी जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे.

कौन हैं ये हसीना?

ये हसीना कोई और नहीं शर्मिला टैगोर हैं. शर्मिला ने मंसूर अली खान से 1968 में निकाह कर लिया था. हाल ही में अपनी मां और एक्ट्रेस शर्मिला के बारे में बात करते हुए उनकी बेटी सोहा अली खान ने एक ऐसी बात बताई जो वेटरन एक्ट्रेस के कई फैंस नहीं जानते होंगे. सोहा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'मैं कुणाल के सामने बिना मेकअप जाने में कंफर्टेबल हूं. इसी दौरान अपनी मां के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी मां ने मुझे एक बार बताया था कि जब उनकी नई-नई शादी हुई थी तो वो मेरे पिता के उठने से पहले रूस लगाकर सो जाया करती थीं. क्योंकि वो शर्मिला टैगोर थी और उन्हें शर्मिला टैगोर को देखकर ही उठना चाहिए था. इस तरह शादी के कुछ वक्त तक चलता रहा.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस...

सोहा के साथ इस इंटरव्यू में सोनाक्षी भी थीं. ऐसे में जब सोनाक्षी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं. क्योंकि हमारे साथ ये लुक से कही ऊपर वाला रिश्ता है. मैं उसकी तरफ कई सारी चीजों को लेकर अट्रैक्ट हुई. जैसे कि वो मुझे जिस तरह से फील करवाता है. वो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस फील करवाता है फिर चाहे मेरे साइज कोई भी हो...और लुक कैसा भी हो.'

fallback

'वो मेरी लाइफ की ऐसी...' उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर पर राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- इसी तरह से सिस्टम और...

24 साल में की थी शादी

शर्मिला का जब मंसूर ने निकाह हुआ था उस वक्त वो महज 24 साल की थीं. उस वक्त मंसूर भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे. इन दोनों के तीन बच्चे हैं- सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान. सोहा और सैफ ने अपनी मां के एक्टिंग प्रोफेशन को अपनाया जबकि सोहा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Sharmila TagoreMansoor Ali Khan

Trending news

व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा
Heliconia Plant
व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा