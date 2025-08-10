‘शोले’ के 50 साल.. अगर आप भी हैं इस फिल्म के दीवाने तो दीजिए इन 10 सवालों के सही-सही जवाब

Sholay 50th Anniversary: फिल्म ‘शोले’ के 50 साल पूरे होने पर इसका जादू एक बार फिर लौट आया है, खासकर विदेशों में. इटली के बोलोग्ना शहर में इस फिल्म का रिस्टोर्ड और अनकट वर्जन वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. ये खास मौका Il Cinema Ritrovato Festival में मिला, जो पुरानी और क्लासिक फिल्मों के लिए मशहूर है. यहां दर्शकों ने ‘शोले’ को नए अंदाज में देखा, जिसमें उसकी असली कहानी और काटे गए सीन भी शामिल थे.

इस नए अनकट वर्जन में फिल्म का असली क्लाइमैक्स भी दिखाया गया, जिसे पहले कभी पर्दे या टीवी पर नहीं देखा गया था. करीब 204 मिनट लंबे इस वर्जन को यूरोप की मशहूर Piazza Maggiore ओपन-एयर स्क्रीन पर फीचर किया गया. खुली हवा में, बड़े पर्दे पर ‘शोले’ का एक्सपीरियंस दर्शकों के लिए यादगार रहा. इस मौके पर सिनेमा प्रेमियों ने न सिर्फ पुरानी यादें ताजा कीं, बल्कि सिनेमा के सुनहरे दौर को भी करीब से महसूस किया.

लेकिन क्या आप शोले के बारे में सब कुछ जानते हैं?

हम यहां इस फिल्म से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं इन सवालों में से आप कितनों का सही जवाब दे पाते हैं.

1. शुरुआती क्रेडिट में अमिताभ बच्चन का नाम कौन से नंबर पर आता है?

a) पहले, b) दूसरे, c) तीसरे, d) चौथे

2. ‘शोले’ फिल्म की शूटिंग कर्नाटक में कहां हुई थी?

a) रामनगर, b) तुमकुर, c) मांड्या, d) हसन

3. राजेश खन्ना की किस फिल्म में सांभा नाम का किरदार भी था?

a) भोला भाला, b) सीतापुर की गीता, c) धनवान, d) गोरा

4. गब्बर सिंह का हथियार किसने बेचा था?

a) बाघा, b) हीर, c) हरिया, d) राका

5. गब्बर सिंह के पिता का नाम क्या था?

a) जब्बार b) हरब c) राधा d) मान

6. अमजद खान से पहले कौन सा एक्टर निभाने वाला था गब्बर का किरदार?

a) रंजीत b) अमरीश c) डैनी d) जोगिंदर

7. इनमें से कौन सा किरदार ‘शोले’ में नजर नहीं आया था?

a) बीरबल b) मामाजी c) बिहारी d) मनमौजी

8. ‘शोले’ को किस कैटेगरी में फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था?

a) बेस्ट एडिटिंग b) बेस्ट स्पोटिंग एक्टर (अमजद खान) c) बेस्ट डायलॉग d) बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

9. किस कंपनी ने ‘शोले’ का रिकॉर्ड रिलीज किया था?

a) इनरेको b) HMV c) पॉलीडोर d) कैपिटल

10. ‘महबूबा महबूबा’ गाना किस देश की सिंगर से इंस्पायर था?

a) पाकिस्तान b) अफगानिस्तान c) ग्रीस d) हंगरी

उत्तर: (1) D. (2) A. (3) A. (4) B. (5) B. (6) C. (7) D. (8) A. (9) C. (10) C.