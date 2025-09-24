55 साल पुरानी वो 4 घंटे की फिल्म, जिसको फ्लॉप कराने की रची गई साजिश, बनने में लगे थे 6 साल, बेचनी पड़ी थी संपत्ति
Biggest Flop Film: वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत सी फिल्में रिलीज होती है, जिनमें से कुछ फ्लॉप हो जाती हैं. लेकिन आज हम आपको 55 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको बनाने में हीरो ने अपनी संपत्ति तक बेच दी थी, लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप हुई. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:48 PM IST
Biggest Flop Film Mera Naam Joker: 'संगम' की शानदार सफलता के बाद राज कपूर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'मेरा नाम जोकर' को लेकर बेहद उत्साहित थे. वे चाहते थे कि ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तारीफें बटोरे. इसलिए उन्होंने कहानी, निर्देशन, अभिनय और एडिटिंग सब कुछ खुद किया. शोमैन राज कपूर ने इस फिल्म पर अपनी पूरी मेहनत और पैसे लगा दिए थे. लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई. 

राज कपूर के लिए ये झटका इतना बड़ा था कि उनको दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी और वे टूट गए थे. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 'मेरा नाम जोकर' असल में फ्लॉप नहीं थी. बल्कि, इसे फ्लॉप करवाने की साजिश रची गई थी. राज कपूर का नाम इतना बड़ा था कि उनकी फिल्मों के आसपास कोई दूसरी फिल्म रिलीज होने की हिम्मत नहीं करता था. लेकिन इस बार हालात अलग थे. 55 साल पहले इस फिल्म के फ्लॉप होने पर राज कपूर को 2 से 3 करोड़ का नुकसान हुआ था. 

बुरी पिटी थी राज कपूर की फिल्म 

आज के हिसाब से ये रकम 100 करोड़ रुपये तक होती है. फिल्म क्रिटिक स्वप्निल राज शेखर ने खुलासा किया था कि असल वजह फिल्म की क्वालिटी नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के कुछ निर्माताओं की चालें थीं. उनके मुताबिक, राज कपूर इस फिल्म के लिए इतने जुनूनी थे कि बार-बार इसकी रिलीज डेट बदलते रहे. इससे बाकी निर्माताओं की फिल्में अटक गईं और लॉबी परेशान हो गई. राज कपूर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने प्लानिंग की. जब 'मेरा नाम जोकर' रिलीज हुई, तो इन निर्माताओं ने एडवांस में टिकटें खरीद लीं. 

दूसरे फिल्ममेकर्स ने रची थी साजिश 

नतीजा ये हुआ कि बाहर तो दर्शक कतार में खड़े थे, लेकिन अंदर हॉल में सिर्फ कुछ लोग बैठे थे और बाकी सीटें खाली रह गईं. इसके बाद उन लोगों ने बाहर आकर दर्शकों के बीच अफवाह फैला दी कि फिल्म बहुत खराब है. धीरे-धीरे ये नेगेटिविटी लोगों तक पहुंची और 'मेरा नाम जोकर' को फ्लॉर करार दे दिया गया. असल में जनता को भ्रमित किया जा रहा था. फिल्म के लिए फैलाई गई गलत राय ने इसके बिजनेस को बुरा असल डाला और शोमैन राज कपूर की मेहनत पर पानी फिर गया, जो लिए अफसोस की बात थी. 

फिर राज कपूर ने चली थी ऐसी चाल 

फिल्म की असफलता ने राज कपूर का दिल तोड़ दिया. उन्हें गहरा सदमा लगा और लंबे समय तक उन्होंने कोई फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई. वो इस बात से अनजान थे कि उनकी फिल्म में कोई बड़ी खामी नहीं थी, बल्कि ये सब एक सोची-समझी चाल का नतीजा था. जब उन्हें असली वजह का पता चला, तो उन्होंने ठान लिया कि वे इस लॉबी को सबक सिखाएंगे और अपने करियर को फिर से पटरी पर लाएंगे. इसके बाद राज कपूर ने करियर बचाने और बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए 'बॉबी' बनाई. 

'बॉबी' से वसूला फ्लॉप फिल्म का पैसा

इस बार उन्होंने नई रणनीति अपनाई. उन्होंने फिल्म के गाने पहले ही रेडियो पर रिलीज कर दिए और कैसेट लोगों में मुफ्त बांटे. इससे गानों की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि फिल्म के रिलीज से पहले ही जबरदस्त क्रेज बन गया. नतीजा ये हुआ कि 'बॉबी' ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ऋषि कपूर का करियर चमक उठा. राज कपूर भी इस फिल्म के जरिए दोबारा ऊंचाई पर पहुंच गए. बता दें, 'मेरा नाम जोकर' को बनाने में 6 साल का समय लगा था. इतना ही नहीं, ये फिल्म 4 घंटे की थी, जिसमें दो इंटरवल थे.

