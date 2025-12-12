Advertisement
trendingNow13038713
Hindi Newsबॉलीवुडशोले 50 साल- अरे ओ सांभा... अमजद खान ने ये बोलने का लहजा धोबी की आवाज से लिया था उधार

शोले 50 साल- 'अरे ओ सांभा...' अमजद खान ने ये बोलने का लहजा धोबी की आवाज से लिया था उधार

Sholay फिल्म के आइकॉनिक किरदार गब्बर तो कोई भूले से भी भूल नहीं सकता.लेकिन, क्या आपको पता है अमजद इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शोले फिल्म
शोले फिल्म

Sholay The Final Cut: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' को रिलीज के 50 साल बाद दोबारा रि-रिलीज किया गया है. खास बात है इस फिल्म ता थिएटर में वो वर्जन रिलीज किया गया है जो बदलाव करने से पहले का था. ये बॉलीवुड की ऐसी ऐतिहासिक फिल्म है जिसका हर एक किरदार लोगों के दिलों में इस कदर उतरा कि आज भी लोग इस मूवी के डायलॉग दोहराते नजर आते हैं. जिसमें जय-वीरू, बसंती के अलावा खूंखार विलेन का रोल निभाने वाले अमजद खान को भी लोगों ने खूब प्यार दिया.

पहली पसंद नहीं थे अमजद खान

अमजद खान ने इस किरदार को स्क्रीन पर निभाकर ऐसी जान फूंकी कि अमर ही कर दिया. पर्दे पर विलेन बनकर डराने वाले 'गब्बर' असल जिंदगी में बेहद शांत और सुलझे हुए इंसान थे. बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि वो 'गब्बर' के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे. इनसे पहले 'गब्बर' के रोल के लिए रमेश सिप्पी ने डैनी डेन्जोंग्पा को सिलेक्ट किया था. लेकिन, वो पहले ही फिल्म 'धर्मात्मा' के लिए 'हां' कर चुके थे और उस वक्त पॉजिटिव रोल निभाना चाहते थे. उन्होंने फिल्म के रिलीज के समय भी कहा था कि उन्हें 'शोले' ठुकराने का कोई अफसोस नहीं है. इसके बाद मेकर्स ने प्रेमनाथ को 'गब्बर' के रोल के लिए साइन करने की सोची, लेकिन प्रेमनाथ को लेकर शूटिंग के दौरान फैली बातों की वजह से मेकर्स नए गब्बर की तलाश में निकल पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ऐसे मिली फिल्म

अमजद खान और रमेश सिप्पी की पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी. रमेश सिप्पी अपनी बहन के कहने पर अमजद खान का शो देखने पहुंचे थे. मंच पर अमजद खान की कद-काठी और चेहरे के हाव-भाव देखकर उन्हें 'गब्बर' के रोल के चुन लिया. अमजद के लिए ऐसी बड़ी फिल्म मिलना खुशी के साथ-साथ चैलेंज भी था उन्होंने 'गब्बर' के रोल को समझने के लिए बहुत तैयारी की. उन्होंने अपने पिता जयंत से किरदार के बारे में बात की और उन्होंने डाकुओं पर आधारित किताबें पढ़ने की सलाह दी.

बॉक्स ऑफिस पर लौटी 3 घंटे 29 मिनट वो फिल्म, जिसने सालों तोड़े थे कई बड़े रिकॉर्ड, गानों ने भी रचा था इतिहास, विदेशों में भी मचाई धूम 

धोबी से हुए थे इंस्पायर

अमजद ने तरुण कुमार भादुड़ी की किताब 'अभिशप्त चंबल' पढ़ी और डाकुओं के पहनावे से लेकर उनकी चाल-ढाल को समझा और डायलॉग डिलीवरी को परफेक्ट बनाने के लिए धोबी की आवाज का सहारा लिया, जो उनके घर पर आया करता था.उन्होंने 'अरे ओ सांभा' का लहजा धोबी की आवाज से प्रेरित होकर ही लिया था. वे अपने लुक को बेहतरीन बनाने के लिए दांतों को काला करते थे.जिससे उनके किरदार का लुक अच्छे से निखर कर आ सके.

 

 

इनपुट- एजेंसी
 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Sholay The Final CutAmjad KhanAmitabh Bachchan

Trending news

'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका