Advertisement
trendingNow12957320
Hindi Newsबॉलीवुड

42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट... जिसमें काम करने से डर रहे थे अमिताभ बच्चन, इस हस्ती से खा रहे थे खौफ

Amitabh Bachchan: अपने 56 साल के करियर में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 230 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनकी कई फिल्में हिट रहीं तो कुछ सुपरहिट. लेकिन आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करते समय वे बुरी तरह से डरे हुए थे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट
42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट

Amitabh Bachchan Cult Classic Movie: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. साथ ही उनको इंडस्ट्री में 56 साल हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया.  लेकिन आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करते समय वे बुरी तरह से डरे हुए थे. ये फिल्म अपने दौर की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई. इतना ही नहीं, इस फिल्म में उन्होंने जिनके साथ काम किया था उनके साथ ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी.

जी हां, और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार थे और इस फिल्म का नाम था ‘शक्ति’ (1983). जब निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमिताभ को ये रोल ऑफर किया, तो उन्हें कहानी बेहद पसंद आई. लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इस फिल्म में उनके पिता का किरदार दिलीप कुमार निभाने वाले हैं, उन्होंने मना कर दिया. बाद में जब खुद दिलीप साहब ने कहा, 'अमित, इस फिल्म को मना मत करो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं', तब जाकर अमिताभ ने हां की. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट

आज भी ‘शक्ति’ (1983) बॉलीवुड इतिहास की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. ये इकलौती फिल्म है जिसमें दो महान कलाकार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों को छू लिया बल्कि दोनों की अदाकारी को लेकर खूब तारीफें भी हुईं. पिता और बेटे के रिश्ते को जिस इमोशनल अंदाज में दिखाया गया, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस फिल्म की कहानी असल में 1974 में बनी तमिल फिल्म ‘थंगपथक्कम’ से इंस्पायर थी. 

2 लिव-इन, 4 अफेयर और 2 शादियां... 61 साल की वो अदाकारा, जिसे नहीं मिला सच्चा प्यार, सरेआम खोले जिंदगी के छुपे राज

सबसे पहले साउथ में बनी थी ये फिल्म 

उस फिल्म का निर्देशन पी. माधवन ने किया था और इसे महेंद्रन ने लिखा था. फिल्म में शिवाजी गणेशन, के.आर. विजया, श्रीकांत और प्रमीला ने नजर आए थे. कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की थी, जो अपने कर्तव्य के लिए ईमानदार है, लेकिन उसका बेटा उसके सख्त स्वभाव की वजब उससे नाराज रहता है और धीरे-धीरे उससे नफरत करने लगता है. ‘थंगपथक्कम’ अपने समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी. ये फिल्म 175 दिनों से ज्यादा सिनेमाघरों में चली और सिल्वर जुबली हिट बनी. 

fallback

साउथ फिल्म की हिट हिंदी रीमेक 

इसकी सफलता के बाद इसे दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया, जिसमें सबसे फेमस हिंदी रीमेक ‘शक्ति’ थी. रमेश सिप्पी ने जब इसे हिंदी में बनाया, तो कहानी वही रखी लेकिन किरदारों में बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों को लिया. फिल्म में दिलीप कुमार ने सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जबकि अमिताभ बच्चन उनके बेटे के रोल में नजर आए. कहानी में जब एक गैंगस्टर उनके बेटे को अगवा करता है और बदले में अपने साथी को छुड़वाने की मांग करता है. 

दिलीप कुमार मिला था बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

तब दिलीप कुमार कानून के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं. बेटे को बचाने के बावजूद वे अपनी ड्यूटी से समझौता नहीं करते और यही बात बेटे को उनसे दूर कर देती है. बाद में बेटा अपराध की राह पकड़ लेता है. ‘शक्ति’ ने रिलीज के बाद दर्शकों का दिल जीत लिया और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी. इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट साउंड डिजाइन के अवॉर्ड मिले. अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन दिलीप साहब ने ये अवॉर्ड जीता. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Amitabh Bachchan

Trending news

डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
mumbai
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
Maharashtra
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती