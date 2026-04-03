Advertisement
trendingNow13164591
Hindi Newsबॉलीवुड39 साल पहले रिलीज हुई थी 10 सितारों वाली फिल्म...हिल गया था बॉक्स ऑफिस; बप्पी लहिरी के म्यूजिक ने बना दिया ब्लॉकबस्टर

39 साल पहले रिलीज हुई थी 10 सितारों वाली फिल्म...हिल गया था बॉक्स ऑफिस; बप्पी लहिरी के म्यूजिक ने बना दिया ब्लॉकबस्टर

यह फिल्म 3 अप्रैल 1987 में रिलीज हुई थी. इसमें 10 दिग्गज सितारे एक साथ नजर आए थे. यह बॉलीवुड की एक स्टार एक्ट्रेस के पापा की डेब्यू फिल्म थी, जिसने अपनी कहानी के अलावा अपने म्यूजिक से भी खूब नाम कमाया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

39 साल पहले रिलीज हुई थी 10 सितारों वाली फिल्म...हिल गया था बॉक्स ऑफिस; बप्पी लहिरी के म्यूजिक ने बना दिया ब्लॉकबस्टर

अभिनेता चंकी पांडे अपने मजाकिया अंदाज के लिए फैंस के बीच लोकप्रिय रहते हैं. उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म 'आग ही आग' से डेब्यू किया था. इस फिल्म को रिलीज हुए अब 39 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर चंकी पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म की एक सीन पोस्ट कर यादों को फिर से ताजा किया. उन्होंने लिखा, "फिल्म 'आग ही आग' से मैंने अभिनय की दुनिया में पहला कदम रखा था. आज इस फिल्म को रिलीज हुए 39 साल हो गए हैं."

39 साल पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म 

फिल्म 'आग ही आग' साल 1987 में रिलीज हुई थी. इस मल्टी-स्टारर फिल्म में चंकी पांडे के साथ कई बड़े कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म ने चंकी को बॉलीवुड में एक नई पहचान दी.

'आग ही आग' (1987) एक सुपरहिट बॉलीवुड एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन शिबू मित्रा ने किया था. इस मल्टी-स्टारर फिल्म में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम, मौसमी चटर्जी और डैनी डेन्जोंगपा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. यह फिल्म भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक फौजी की लड़ाई और बाप-बेटे के रिश्तों पर आधारित थी.

Add Zee News as a Preferred Source

बहन का बदला लेने के लिए भाई बना डाकू

यह फिल्म की कहानी सेना अधिकारी बहादुर सिंह (धर्मेंद्र) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बहन की दुष्कर्म और हत्या के बाद भ्रष्ट पुलिस से निराश होकर डाकू बन जाता है और अपना नाम शेर सिंह रख लेता है. कहानी में तब मोड़ आता है, जब उसका बेटा विजय अपने पिता के अतीत से टकराता है.

फिल्म का संगीत बप्पी लहिरी ने दिया था. इसमें 'हर कोई चाहता है' और 'आसमान तू मेरी जिंदगी है' जैसे गाने सुपरहिट रहे थे. यह 1987 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, जिसने चंकी पांडे को बॉलीवुड में स्थापित किया. फिल्म में जोरदार डायलॉग और एक्शन दृश्यों का मिश्रण था, जिस वजह से फिल्म को अच्छी सफलता मिली थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Bollywood Superhit Films

Trending news

विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
bhondu baba
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
weather update
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
pok
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
road safety
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?