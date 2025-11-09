Advertisement
राम गोपाल वर्मा ने मेगास्टार चिरंजीवी को क्यों बोला ‘सॉरी’? 36 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म से क्या है कनेक्शन

Ram Gopal Varma: राम गोपाल वर्मा फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक तमाम बड़े स्टार्स के साथ कई हिट फिल्म बनाईं, जिनको आज भी याद किया था. हाल ही में उनकी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने वाली है, लेकिन इसी बीच उन्होंने मेगास्टार चिरंजीवी से माफी भी मांगी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:32 PM IST
राम गोपाल वर्मा ने मेगास्टार चिरंजीवी को बोला ‘सॉरी’
राम गोपाल वर्मा ने मेगास्टार चिरंजीवी को बोला ‘सॉरी’

Ram Gopal Varma Says Sorry To Chiranjeevi: हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री को कई दमदार और हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी 1989 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शिवा’ को दोबारा रिलीज करने का ऐलान किया है. इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी और अमला अक्किनेनी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म 14 नवंबर को एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा. 

दरअसल, हाल ही में साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने इस फिल्म की तारीफ की और उसका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद राम गोपाल वर्मा ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए चिरंजीवी से माफी मांगी. राम गोपाल वर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर चिरंजीवी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘धन्यवाद @KChiruTweets gaaru. इस मौके पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं अगर मैंने कभी अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई हो. आपके बड़े दिल के लिए एक बार फिर शुक्रिया’. इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा ने भी फिल्म की खूब तारीफ की थी. 

दोबारा रिलीज हो रही ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शिवा’ 

उन्होंने इस फिल्म को एक आइकॉनिक फिल्म बताया था. संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर ‘शिवा’ फिल्म को लेकर अपने इमोशन्स शेयर किए थे. उन्होंने कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर है. इस पर नागा चैतन्य ने भी रिएक्ट किया था और संदीप को धन्यवाद कहा था. नागा चैतन्य ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में संदीप का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने नागार्जुन के शानदार अभिनय की तारीफ की थी. फिल्म ‘शिवा’ साल 1989 में रिलीज हुई थी और अब इसे 14 नवंबर 2025 को दोबारा रिलीज किया जाएगा.

इस फिल्म ने बदल दी थी नागार्जुन की जिंदगी

ये री-रिलीज सुपरस्टार अक्किनेनी नागेश्वर राव की 101वीं जयंती के मौके पर हो रही है. ‘शिवा’ की कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जो कैंपस में हिंसा फैलाने वाले गैंग के खिलाफ खड़ा होता है. इस फिल्म ने उस दौर में यंगस्टर्स के बीच जबरदस्त पहचान बनाई थी. राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है. बता दें, इस फिल्म ने ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी. साथ ही ये फिल्म नागार्जुन के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म मानी जाती है, जिसको आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

