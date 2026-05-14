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बॉलीवुड का छोटा अमिताभ बच्चन कहां गायब? हीरो से ज्यादा रही डिमांड, बड़े होते ही इंडस्ट्री से बनाई दूरी, अब संभालता करोड़ों का बिजनेस

Guess Who: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्में दी हैं. लेकिन आज हम आपको उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कई फिल्मों में बिग बी के बचपन का किरदार निभाया है. फिलहाल, अब इस एक्टर ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 14, 2026, 11:33 AM IST
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बॉलीवुड का छोटा अमिताभ बच्चन कहां गायब? हीरो से ज्यादा रही डिमांड, बड़े होते ही इंडस्ट्री से बनाई दूरी, अब संभालता करोड़ों का बिजनेस

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. लेकिन साल 1983 में आई फिल्म 'कुली' उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म की खूब तारीफ हुई थी. क्या आपको इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाने वाला बच्चा याद है? यह मासूम बच्चा मास्टर रवि के नाम से काफी पॉपुलर हुआ था. दरअसल, उस बच्चे का नाम रवि वलेचा है. आज उनका लुक इस हद तक बदल गया है कि आप उन्हें एक बार देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे.

महज 4 साल की उम्र में किया डेब्यू

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रवि वलेचा ने कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने महज 4 साल की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन अब उन्होंने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है. उन्होंने अमिताभ बच्चन के अलावा दिलीप कुमार और ऋषि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ फिल्मों में काम किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब यह चाइल्ड आर्टिस्ट कहां है और क्या कर रहा है? आइए जानते हैं.

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300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

चाइल्ड एक्टर रवि वलेचा ने साल 1977 में आई फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' में छोटे अमिताभ का किरदार निभाया था. इस फिल्म के अलावा उन्होंने 'कुली', 'मिस्टर नटवरलाल', 'देश प्रेमी', 'शक्ति', 'फकीरा', 'तुम्हारे बिना', 'खुद्दार', 'नास्तिक', 'परिचय', 'रोटी', 'यादों की बारात', 'कर्ज', 'सीता और गीता' जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था. फिल्मों के अलावा वह 90 के दशक के मशहूर शो 'शांति' के कुछ एपिसोड्स में भी नजर आए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब रवि ग्लैमर की दुनिया से दूर हो गए हैं और बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुके हैं. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक, उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.

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बड़ा होकर बना बिजनेसमैन

फिल्मों में इतना काम करने के बाद रवि वलेचा ने हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर प्लान किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से हॉस्पिटैलिटी और इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स का कोर्स किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि अब भारत के एक टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा वह पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देते हैं. बीते कुछ सालों से वह इस सेक्टर में लीड कर रहे हैं और उनका यह कारोबार अब करोड़ों रुपये का हो चुका है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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