60 के दशक की वो टॉप एक्ट्रेस, जिसने प्यार के लिए अपना लिया मुस्लिम धर्म, पति के उठने से पहले ही लगा लेती थीं मेकअप

Guess This Actress: बॉलीवुड में कई हीरोइनें ऐसी हैं जिन्होंने फिल्मी हस्ती से नहीं बल्कि क्रिकेटर्स से की है. जिसमें अनुष्का शर्मा से लेकर गीता बसरा का नाम शामिल है. आज हम आपको 60s की ऐसी टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस वक्त धर्म को किनारे करके मुस्लिम क्रिकेटर से निकाह रचाया था. ये उनके इतना ज्यादा प्यार करती थीं कि उनके सुबह उठने से पहले ही ऐसी काम करती थी जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे.

कौन हैं ये हसीना?

ये हसीना कोई और नहीं शर्मिला टैगोर हैं. शर्मिला ने मंसूर अली खान से 1968 में निकाह कर लिया था. हाल ही में अपनी मां और एक्ट्रेस शर्मिला के बारे में बात करते हुए उनकी बेटी सोहा अली खान ने एक ऐसी बात बताई जो वेटरन एक्ट्रेस के कई फैंस नहीं जानते होंगे. सोहा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'मैं कुणाल के सामने बिना मेकअप जाने में कंफर्टेबल हूं. इसी दौरान अपनी मां के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी मां ने मुझे एक बार बताया था कि जब उनकी नई-नई शादी हुई थी तो वो मेरे पिता के उठने से पहले रूस लगाकर सो जाया करती थीं. क्योंकि वो शर्मिला टैगोर थी और उन्हें शर्मिला टैगोर को देखकर ही उठना चाहिए था. इस तरह शादी के कुछ वक्त तक चलता रहा.'

मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस...

सोहा के साथ इस इंटरव्यू में सोनाक्षी भी थीं. ऐसे में जब सोनाक्षी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं. क्योंकि हमारे साथ ये लुक से कही ऊपर वाला रिश्ता है. मैं उसकी तरफ कई सारी चीजों को लेकर अट्रैक्ट हुई. जैसे कि वो मुझे जिस तरह से फील करवाता है. वो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस फील करवाता है फिर चाहे मेरे साइज कोई भी हो...और लुक कैसा भी हो.'

24 साल में की थी शादी

शर्मिला का जब मंसूर ने निकाह हुआ था उस वक्त वो महज 24 साल की थीं. उस वक्त मंसूर भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे. इन दोनों के तीन बच्चे हैं- सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान. सोहा और सैफ ने अपनी मां के एक्टिंग प्रोफेशन को अपनाया जबकि सोहा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं.