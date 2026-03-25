39 साल पुरानी वो कल्ट ब्लॉकबस्टर... जिसका रीमेक बनाना चाहते हैं आमिर खान के भांजे, आज भी लाखों लोगों की है फेवरेट फिल्म

1987 Blockbuster Movie Remake: हिंदी सिनेमा में कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो सालों बाद भी हर पीढ़ी को उतनी ही पसंद की जाती हैं, जितनी उनके रिलीज की वक्त की गई थी और 1987 में आई ‘मिस्टर इंडिया’ उन्हीं फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए थे. दोनों ने यादगार परफॉर्मेंस दी थी. अमरीश पुरी ने ‘मोगैंबो’ के किरदार से ऐसा खौफ पैदा किया कि वो हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार विलेन बन गए. अब इस क्लासिक फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है.

आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने हाल ही में रेडिट पर एक AMA सेशन के दौरान ‘मिस्टर इंडिया’ को लेकर अपनी एक दिलचस्प इच्छा जाहिर की. एक फैन ने उनसे पूछा, ‘अगर उन्हें किसी आइकॉनिक किरदार को अपने नजरिए से दोबारा लिखने का मौका मिले, तो वो किसे चुनेंगे?’. इस सवाल के जवाब में इमरान ने कहा, ‘ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं कई सालों से ‘मिस्टर इंडिया’ का सीक्वल बनाने का सपना देख रहा हूं’. इमरान ने कहा, ‘मुझे ओरिजिनल फिल्म बहुत पसंद है. ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है’.

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इमरान बनाना चहाते हैं ‘मिस्टर इंडिया’ का सीक्वल

उन्होंने आगे बताया, ‘एग्जांपल इस चीज का कि कैसे एक फैंटेसी या कॉमिक बुक जैसी कहानी को भी इमोशनल और जमीन से जुड़ा बनाया जा सकता है. ये फिल्म शानदार है. और सच कहूं तो अनिल कपूर आज भी पहले से ज्यादा अच्छे लगते हैं’. उनका ये जवाब सुनकर फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आए. इसके बाद एक और फैन ने इमरान से पूछा, ‘अगर वो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या वो ‘मिस्टर इंडिया’ को वैसे ही हीरो के तौर दिखाएंगे या फिर उसे एंटी-हीरो बनाने का रिस्क लेंगे?’.

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किरदार की मासूमियत आज भी है बरकरार

इस सवाल के जवाब में इमरान ने साफ कहा, ‘मेरे लिए इस किरदार की खूबसूरती उसकी सच्चाई और आदर्शों में है’. यानी वो इस कैरेक्टर की मासूमियत और अच्छाई को बरकरार रखना चाहते हैं. इमरान की इस बात पर फैंस ने भी दिल खोलकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि ओरिजिनल फिल्म में जो मासूमियत और चार्म अनिल जी में था, उसे आप अच्छी तरह निभा सकते हैं. बस बताइए कहां साइन करना है ताकि ये फिल्म बन सके’. वहीं एक और फैन ने कहा, ‘‘मिस्टर इंडिया’एक कल्ट क्लासिक है’.

फैंस ने दिए दिल से जबरदस्त रिएक्शन

उन्होंने आगे लिखा, ‘जिसे मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया है. इसे आगे बढ़ाना जरूरी है’. ‘मिस्टर इंडिया’ की कहानी अरुण वर्मा नाम के एक नेकदिल इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो खुद की परेशानियों के बावजूद अनाथ बच्चों की देखभाल करता है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसे अपने साइंटिस्ट पिता का बनाया एक ऐसा डिवाइस मिलता है, जिससे इंसान गायब हो सकता है. इस ताकत के साथ वो ‘मिस्टर इंडिया’ बनकर बुराई के खिलाफ लड़ता है और आखिर में मोगैंबो जैसे खतरनाक विलेन का सामना करता है.

कहानी और बॉक्स ऑफिस दोनों रहे सुपरहिट

बता दें, ‘मिस्टर इंडिया’ (1987) का डायरेक्शन शेखर कपूर ने किया था. इसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी के अलावा सतीश कौशिक और अन्नू कपूर ने यादगार सहायक किरदार निभाए. ये फिल्म करीब 3.8 करोड़ (लगभग 4 करोड़) के बजट में बनी थी और भारत में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रहा, जिससे ये साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में शामिल हुई. इतना ही नहीं, इस फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया गया था, जो आज भी लोगों को प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं.