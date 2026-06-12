Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /Sholay का वो सबसे बड़ा सुपरहिट सीन... कार के बोनट पर लिखा गया था जिसका फेमस डायलॉग, आज भी इंटरनेट पर होता है वायरल

Sholay का वो सबसे बड़ा सुपरहिट सीन... कार के बोनट पर लिखा गया था जिसका फेमस डायलॉग, आज भी इंटरनेट पर होता है वायरल

Sholay Movie: हिंदी सिनेमा की क्लाकिस ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शोले’ का वो फेमस पानी की टंकी वाला सीन तो आपको याद ही होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र के वे सुपरहिट डायलॉग जावेद अख्तर ने जल्दबाजी में कार के बोनट पर लिखे थे. जानिए इस आइकॉनिक सीन के पीछे की पूरी मजेदार कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:22 AM IST
Sholay का वो सबसे बड़ा सुपरहिट सीन... कार के बोनट पर लिखा गया था जिसका फेमस डायलॉग, आज भी इंटरनेट पर होता है वायरल
Image Credit: Sholay Movie Superhit Scene

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
10 साल के कामकाज की होगी जांच, फरीदाबाद नगर निगम में हड़कंप, जानें मामला
Faridabad Municipal Corporation0 min ago
2
Ind vs Ire2 min ago
3
masik shivratri 2026 june12 min ago
4
Delhi news25 min ago
5
Thailand35 min ago