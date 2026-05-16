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Hindi Newsबॉलीवुडइंडस्ट्री में फंसे थे ‘गब्बर सिंह’ के करोड़ों रुपये! जिन्हें निकालने में अंडरवर्ल्ड करना चाहता था मदद, पत्नी ने लिया ऐसा फैसला...

इंडस्ट्री में फंसे थे ‘गब्बर सिंह’ के करोड़ों रुपये! जिन्हें निकालने में अंडरवर्ल्ड करना चाहता था मदद, पत्नी ने लिया ऐसा फैसला...

Sholay Gabbar Singh: ‘शोले’ के ‘गब्बर सिंह’ अमजद खान को लेकर उनके बेटे शादाब खान ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको चौंका दिया. शादाब ने बताया कि अमजद खान के करोड़ों रुपये इंडस्ट्री में फंसे थे और उनके निधन के बाद अंडरवर्ल्ड से भी मदद का ऑफर आया था. लेकिन उनकी पत्नी और परिवार ने जो फैसला लिया, उसने लोगों को हैरान कर दिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 16, 2026, 10:04 AM IST
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Sholay Gabbar Singh Amjad Khan
Sholay Gabbar Singh Amjad Khan

Sholay Gabbar Singh: 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म ‘शोले’ ने अमजद खान को हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया. ‘गब्बर सिंह’ का उनका किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन में गिना जाता है. लेकिन पर्दे पर डराने वाले अमजद खान असल जिंदगी में काफी नरम दिल इंसान थे. हाल ही में उनके बेटे शादाब खान ने एक इंटरव्यू में कई ऐसे किस्से बताए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. शादाब ने बताया कि उनके पिता ने इंडस्ट्री में कई लोगों की मदद की थी, लेकिन बदले में उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा.

अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान शादाब खान ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके पिता ने कई लोगों को पैसे उधार दिए थे. कुछ लोग ऐसे थे जो आर्थिक परेशानी में थे, इसलिए अमजद खान ने उनका कर्ज माफ भी कर दिया. लेकिन कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्ममेकर्स ऐसे भी थे जो पैसे लौटाने की हालत में थे, फिर भी उन्होंने रकम वापस नहीं की. शादाब के मुताबिक करीब 1.27 करोड़ रुपये अलग-अलग लोगों पर बकाया थे. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के बड़े नामों ने भी आगे आकर पैसे लौटाने की कोशिश नहीं की और मामला वहीं का वहीं रह गया.

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अंडरवर्ल्ड से आया था मदद का फोन

शादाब ने बताया कि उनके पिता अमजद खान के निधन के कुछ महीनों बाद एक ऐसा फोन आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि उस समय परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था और तभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों ने मदद की पेशकश की. शादाब के मुताबिक कॉल उन्होंने खुद उठाया था. फोन पर मिडिल ईस्ट में बैठा एक गैंगस्टर बात कर रहा था. उसने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि अमजद खान के कई पैसे लोगों पर बकाया हैं. उसने भरोसा दिलाया कि अगर परिवार चाहे तो वे कुछ ही दिनों में पूरा पैसा वापस दिलवा सकता है.

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मां ने ठुकराया अंडरवर्ल्ड का ऑफर

शादाब ने बताया कि उनके पिता अमजद खान के निधन के बाद परिवार को अंडरवर्ल्ड की तरफ से मदद का ऑफर मिला था, लेकिन उनकी मां ने उसे तुरंत मना कर दिया. उन्होंने साफ कह दिया था कि अमजद खान ने पूरी जिंदगी कभी गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया, इसलिए परिवार भी उनकी मौत के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा. शादाब के मुताबिक उनकी मां ने किसी भी तरह का एहसान लेने से इनकार कर दिया था. उनका मानना था कि परिवार की इज्जत और उसूल सबसे ज्यादा जरूरी हैं. वे अपने फैसले पर आखिर तक अडिग रहीं.

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फिल्मों में नहीं चला जादू

शादाब खान ने साल 1996 के आसपास बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ में काम किया, जिससे उन्हें शुरुआती पहचान मिली. इसके बाद वे ‘बेटाबी’, ‘हे राम’ और ‘रिफ्यूजी’ जैसी फिल्मों में भी नजर आए. हालांकि, इतने बड़े फिल्मी परिवार से होने के बावजूद वे अपने पिता अमजद खान जैसी सक्सेस हासिल नहीं कर पाए. कई फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत पहचान नहीं मिली. धीरे-धीरे उनका करियर कमजोर पड़ता गया और उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली.

अब लेखन और निर्देशन में एक्टिव

फिल्मों में ज्यादा सक्सेस न मिलने के बाद शादाब खान ने अपनी राह बदल ली. अब वे राइटिंग और डायरेक्श में एक्टिंव हैं. वे कई किताबें भी लिख चुके हैं और क्रिएटिव कामों में खास दिलचस्पी रखते हैं. शादाब अक्सर अपने पिता अमजद खान से जुड़ी दिलचस्प यादें और पुराने किस्से लोगों के साथ साझा करते रहते हैं. हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के बाद अमजद खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. लोगों को ये जानकर काफी हैरानी हो रही है कि पर्दे पर खौफ पैदा करने वाला ये कलाकार असल जिंदगी में बेहद मददगार और नेकदिल इंसान था.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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