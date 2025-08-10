‘शोले’ के 50 साल.. अगर आप भी हैं इस फिल्म के दीवाने तो दीजिए इन 10 सवालों के सही-सही जवाब
Advertisement
trendingNow12874832
Hindi Newsबॉलीवुड

‘शोले’ के 50 साल.. अगर आप भी हैं इस फिल्म के दीवाने तो दीजिए इन 10 सवालों के सही-सही जवाब

Sholay 50th Anniversary: फिल्म ‘शोले’ के 50 साल पूरे होने वाले है. ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, जो आज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी हैं. लोग आज भी इसको देखना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस फिल्म के दीवाने हैं और आपने भी कई बार ये फिल्म देती हैं तो इन 10 सवालों के सही-सही जवाब दीजिए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘शोले’ के 50 साल..
‘शोले’ के 50 साल..

Sholay 50th Anniversary: फिल्म ‘शोले’ के 50 साल पूरे होने पर इसका जादू एक बार फिर लौट आया है, खासकर विदेशों में. इटली के बोलोग्ना शहर में इस फिल्म का रिस्टोर्ड और अनकट वर्जन वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. ये खास मौका Il Cinema Ritrovato Festival में मिला, जो पुरानी और क्लासिक फिल्मों के लिए मशहूर है. यहां दर्शकों ने ‘शोले’ को नए अंदाज में देखा, जिसमें उसकी असली कहानी और काटे गए सीन भी शामिल थे.

इस नए अनकट वर्जन में फिल्म का असली क्लाइमैक्स भी दिखाया गया, जिसे पहले कभी पर्दे या टीवी पर नहीं देखा गया था. करीब 204 मिनट लंबे इस वर्जन को यूरोप की मशहूर Piazza Maggiore ओपन-एयर स्क्रीन पर फीचर किया गया. खुली हवा में, बड़े पर्दे पर ‘शोले’ का एक्सपीरियंस दर्शकों के लिए यादगार रहा. इस मौके पर सिनेमा प्रेमियों ने न सिर्फ पुरानी यादें ताजा कीं, बल्कि सिनेमा के सुनहरे दौर को भी करीब से महसूस किया.

fallback

लेकिन क्या आप शोले के बारे में सब कुछ जानते हैं?

हम यहां इस फिल्म से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं इन सवालों में से आप कितनों का सही जवाब दे पाते हैं. 

1. शुरुआती क्रेडिट में अमिताभ बच्चन का नाम कौन से नंबर पर आता है? 

a) पहले, b) दूसरे, c) तीसरे, d) चौथे

2. ‘शोले’ फिल्म की शूटिंग कर्नाटक में कहां हुई थी? 

a) रामनगर, b) तुमकुर, c) मांड्या, d) हसन

3. राजेश खन्ना की किस फिल्म में सांभा नाम का किरदार भी था? 

a) भोला भाला, b) सीतापुर की गीता, c) धनवान, d) गोरा

4. गब्बर सिंह का हथियार किसने बेचा था? 

a) बाघा, b) हीर, c) हरिया, d) राका

5. गब्बर सिंह के पिता का नाम क्या था? 

a) जब्बार b) हरब c) राधा d) मान

6. अमजद खान से पहले कौन सा एक्टर निभाने वाला था गब्बर का किरदार? 

a) रंजीत b) अमरीश c) डैनी d) जोगिंदर

7. इनमें से कौन सा किरदार ‘शोले’ में नजर नहीं आया था? 

a) बीरबल b) मामाजी c) बिहारी d) मनमौजी

8. ‘शोले’ को किस कैटेगरी में फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था? 

a) बेस्ट एडिटिंग b) बेस्ट स्पोटिंग एक्टर (अमजद खान) c) बेस्ट डायलॉग d) बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

9. किस कंपनी ने ‘शोले’ का रिकॉर्ड रिलीज किया था? 

a) इनरेको b) HMV c) पॉलीडोर d) कैपिटल

10. ‘महबूबा महबूबा’ गाना किस देश की सिंगर से इंस्पायर था? 

a) पाकिस्तान b) अफगानिस्तान c) ग्रीस d) हंगरी

उत्तर: (1) D. (2) A. (3) A. (4) B. (5) B. (6) C. (7) D. (8) A. (9) C. (10) C.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Sholay

Trending news

शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
;