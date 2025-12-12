शोले 50 साल- 'अरे ओ सांभा...' अमजद खान ने ये बोलने का लहजा धोबी की आवाज से लिया था उधार

Sholay The Final Cut: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' को रिलीज के 50 साल बाद दोबारा रि-रिलीज किया गया है. खास बात है इस फिल्म ता थिएटर में वो वर्जन रिलीज किया गया है जो बदलाव करने से पहले का था. ये बॉलीवुड की ऐसी ऐतिहासिक फिल्म है जिसका हर एक किरदार लोगों के दिलों में इस कदर उतरा कि आज भी लोग इस मूवी के डायलॉग दोहराते नजर आते हैं. जिसमें जय-वीरू, बसंती के अलावा खूंखार विलेन का रोल निभाने वाले अमजद खान को भी लोगों ने खूब प्यार दिया.

पहली पसंद नहीं थे अमजद खान

अमजद खान ने इस किरदार को स्क्रीन पर निभाकर ऐसी जान फूंकी कि अमर ही कर दिया. पर्दे पर विलेन बनकर डराने वाले 'गब्बर' असल जिंदगी में बेहद शांत और सुलझे हुए इंसान थे. बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि वो 'गब्बर' के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे. इनसे पहले 'गब्बर' के रोल के लिए रमेश सिप्पी ने डैनी डेन्जोंग्पा को सिलेक्ट किया था. लेकिन, वो पहले ही फिल्म 'धर्मात्मा' के लिए 'हां' कर चुके थे और उस वक्त पॉजिटिव रोल निभाना चाहते थे. उन्होंने फिल्म के रिलीज के समय भी कहा था कि उन्हें 'शोले' ठुकराने का कोई अफसोस नहीं है. इसके बाद मेकर्स ने प्रेमनाथ को 'गब्बर' के रोल के लिए साइन करने की सोची, लेकिन प्रेमनाथ को लेकर शूटिंग के दौरान फैली बातों की वजह से मेकर्स नए गब्बर की तलाश में निकल पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे मिली फिल्म

अमजद खान और रमेश सिप्पी की पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी. रमेश सिप्पी अपनी बहन के कहने पर अमजद खान का शो देखने पहुंचे थे. मंच पर अमजद खान की कद-काठी और चेहरे के हाव-भाव देखकर उन्हें 'गब्बर' के रोल के चुन लिया. अमजद के लिए ऐसी बड़ी फिल्म मिलना खुशी के साथ-साथ चैलेंज भी था उन्होंने 'गब्बर' के रोल को समझने के लिए बहुत तैयारी की. उन्होंने अपने पिता जयंत से किरदार के बारे में बात की और उन्होंने डाकुओं पर आधारित किताबें पढ़ने की सलाह दी.

बॉक्स ऑफिस पर लौटी 3 घंटे 29 मिनट वो फिल्म, जिसने सालों तोड़े थे कई बड़े रिकॉर्ड, गानों ने भी रचा था इतिहास, विदेशों में भी मचाई धूम

धोबी से हुए थे इंस्पायर

अमजद ने तरुण कुमार भादुड़ी की किताब 'अभिशप्त चंबल' पढ़ी और डाकुओं के पहनावे से लेकर उनकी चाल-ढाल को समझा और डायलॉग डिलीवरी को परफेक्ट बनाने के लिए धोबी की आवाज का सहारा लिया, जो उनके घर पर आया करता था.उन्होंने 'अरे ओ सांभा' का लहजा धोबी की आवाज से प्रेरित होकर ही लिया था. वे अपने लुक को बेहतरीन बनाने के लिए दांतों को काला करते थे.जिससे उनके किरदार का लुक अच्छे से निखर कर आ सके.

इनपुट- एजेंसी

