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Hindi NewsबॉलीवुडExplainer: जो दुनिया ने नहीं सुने... माइकल जैक्सन के वो अनरिलीज्ड गाने, रिलीज के बाद बन सकते थे अगले ‘Thriller’

Explainer: जो दुनिया ने नहीं सुने... माइकल जैक्सन के वो अनरिलीज्ड गाने, रिलीज के बाद बन सकते थे अगले ‘Thriller’

Michael Jackson: माइकल जैक्सन को ‘किंग ऑफ पॉप’ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संगीत की दुनिया बदल दी. लेकिन उनके कई ऐसे गाने भी हैं जो कभी रिलीज नहीं हुए और आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास सैकड़ों अनरिलीज्ड ट्रैक थे. इन गानों ने उनके क्रिएटिव सोच और परफेक्शन के जुनून को दिखाया, जो आज भी फैन्स को हैरान करता है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:32 AM IST
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Michael Jackson Unreleased Songs
Michael Jackson Unreleased Songs

Michael Jackson Unreleased Songs: माइकल जैक्सन को दुनिया में ‘किंग ऑफ पॉप’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपने 45 साल के लंबे करियर में म्यूजिक को एक नई पहचान दी. उनके गाने सिर्फ हिट नहीं होते थे, बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की सोच बदल देते थे. लोग आज भी उनके गाने ‘थ्रिलर’ और ‘बिली जीन’ को याद करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पास ऐसे कई गाने भी थे जो कभी दुनिया के सामने आए ही नहीं. ये अनरिलीज्ड गाने आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं. फैंस के बीच इन्हें लेकर हमेशा बाते होती हैं एक्साइटमेंट बनी रहती है. 

लोग इन गानों के बारे में जानना चाहते हैं. माइकल जैक्सन हमेशा नए आइडिया पर काम करते रहते थे. वे स्टूडियो में घंटों और कई बार तो महीनों तक मेहनत करते थे. उनके पास सैकड़ों गानों का रिकॉर्ड था, जिनमें से कई अधूरे रह गए. रिपोर्ट्स के मुताबिकस उनके पर्सनल आर्काइव में करीब 100 से 200 से ज्यादा अनसुने ट्रैक मौजूद थे. माइकल किसी भी गाने को तब तक रिलीज नहीं करते थे जब तक वे उन्हें पूरी तरह परफेक्ट न लगे. इसी वजह से कई बेहतरीन गाने सिर्फ आर्काइव में ही रह गए और कभी लोगों तक नहीं पहुंचे. यही उनकी परफेक्शन की आदत थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्रिएटिव सोच और परफेक्शन का जुनून

माइकल जैक्सन की सबसे बड़ी खासियत उनकी क्रिएटिव सोच थी. वे हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश करते थे. उनका मानना था कि म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. वे हर गाने को बार-बार बदलते, उसके बीट्स और वोकल्स पर काम करते थे. कई बार एक ही गाने के कई वर्जन तैयार हो जाते थे. लेकिन जब तक उन्हें पूरा सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, वे उसे रिलीज नहीं करते थे. इसी वजह से उनके कई गाने कभी बाहर नहीं आ पाए. उनकी ये आदत उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी और उनकी कला को और खास बनाती थी.

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माइकल जैक्सन के अनसुने गानों की दुनिया

माइकल जैक्सन (Michael Jackson) के अनरिलीज्ड गानों में पॉप, फंक, आर एंड बी और डांस म्यूजिक का जबरदस्त मिक्स सुनने को मिलता था. उनके कई गाने अपने समय से काफी आगे लगते थे, क्योंकि उनका साउंड उस दौर के रेडियो ट्रेंड से बिल्कुल अलग था. म्यूजिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि माइकल हमेशा नया और अलग सोचते थे. उन्होंने ऐसे कई साउंड्स बनाए जो बाद में जाकर ट्रेंड बन गए. उस समय जो म्यूजिक लोगों को अजीब लगता था, वही आगे चलकर हिट हो सकता था. शायद इसी सोच की वजह से उन्होंने कुछ गानों को सही समय के लिए संभालकर रखा.

‘थ्रिलर’ एल्बम और छूटे हुए ट्रैक

1983 में आए ‘थ्रिलर’ एल्बम को माइकल जैक्सन का सबसे बड़ा और मशहूर म्यूजिक एल्बम माना जाता है, जिसके बाद उनको ‘थ्रिलर माइकल जैक्सन’ का नाम मिला था. इस एल्बम ने पूरी दुनिया में म्यूजिक का ट्रेंड ही बदल दिया था. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एल्बम के लिए कई और गाने भी रिकॉर्ड किए गए थे, जो बाद में इसमें शामिल नहीं हो पाए. अगर ये गाने भी एल्बम में होते, तो शायद इसकी सक्सेस और भी ज्यादा बढ़ जाती. माइकल हर एल्बम को एक कहानी की तरह बनाते थे, जहां हर गाने की अपनी एक खास जगह होती थी. इसी वजह से कई अच्छे गाने लोगों तक नहीं पहुंच पाए.

रिकॉर्डिंग की मेहनत और प्रोसेस

बताया जाता है कि माइकल जैक्सन का रिकॉर्डिंग प्रोसेस काफी लंबा और बारीकी से भरा होता था. वे गाने के हर छोटे साउंड पर खास ध्यान देते थे. कई बार एक ही गाने को तैयार करने में महीनों लग जाते थे. वे बार-बार बीट बदलते, वोकल्स दोबारा रिकॉर्ड करते और हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते थे. एक गाने के कई अलग वर्जन बनाए जाते थे और फिर उनमें से सबसे बेहतर चुना जाता था. बाकी सभी वर्जन उनके आर्काइव में रख दिए जाते थे. यही वजह है कि उनके अनसुने गाने उनकी मेहनत और गहरी सोच को साफ दिखाते हैं, लेकिन फैंस तक पहुंच नहीं पाए. 

फैंल की उम्मीद और बहस

माइकल जैक्सन के निधन के बाद उनके कुछ अनरिलीज्ड गाने सामने जरूर आए, लेकिन अब भी कई गाने ऐसे हैं जो आर्काइव में बंद पड़े हैं. इसी वजह से फैंस के बीच ये बहस लगातार चलती रहती है कि इन गानों को रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं. कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये गाने बाहर आएंगे तो उनकी विरासत और भी मजबूत होगी और नई पीढ़ी को उनका टैलेंट समझने का मौका मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पर्सनल इच्छा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो खुद तय करना पसंद करते थे कि कौन सा म्यूजिक दुनिया तक पहुंचे. 

अनसुनी विरासत का असर

माइकल जैक्सन के अनरिलीज्ड गाने ये साबित करते हैं कि एक सच्चा कलाकार सिर्फ हिट गानों के पीछे नहीं भागता, बल्कि क्वालिटी और परफेक्शन को सबसे ज्यादा अहमियत देता है. उनके ‘थ्रिलर’ जैसे गाने इतिहास बन गए, लेकिन जो गाने कभी रिलीज नहीं हुए, वे भी उतने ही खास और दमदार थे. ऐसा बताया जाता है कि उन्हीं अनसुने गानों में कोई अगला बड़ा हिट छिपा हो सकता था. आज भी माइकल जैक्सन के अनसुने गानों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता बनी रहती है. यही उनकी असली विरासत है, एक ऐसी आवाज जो अधूरी होकर भी दिलों पर गहरा असर छोड़ती है.

माइकल जैक्सन के हिट ट्रैक्स

माइकल जैक्सन के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और आज भी ट्रेंड में रहने वाले हिट गानों में ‘बिली जीन’, ‘थ्रिलर’, ‘बीट इट’, ‘स्मूथ क्रिमिनल’, ‘बैड’, ‘ब्लैक और व्हाइट’, ‘मैन इन द मिरर’, ‘डेंजरस’ और ‘अर्थ सॉन्ग’ जैसे गाने शामिल हैं. इन गानों ने सिर्फ म्यूजिक चार्ट्स पर ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर भी लंबे समय तक राज किया. उनकी खास बात ये है कि हर गाना अपने आप में अलग स्टाइल और मैसेज लेकर आता है. यही वजह है कि आज भी दुनियाभर में लोग इन्हें बार-बार सुनना पसंद करते हैं और ये गाने हर पीढ़ी में उतने ही लोकप्रिय बने हुए हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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