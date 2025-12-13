3 करोड़ का बजट सुन कांप गई थी इंडस्ट्री, बोले- होगी फ्लॉप, 35 दिन बाद ‘शोले’ ने रचा इतिहास, 50 साल बाद सामने आया ओरिजिनल क्लाइमैक्स

Sholay 4K Version: हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. अपने 50 साल पूरे कर चुकी इस फिल्म के कई दबे राज भी धीरे-धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोगों ने इसे रिलीज से पहले ही फ्लॉप बता दया था.
Ramesh Sippy On Sholay: हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ ने 50 साल बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक दी. अपनी री-रिलीज के साथ फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि सिनेमा का वो इतिहास है, जिसको कबी भूलाया नहीं जा सकता. नई पीढ़ी के दर्शक भी इसे उसी उत्साह के साथ देख रहे हैं, जैसे पहली बार उस दौर के लोगों ने इसे देखा था. हाल ही में निर्देशक रमेश सिप्पी ने ‘शोले’ से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए.
उन्होंने बताया कि जब फिल्म बन रही थी, तब इसका बजट इंडस्ट्री में बड़ा मुद्दा बन गया था. कई लोगों को लग रहा था कि इतनी महंगी फिल्म बनाना सिनेमा के लिए खतरा साबित होगा. रमेश सिप्पी की ये आइकॉनिक फिल्म इस साल अगस्त में अपने 50 साल पूरे कर चुकी है. इस खास मौके पर मेकर्स ने ‘शोले’ को उसके ओरिजिनल एंडिंग के साथ फिर से रिलीज करने का फैसला किया. ये वही एंडिंग है, जिसमें गब्बर सिंह की मौत दिखाई जाती है. इस फिल्म को ‘द फाइनल कट’ नाम से 4K वर्जन दोबारा रिलीज हुई.
50 साल पहले 3 करोड़ के बजट में बनी थी फिल्म
12 दिसंबर को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में कदम रखा और लोगों को थिएटर्स तक खींच रही है. सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान रमेश सिप्पी ने याद किया कि पहली बार रिलीज के वक्त कई अखबारों ने ‘शोले’ को फ्लॉप तक बताया था. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ‘शोले’ करीब 3 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी. रमेश सिप्पी ने बताया कि शुरू में फिल्म का बजट सिर्फ 1 करोड़ रुपये था, लेकिन शूटिंग के दौरान खर्च बढ़ता चला गया.
1 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच गया था बजट
उन्होंने बताया, ‘उस समय 1 करोड़ रुपये आज के करीब 100 करोड़ के बराबर थे’. ट्रेड एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि इतनी महंगी फिल्म से पैसा निकालना नामुमकिन होगा और मेकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा. रिलीज के शुरुआती हफ्तों में ‘शोले’ का कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा. इसी वजह से इंडस्ट्री के कई लोगों ने राहत की सांस ली कि ‘अच्छा हुआ बड़ी फिल्म नहीं चली’. रमेश सिप्पी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को डर था कि अगर ऐसी महंगी फिल्में चलने लगीं, तो पूरी इंडस्ट्री डूब जाएगी.
5 हफ्ते बाद जबरदस्त हिट हुई फिल्म
लोग कह रहे थे कि ‘शोले’ जैसी फिल्में बनाना पागलपन है. लेकिन करीब 5 हफ्ते बाद हालात पूरी तरह बदल गए और वही लोग अपनी बातों से पलट गए. रमेश सिप्पी ने ये भी बताया कि फिल्म को लेकर सिर्फ राइटर जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर को पूरा भरोसा था. बाकी लोग डरे हुए थे. सबसे बड़ी मुश्किल सेंसर बोर्ड की तरफ से आई. उन्होंने बताया, ‘मुझे फिल्म का क्लाइमैक्स दोबारा शूट करना पड़ा. सेंसर बोर्ड का कहना था कि संजीव कुमार एक पुलिस अफसर हैं, इसलिए वे गब्बर को मार नहीं सकते. उन्हें जेल भेजना जरूरी था’.
असली क्लाइमैक्स के साथ हुई री-रिलीज
उस वक्त इमरजेंसी का दौर था, इसलिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी. रमेश सिप्पी ने कहा, ‘सेंसर के आदेश के बाद उन्हें फिर से बैंगलोर जाकर क्लाइमैक्स शूट करना पड़ा’. अब 50 साल बाद ‘शोले’ को उसके असली क्लाइमैक्स के साथ दोबारा रिलीज किया जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. उन्होंने कहा, ‘मुझे बहुत बुरा लगा था जब एंडिंग बदलने को कहा गया. सेंसर ये कैसे तय कर सकता है कि मैं अपनी फिल्म कैसे बनाऊं’. ‘शोले’ मे अमजद खान, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और जया बच्चन भी नजर आए थे.
