‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग रद्द... अब अगले महीने रिलीज होगा अनकट वर्जन, IFFI क्लोजिंग में धर्मेंद्र को दी जाएगी खास श्रद्धांजलि

Dharmendra Tribute: हाल ही में हिंदी सिनेमा के लेजेंड्री अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने उनको बेहद खास अंदाज में श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान उनके काम और सिनेमा जगत में उनके योगदान को याद किया जाएगा. उनकी क्लासिक फिल्म ‘शोले’ का 4K रिस्टोर वर्जन आज, 26 नवंबर को री-रिलीज होने वाला था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसको रद्द करना पड़ा.

इसके बावजूद फेस्टिवल टीम ने तय किया है कि धर्मेंद्र को सम्मानित करने के लिए इवेंट में एक खास ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, ताकि उनका योगदान हमेशा के लिए यादगार बन सके. NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने PTI से बातचीत में बताया कि सोमवार को धर्मेंद्र जी के निधन की दुखद खबर मिली. फिल्म बाजार के क्लोजिंग सेरेमनी में उनके सम्मान में एक मिनट का मौन रखा गया. उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के क्लोजिंग के दौरान भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

‘शोले’ की 4K स्क्रीनिंग रद्द

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शोले’ की स्क्रीनिंग रद्द होने के बाद फेस्टिवल अब फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी का एक खास सेशन ऑर्गनाइज करेगा, जिसका नाम है ‘50 इयर्स ऑफ शोले: व्हाइ शोले स्टिल रेजोनेट्स?’. फिल्म फेस्टिवल शुरू होने के साथ ही पणजी के इनॉक्स थिएटर में ‘शोले’ की मशहूर बाइक को कांच के एक बॉक्स में दिखाया गया. अब धर्मेंद्र के निधन के बाद ये बाइक खुद एक इमोशनल ट्रिब्यूट बन गई है. इसी बाइक पर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने आइकॉनिक गाना ‘ये दोस्ती’ फिल्माया था.

अगले महीने 1500 सिनेमाघरों में होगी रिलीज

ये गाना आज भी लोगों की यादों में ताजा है. दर्शक थिएटर में पहुंचकर इस बाइक को देखकर फिल्म के सुनहरे दौर को याद कर रहे हैं और धर्मेंद्र की मुस्कान और उनकी दोस्ती भरी अदाओं को दोबारा महसूस कर रहे हैं. भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल ‘शोले’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने वाली है. फिल्म को 4K वर्जन में री-रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम ‘शोले – द फाइनल कट’ रखा गया है. अब ये फिल्म अगले महीने 12 दिसंबर 2025 को देशभर के 1,500 सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

नए वर्जन में दिखा जाएगा अनकट क्लाइमैक्स

साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फिल्म का ओरिजनल अनकट क्लाइमैक्स पहली बार जनता को दिखाया जाएगा. 1975 में इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप की वजह से फिल्म के क्लाइमैक्स को बदल दिया गया था, जिसे अब दिखाया जाएगा. निर्देशक रमेश सिप्पी के मुताबिक, उनका सपना था कि दर्शक ‘शोले’ को उसी रूप में देखें जैसा उन्होंने बनाया था. 50वीं सालगिरह के मौके पर ये रिलीज भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक पल साबित होगी.

धर्मेंद्र अगले महीने मनाने वाले थे 90वां जन्मदिन

फिल्म का 4K रिस्टोरेशन दर्शकों को एक नई विजुअल एक्सपीरियंय देगा. साथ ही अनकट एंडिंग देखने का मौका दर्शकों को फिल्म की असली भावनाओं से जोड़ देगा. लंबे समय से फैंस इस वर्जन का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें ये क्लासिक फिल्म अपने ओरिजनल अंदाज में देखने का मौका मिलेगा. बता दें, धर्मेंद्र का सोमवार सुबह मुंबई के जुहू स्थित घर पर निधन हो गया. वे पिछले कुछ समय से बीमार थे और 8 दिसंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन 89 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा.