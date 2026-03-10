पुरानी यादों में खोईं जीनत अमान, 47 साल पुराने गाने को बताया अपना फेवरेट, बोलीं- 'मैं कभी कॉन्फिडेंट डांसर नहीं थी...'

Zeenat Aman Talks About Her Favourite Song: हिंदी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस जीनत अमान ने पुरानी यादों में खोते हुए अपनी 1979 की फिल्म 'द ग्रेट गैम्बलर' के अपने 'पसंदीदा' गाने 'ओह दीवानो दिल संभालो' का एक वीडियो शेयर किया. जीनत ने इंस्टाग्राम पर क्लिप पोस्ट की, जिसमें वह लाल रंग के कपड़े पहनकर डांस करती नजर आ रही हैं.

डांसिंग के दिनों को जीनत अमान ने किया याद

जीनत ने अपने डांसिंग के दिनों को याद करते हुए कहा कि रोमांटिक गाना 'दो लफ्जों की है दिल की कहानी' दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गाना बन गया. यह गाना 'ओ दीवानो दिल संभालो' मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले ने गाया था. यह गाना जीनत के शब्दों में 'एक ऐसी औरत का कॉन्फिडेंस और बिंदासपन दिखाता है जो अपनी पसंद जानती है.'

'यह मेरा फेवरेट गाना है'

उन्होंने लिखा 'द ग्रेट गैम्बलर का एक और हिट गाना! दो लफ्जों की फिल्म का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गाना था, लेकिन यह मेरा पर्सनल फेवरेट है. इसमें वो रोमांटिक गाना नहीं है. बस एक ऐसी औरत का कॉन्फिडेंस और बिंदासपन है जो अपनी पसंद जानती है!' एक्ट्रेस ने गाने के सीक्वेंस की स्टाइलिंग और कोरियोग्राफी को भी याद किया, जिसमें कई कॉस्ट्यूम बदले गए थे. एक खास आउटफिट, एक चमकदार गोल्ड ट्रैक-पैंट सेट, उनकी याद में सबसे अलग था.

'इस सीक्वेंस में किए तीन आउटफिट चेंज'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा 'इस सीक्वेंस में तीन आउटफिट चेंज हुए, जिनमें से शिमरी गोल्ड ट्रैक-पैंट सेट (जो इस क्लिप में नहीं है, लेकिन आप इसे यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं) ने मुझे सबसे ज्यादा गुदगुदाया! न सिर्फ आउटफिट पूरी तरह से ओवर द टॉप था, बल्कि हेयर टीम ने मुझे इसके साथ एक छोटा पेज बॉय विग देने का फैसला किया और डांस मास्टर ने अच्छे के लिए कुछ हाई किक्स जोड़ने का फैसला किया.'

जीनत ने अपनी डांसिंग स्किल्स के बारे में बताया

जीनत ने यह भी कहा कि उनके फिल्मी करियर में डांसिंग कभी भी उनकी सबसे मजबूत चीज नहीं रही. अपने कई साथ काम करने वालों के उलट, उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी फॉर्मल डांस ट्रेनिंग नहीं मिली, जिससे कभी-कभी डायरेक्टर्स के उनके गानों की कोरियोग्राफी पर असर पड़ता था. अपनी पोस्ट को एक मजेदार नोट पर खत्म करते हुए, जीनत ने फैन्स को क्लिप फिर से देखने और गाने के पीछे की आवाज का अंदाजा लगाने के लिए इनवाइट किया.