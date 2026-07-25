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40 साल पुरानी वो फिल्म, जिसे देख लोग पढ़ने लग जाते थे हनुमान चालीसा, एक्ट्रेस ने बताया रात को कैसे होती थी शूटिंग

लगभग 40 साल पहले हॉरर फिल्म तहखाना देख लोगों की रूह कांप जाती थी. 1986 के समय में यह सबसे डरावनी फिल्म थी. इस फिल्म की शूटिंग रात को होती थी. फिल्म काला जादू पर आधारित है. उस समय इस फिल्म को लेकर अकेले में देखना पसंद नहीं करते थे.

Written ByShilpa
Published: Jul 25, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:59 PM IST
40 साल पुरानी वो फिल्म, जिसे देख लोग पढ़ने लग जाते थे हनुमान चालीसा, एक्ट्रेस ने बताया रात को कैसे होती थी शूटिंग

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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