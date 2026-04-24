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Hindi Newsबॉलीवुड33 साल बाद फिर गूंजा नायक नहीं, खलनायक हूं मैं’, संजय दत्त ने जारी किया ‘खलनायक रिटर्न्स’ का फर्स्ट लुक, फैंस हुए क्रेजी

33 साल बाद फिर गूंजा 'नायक नहीं, खलनायक हूं मैं’, संजय दत्त ने जारी किया ‘खलनायक रिटर्न्स’ का फर्स्ट लुक, फैंस हुए क्रेजी

Khalnayak Returns First Look: बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त अपनी आइकॉनिक फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में संजय दत्त ने 'खलनायक रिटर्न्स' का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 24, 2026, 10:55 PM IST
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33 साल बाद फिर गूंजा 'नायक नहीं, खलनायक हूं मैं’, संजय दत्त ने जारी किया ‘खलनायक रिटर्न्स’ का फर्स्ट लुक, फैंस हुए क्रेजी

Khalnayak Returns First Look: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एक बार फिर अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. 90 के दशक की उनकी आइकॉनिक फिल्म 'खलनायक' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी और अब सालों बाद एक्टर इस फिल्म की कहानी को नए अंदाज में लेकर लौट रहे हैं. संजय दत्त ने हाल ही में फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' का फर्स्ट लुक रिलीज किया है, जिसके बाद फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

संजय दत्त ला रहे अपनी फिल्म का सीक्वल

दरअसल, संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान किया है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ कहानियां खत्म नहीं होतीं... वे दोबारा शुरू होती हैं. खलनायक रिटर्न्स.' वीडियो में उनका सबसे मशहूर डायलॉग 'नायक नहीं, खलनायक हूं मैं.' भी सुनने को मिला, जिसे सुनते ही फैंस के बीच हलचल काफी तेज हो गई और हर कोई इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'खलनायक रिटर्न्स' का फर्स्ट लुक आउट

इसी बीच संजय दत्त ने फिल्म का फर्स्ट लुक फैंस के साथ शेयर किया और लिखा, 'हर कहानी का एक वक्त होता है और उसका वक्त आ गया है... खलनायक रिटर्न्स.' इस पोस्टर में संजय दत्त इंटेंस और रफ लुक में नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस की बेचैनी को काफी बढ़ा दिया है. उनके चेहरे पर वही पुराना एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, जैसा 90 के दशक में इस फिल्म के पहले पार्ट में देखने को मिला था. वहीं संजय दत्त ने इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहा, 'खलनायक की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है, जो सुभाष घई के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती.'

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वहीं संजय दत्त ने फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' के बारे में एक इवेंट में बात करते हुए कहा, 'ये खलनायक की जर्नी बहुत लंबी है. सुभाष जी के बिना ये मुमकिन नहीं थी. वो लीजेंड हैं और मैन ऑफ एंटरटेनमेंट हैं. मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया और खलनायक को फिर बनाने का फैसला किया.' इसके साथ ही एक्टर ने अपनी पत्नी मान्यता दत्त का भी शुक्रिया किया और कहा, 'जब मैं लड़खड़ाता हूं तो कोई तो है जो मेरी कॉलर पकड़ने के लिए है.'

बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट

बता दें कि संजय दत्त की फिल्म 'खलनायक' साल 1993 में रिलीज हुई थी, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था और अब इसके सीक्वल को Jio Studios की ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस कर रही हैं, जिन्होंने 'धुरंधर' पर भी काम किया है. फिल्म में संजय दत्त ने बल्लू नाम के खतरनाक अपराधी का किरदार निभाया था, जो जेल से भाग जाता है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और राखी गुलजार जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म के गाने 'चोली के पीछे क्या है' ने तो तहलका मचा दिया था.और आज भी इस गाने को लोग काफी पसंद करते हैं. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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