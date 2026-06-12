Sholay Movie Superhit Scene: हिंदी सिनेमा की क्लाकिस ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शोले’ को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और यादगार फिल्मों में गिना जाता है. साल 1975 में जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को परदे पर उतारा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि रिलीज के इतने सालों बाद भी लोग इसके दीवाने रहेंगे. फिल्म की कहानी से लेकर इसके किरदारों का अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. यही वजह है कि इस फिल्म का हर एक हिस्सा आज भी हिंदी सिनेमा की पहचान माना जाता है.
आज भी इस फिल्म के कई डायलॉग्स बेहद मशहूर हैं. जब भी कोई इन्हें बोलता है, तो तुरंत समझ आ जाता है कि यहां ‘शोले’ फिल्म की बात हो रही है. साथ ही फिल्म में कई यागदार सीन भी हैं, जो सोशल मीडिया पर आज भी खूब वायरल होते हैं. जिनमें धर्मेंद्र का पानी की टंकी पर चढ़ने वाला सीन भी शामिल है. उनके डायलॉग्स ‘मौसी जी सुसाइड’ और ‘चक्की पीसिंग’ थियेटर में लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते थे. इस पूरे सीन में हिंदी और इंग्लिश का जो तालमेल बिठाया गया था, उसने सचमुच कमाल कर दिया था.
यही वजह है कि लोग आज भी इस सीन और धर्मेंद्र क यादगार डॉयलॉग्स को भूल नहीं पाए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ‘शोले’ का ये सबसे यादगार सीन जावेद अख्तर ने बहुत जल्दबाजी में लिखा था. इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है. राइट जावेद अख्तर ने अपने एक एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने पानी की टंकी वाला सीन तैयार किया, तो उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था. वे इतनी जल्दी में थे कि उन्हें लिखे हुए डायलॉग्स को दोबारा पढ़ने या सुधारने का मौका तक नहीं मिल पाया था.
अपने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने बताया था कि इस सीन का पूरा ढांचा तो तैयार था, लेकिन उसके डायलॉग्स लिखना बाकी था. वे रोज इसे लिखने की कोशिश करते थे, पर फिल्म की शूटिंग के दौरान बाकी कामों, हंसी-मजाक और खाने-पीने में इतने बिजी हो जाते थे कि समय ही नहीं मिलता था. आखिरकार एक सुबह जब वे एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में ही इस सीन के डायलॉग्स को पूरा करने का मन बनाया. उस सुबह जावेद अख्तर को बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी.
उन्होंने आगे बताया कि उन्हें काफी देर हो रही थी. जब एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए उनका नाम पुकारा जा रहा था, तब उन्होंने आनन-फानन में कार के बोनट पर ही इस सीन के सारे डायलॉग्स लिख डाले. उनके पास समय इतना कम था कि उन्होंने बिना दोबारा पढ़े ही वो कागज अपने असिस्टेंट को दे दिया. इस तरह जल्दबाजी में लिखा गया ये सीन हमेशा के लिए अमर हो गया. आज भी इस सीन के ढेरों वीडियो और डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिनपर सोशल मीडिया यूजर्स रील्स भी बनाते हैं.
बता दें, रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी हिंदी सिनेमा की ये ऐतिहासिक फिल्म 15 अगस्त, 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के अलावा संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकारों ने एक साथ काम किया था. उस दौर में ये फिल्म करीब 2 से 3 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. शुरुआती दिनों में फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी रही, लेकिन बाद में इसने 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस करके इतिहास रच दिया था.