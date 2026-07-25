40 साल पुरानी वो फिल्म, जिसे देख लोग पढ़ने लग जाते थे हनुमान चालीसा, एक्ट्रेस ने बताया रात को कैसे होती थी शूटिंग

दुर्जन को पिता की ये बात पसंद नहीं आती है ऐसे में वह परिवार को परेशान करने के लिए बुरी शक्तियों को इस्तेमाल करता है. दुर्जन के काले जादू से बचने के लिए परिवार के लोग साधु संत की मदद से दुर्जन को तहखाने में बंद कर देता है. दुर्जन की दो बेटिया होती है. दोनों बेटियों सपना और आरती को बचपन में ही अलग कर दिया जाता है. दुर्जन की वजह से बड़ी बेटी को परिवार के वफादार नौकर को दे दिया जाता है. वहीं दूसरी बेटी ठाकुर की हवेली में रहती है. दुर्जन की मौत हो जाती है. तहखाने में खजाना होता है. तहखाने के खजाने के लिए पाने के लिए बेटी का पति जाता है. इस दौरान वहां पर कई बुरी शक्तियां मिलती है.