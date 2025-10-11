42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट... जिसमें काम करने से डर रहे थे अमिताभ बच्चन, इस हस्ती से खा रहे थे खौफ

Amitabh Bachchan Cult Classic Movie: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. साथ ही उनको इंडस्ट्री में 56 साल हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. लेकिन आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करते समय वे बुरी तरह से डरे हुए थे. ये फिल्म अपने दौर की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई. इतना ही नहीं, इस फिल्म में उन्होंने जिनके साथ काम किया था उनके साथ ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी.

जी हां, और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार थे और इस फिल्म का नाम था ‘शक्ति’ (1983). जब निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमिताभ को ये रोल ऑफर किया, तो उन्हें कहानी बेहद पसंद आई. लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस फिल्म में उनके पिता का किरदार दिलीप कुमार निभाने वाले हैं, उन्होंने मना कर दिया. बाद में जब खुद दिलीप साहब ने कहा, 'अमित, इस फिल्म को मना मत करो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं', तब जाकर अमिताभ ने हां की.

42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट

आज भी ‘शक्ति’ (1983) बॉलीवुड इतिहास की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. ये इकलौती फिल्म है जिसमें दो महान कलाकार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों को छू लिया बल्कि दोनों की अदाकारी को लेकर खूब तारीफें भी हुईं. पिता और बेटे के रिश्ते को जिस इमोशनल अंदाज में दिखाया गया, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस फिल्म की कहानी असल में 1974 में बनी तमिल फिल्म ‘थंगपथक्कम’ से इंस्पायर थी.

सबसे पहले साउथ में बनी थी ये फिल्म

उस फिल्म का निर्देशन पी. माधवन ने किया था और इसे महेंद्रन ने लिखा था. फिल्म में शिवाजी गणेशन, के.आर. विजया, श्रीकांत और प्रमीला ने नजर आए थे. कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की थी, जो अपने कर्तव्य के लिए ईमानदार है, लेकिन उसका बेटा उसके सख्त स्वभाव की वजब उससे नाराज रहता है और धीरे-धीरे उससे नफरत करने लगता है. ‘थंगपथक्कम’ अपने समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी. ये फिल्म 175 दिनों से ज्यादा सिनेमाघरों में चली और सिल्वर जुबली हिट बनी.

साउथ फिल्म की हिट हिंदी रीमेक

इसकी सफलता के बाद इसे दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया, जिसमें सबसे फेमस हिंदी रीमेक ‘शक्ति’ थी. रमेश सिप्पी ने जब इसे हिंदी में बनाया, तो कहानी वही रखी लेकिन किरदारों में बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों को लिया. फिल्म में दिलीप कुमार ने सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जबकि अमिताभ बच्चन उनके बेटे के रोल में नजर आए. कहानी में जब एक गैंगस्टर उनके बेटे को अगवा करता है और बदले में अपने साथी को छुड़वाने की मांग करता है.

दिलीप कुमार मिला था बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

तब दिलीप कुमार कानून के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं. बेटे को बचाने के बावजूद वे अपनी ड्यूटी से समझौता नहीं करते और यही बात बेटे को उनसे दूर कर देती है. बाद में बेटा अपराध की राह पकड़ लेता है. ‘शक्ति’ ने रिलीज के बाद दर्शकों का दिल जीत लिया और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी. इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट साउंड डिजाइन के अवॉर्ड मिले. अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन दिलीप साहब ने ये अवॉर्ड जीता.