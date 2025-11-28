48 साल पुरानी वो फिल्म, जिसमें हीरो ने असली बंगाल टाइगर संग किए थे दो-दो हाथ, बार-बार इस एक सीन को देखने थिएटर जाते थे लोग

Biggest Blockbuster Movie: आज फिल्म में CGI, VFX, मोशन कैप्चर और AI का यूज आम बात हो चुकी है, जिसके जरिए मुश्किल से मुश्किल सीन भी आसानी से शूट किए जा सकते हैं. लेकिन एक दौर था था जब एक्टर बिना किसी डिजिटल सहारे, CGI, VFX, और AI के खतरनाक से खतरनाक सीन खुद ही शूट किया करते थे. उसी दौर में एक ऐसा किस्सा हुआ था, जो लोगों के लिए एक कभी न भूलाए जाने वाली याद बन गया. खास बात ये है कि ये किस्सा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ा है.

उस समय कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने अमिताभ बच्चन को एक जैकेट दी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि कुछ ही देर बाद वे एक बेहद खतरनाक सीन करने वाले हैं. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला था. हम बात कर रहे हैं 1977 में रिलीज हुई फिल्म ‘खून पसीना’ की. इसी फिल्म के लिए अमिताभ को ये सीन शूट करना था, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ था. क्योंकि इसी सीन में उनका सामना एक असली रॉयल बंगाल टाइगर के साथ होने वाला था.

Add Zee News as a Preferred Source

48 साल पहले आई थी ये धांसू फिल्म

सेट पर माहौल इतना टेंशन भरा था कि टीम के कई लोग भी डर गए थे. इस किस्से के बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि जब उनको ये पता चला कि सीन में असली बाघ इस्तेमाल होने वाला है. तो वो थोड़ा डर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी तैयारी के साथ कैमरे के सामने खड़े हो गए. कई साल बाद अपने इस एक्सपीरियंस को याद करते हुए उन्होंने इस टाइगर के साथ फोटो शेयर करते हुए इस किस्से के बारे में बताया था, जिसके जरिए लोग सीधे 70 के दशक में पहुंच गए थे.

2 घंटे 42 मिनट की वो फिल्म, जिसमें नजर आई थी 30-35 कलाकारों की टोली, 11 की हो चुकी मौत, लेकिन आज भी हर किरदार है जहन में ताजा

अमिताभ ने बताया का हुआ था असली बाघ से सामना

अपना एक्सपीरियंस बताते हुए अमिताभ ने बताया था कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जिस जैकेट को पहनने के लिए दिया गया है, उसी दिन उन्हें एक असली बाघ से भिड़ना पड़ेगा. उन्होंने कहा था कि जब सामने बाघ आता है तो उसकी ताकत का अंदाजा इंसान को वहीं खड़े-खड़े हो जाता है. फिल्म में रेखा का किरदार हीरो को चैलेंज देता है कि वो पिंजरे से बाघ को बाहर निकाले और फिर वापस उसी में बंद करे, जिसे अमिताभ बच्चन ने इतना दमदार बना दिया कि सिनेमाघरों में लोग देखते ही रह गए.

थिएटर में इस सीन ने मचा दिया था हंगाना

कई लोगों ने बाद में बताया कि जब बाघ वाला सीन शुरू होता था, पूरा थिएटर शांत हो जाता था. किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये सीन असली बाघ के साथ शूट किया गया है. ये वही दौर था जब फिल्मों में जोखिम उठाने से एक्टर पीछे नहीं हटते थे. वहीं, अगर फिल्म के बारे में बात करें तो ‘खून पसीना’ का निर्देशन राकेश कुमार ने किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और विनोद खन्ना की शानदार तिकड़ी नजर आए थी. इनके साथ निरूपा रॉय, हेलेन, कादर खान और असरानी जैसे कलाकार भी नजर आए थे.

48 साल बाद भी याद करते हैं लोग

फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई. इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि बाद में इसे दो भाषाओं में रीमेक किया गया. तेलुगु में ये ‘टाइगर’ नाम से रिलीज हुई जिसमें लीड रोस में एनटी रामाराव नजर आए थे और तमिल में इसे ‘शिवा’ नाम से बनाया गया था. भले ही इस फिल्म के आए 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये किस्सा और वो लोगों के लिए यादगार बने हुए हैं और आज भी उनके फैंस इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर उस फिल्म को सर्च करते हैं और बिग बी की जमकर तारीफ करते हैं.