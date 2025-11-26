Advertisement
trendingNow13018974
Hindi Newsबॉलीवुड

‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग रद्द... अब अगले महीने रिलीज होगा अनकट वर्जन, IFFI क्लोजिंग में धर्मेंद्र को दी जाएगी खास श्रद्धांजलि

Dharmendra Tribute: 56वें IFFI में धर्मेंद्र को खास श्रद्धांजलि दी जाएगी. हालांकि, इस बीच उनकी 50 साल पुरानी कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया गया है, लेकिन रमेश सिप्पी का खास सेशन रखा गया है. ‘शोले: द फाइनल कट’ अगले महीने रिलीज होगी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग रद्द... अब अगले महीने रिलीज होगा अनकट वर्जन
‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग रद्द... अब अगले महीने रिलीज होगा अनकट वर्जन

Dharmendra Tribute: हाल ही में हिंदी सिनेमा के लेजेंड्री अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने उनको बेहद खास अंदाज में श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान उनके काम और सिनेमा जगत में उनके योगदान को याद किया जाएगा. उनकी क्लासिक फिल्म ‘शोले’ का 4K रिस्टोर वर्जन आज, 26 नवंबर को री-रिलीज होने वाला था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसको रद्द करना पड़ा. 

इसके बावजूद फेस्टिवल टीम ने तय किया है कि धर्मेंद्र को सम्मानित करने के लिए इवेंट में एक खास ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, ताकि उनका योगदान हमेशा के लिए यादगार बन सके. NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने PTI से बातचीत में बताया कि सोमवार को धर्मेंद्र जी के निधन की दुखद खबर मिली. फिल्म बाजार के क्लोजिंग सेरेमनी में उनके सम्मान में एक मिनट का मौन रखा गया. उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के क्लोजिंग के दौरान भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

fallback 

Add Zee News as a Preferred Source

‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग रद्द

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शोले’ की स्क्रीनिंग रद्द होने के बाद फेस्टिवल अब फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी का एक खास सेशन ऑर्गनाइज करेगा, जिसका नाम है ‘50 इयर्स ऑफ शोले: व्हाइ शोले स्टिल रेजोनेट्स?’. फिल्म फेस्टिवल शुरू होने के साथ ही पणजी के इनॉक्स थिएटर में ‘शोले’ की मशहूर बाइक को कांच के एक बॉक्स में दिखाया गया. अब धर्मेंद्र के निधन के बाद ये बाइक खुद एक इमोशनल ट्रिब्यूट बन गई है. इसी बाइक पर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने आइकॉनिक गाना ‘ये दोस्ती’ फिल्माया था. 

2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, ऑस्कर 2026 में बड़ी-बड़ी फिल्मों को देगी टक्कर, 40 करोड़ के खर्च में कमाए थे 400 करोड़

अगले महीने 1500 सिनेमाघरों में होगी रिलीज 

ये गाना आज भी लोगों की यादों में ताजा है. दर्शक थिएटर में पहुंचकर इस बाइक को देखकर फिल्म के सुनहरे दौर को याद कर रहे हैं और धर्मेंद्र की मुस्कान और उनकी दोस्ती भरी अदाओं को दोबारा महसूस कर रहे हैं. भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल ‘शोले’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने वाली है. फिल्म को 4K वर्जन में री-रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम ‘शोले – द फाइनल कट’ रखा गया है. अब ये फिल्म अगले महीने 12 दिसंबर 2025 को देशभर के 1,500 सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

fallback

नए वर्जन में दिखा जाएगा अनकट क्लाइमैक्स 

साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फिल्म का ओरिजनल अनकट क्लाइमैक्स पहली बार जनता को दिखाया जाएगा. 1975 में इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप की वजह से फिल्म के क्लाइमैक्स को बदल दिया गया था, जिसे अब दिखाया जाएगा. निर्देशक रमेश सिप्पी के मुताबिक, उनका सपना था कि दर्शक ‘शोले’ को उसी रूप में देखें जैसा उन्होंने बनाया था. 50वीं सालगिरह के मौके पर ये रिलीज भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल साबित होगी. 

धर्मेंद्र अगले महीने मनाने वाले थे 90वां जन्मदिन

फिल्म का 4K रिस्टोरेशन दर्शकों को एक नई विजुअल एक्सपीरियंय देगा. साथ ही अनकट एंडिंग देखने का मौका दर्शकों को फिल्म की असली भावनाओं से जोड़ देगा. लंबे समय से फैंस इस वर्जन का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें ये क्लासिक फिल्म अपने ओरिजनल अंदाज में देखने का मौका मिलेगा. बता दें, धर्मेंद्र का सोमवार सुबह मुंबई के जुहू स्थित घर पर निधन हो गया. वे पिछले कुछ समय से बीमार थे और 8 दिसंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन 89 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

DharmendraSholayAmitabh Bachchan

Trending news

'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश