Sholay: The Final Cut Trailer: 50 साल बाद फिर पर्दे पर दिखेगी 'ठाकुर और डाकू गब्बर सिंह' की भिड़ंत, लेकिन इस बार दिखेगा थोड़ा ट्विस्ट; ट्रेलर आउट

Sholay Re- Release: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया की प्रसिद्ध फिल्म 'शोले' एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. यह फिल्म 12 दिसंबर को पूरे भारत में 1,500 स्क्रीन्स पर दस्तक देगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:48 PM IST
Sholay Re- Release: कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' पर्दे पर एक बार फिर रिलीज के लिए तैयार है और दर्शकों के बीच एक बार फिर शोले की पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मेकर्स ने "शोले: द फाइनल कट" का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में इस बार म्यूजिक की बीट को बिल्कुल ही बदल दिया गया है.

'शोले' के री-रिलीज को तैयार 

कल्ट क्लासिक फिल्म "शोले: द फाइनल कट" 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस बार फिल्म 4के रिस्टोर्ड वर्जन के साथ पर्दे पर दिखाई जाएगी. फिल्म के री-रिलीज से पहले ट्रेलर ने धमाका मचा दिया है. ट्रेलर की शुरुआत पुरानी ट्रेन की सीटी और डाकुओं से होती है, जो ट्रेन को लूट रहे हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, जो कोई भी काम बिना पैसों के नहीं करते हैं. ट्रेलर में ठाकुर जय और वीरू के स्वभाव के बारे में भी बताते हैं कि दोनों बदमाश हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: 1 घंटा 40 मिनट की वो साउथ हॉरर-सस्पेंस फिल्म, जिसमें हैरान कर देगी गूंगी-बहरी लड़की की कहानी, क्लाइमैक्स ऐसा की 'दृश्यम' भी फेल

 

ताजा हुईं पुरानी यादें

"शोले: द फाइनल कट" के ट्रेलर ने दर्शकों की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं और वे फिल्म के सिनेमाघरों में री-रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "क्या ही शानदार ट्रेलर है, ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमाघरों में कोई नई फिल्म रिलीज हो रही हो. खासकर इलेक्ट्रिक गिटार के साथ मेन थीम म्यूज़िक का मिक्स वाकई कमाल लग रहा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "धर्मेंद्र जी के जाने के बाद एक बार फिर जय-वीरू की जोड़ी को पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं हो रहा है."

ये भी पढ़ें: 2 घंटे 18 मिनट की धर्मेंद्र की वो सुपरहिट फिल्म, जिसको बनाने में था रूस का बड़ा हाथ; 1 गाना तो आज भी है सबकी पसंद

 

कब देख सकेंगे कल्ट क्लासिक फिल्म शोले 

बता दें कि भारत की सबसे प्रसिद्ध ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर फिल्म को री-रिलीज किया जा रहा है. फिल्म को सबसे पहले 15 अगस्त 1975 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. रिलीज के शुरुआती दिन फिल्म कुछ खास नहीं चली, मेकर्स को लगने लगा कि फिल्म फ्लॉप है, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और फिल्म लगभग 5 साल तक थिएटर में लगातार चली. बताया जाता है कि मुंबई के मिनर्वा थिएटर में फिल्म 5 साल तक लगी थी. फिल्म की सफलता को देखते हुए साल 2004 में फिल्म के 30 साल पूरे होने पर दोबारा रिलीज किया गया, जिसके बाद साल 2014 में 3डी वर्जन में और फिर अब 2025 में फॉर के रिस्टोर्ड वर्जन के साथ रिलीज होने वाली है.

