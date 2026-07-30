/रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को टक्कर देने मैदान में उतरे रामानंद सागर के पोते, 7 पार्ट्स में बड़े पर्दे पर उतारेंगे महर्षि वेदव्यास की लिखी ‘भागवत महापुराण’

आजकल सिनेमाघरों में पौराणिक और धार्मिक कहानियों को बड़े स्केल पर पेश करने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है. हाल ही में आई कई बड़ी फिल्मों के बाद अब पौराणिक कथाओं को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 1987 में ‘रामायण’ को टीवी पर उतारने वाले रामानंद सागर के प्रोडक्शन हाउस सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट बड़े पर्दे पर ‘श्रीमद्भागवतम्’ नाम की एक बड़ी फिल्म का ऐलान किया है. इस महागाथा की पूरी कहानी को एक साथ नहीं, बल्कि 7 अलग-अलग पार्ट्स में लोगों के सामने पेश किया जाएगा.
इस खास और बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया गया. पौराणिक कहानियों के शौकीन लोगों के लिए ये सीरीज बेहद खास होने वाली है. ये ऐलान सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की पहली सबसे बड़ी सिनेमैटिक शुरुआत मानी जा रही है. उनका मकसद भारत की पुरानी और पवित्र कहानियों को नए दौर की मॉर्डन तकनीकों के साथ दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना है. रामानंद सागर के परिवार ने हमेशा से धार्मिक ग्रंथों को लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, जिनमें ‘रामायण’, ‘श्री कृष्णा’, ‘लव कुश’, ‘जय गंगा मैया’ और ‘जय महालक्ष्मी’ शामिल हैं.
अब वे मॉर्डन दौर के नए सिनेमैटिक स्टाइल, बेहतरीन सीन और इंटरनेशनल लेवल के जरिए इस परंपरा को बड़े पर्दे पर उतारेंगे. इस बड़ी ‘श्रीमद्भागवतम्’ सीरीज श्रृंखला की पूरी सोच और निर्माण रामानंद सागर के पोते अमृत सागर चोपड़ा और आकाश सागर चोपड़ा कर रहे हैं. दोनों इस फिल्म के पहले पार्ट का डायरेक्शन भी संभालेंगे. इस पूरे प्रोजेक्ट को सही दिशा देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित आध्यात्मिक गुरु श्री एम को रिसर्च गाइड बनाया गया है. वहीं, 80s के टीनी शो ‘रामायण’ के को-डायरेक्टर मोती सागर इस पूरे प्रोजेक्ट में मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं.
महर्षि वेदव्यास की लिखी ‘भागवत महापुराण’ को भारतीय साहित्य में बहुत पवित्र स्थान दिया गया है. ये ग्रंथ भगवान श्रीकृष्ण के पूरे जीवन, उनके संदेशों और भगवान विष्णु के कई रूपों की गाथा को सुंदर तरीके से पेश करता है. इस ग्रंथ के केंद्र में इंसान की भक्ति, अध्यात्म और मोक्ष पाने की डीप जर्नी के बारे में बताया गया है. ये नई फिल्म सीरीज इसी फिल्म की ओरिजनल स्पिरिट और मल्टी-लेयर कहानियों को बड़े पर्दे पर जिंदा करने की पूरी कोशिश करेगी. सागर पिक्चर्स का कहना है कि ‘श्रीमद्भागवतम्’ की गहराई और कहानियां ‘रामायण‘ और ‘महाभारत‘ से भी कहीं ज्यादा बड़ी है.
इसलिए इसे एक स्पेशल और एलिगेंट लुक में बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा. निर्माताओं का कहना हैकि वे इस कहानी को पूरी रियलिटी और ओरिजिनलटी के साथ दिखाएंगे. फिल्म के हर हिस्से और हर कॉन्टेक्स्ट की जरूरत के हिसाब से एक अलग विजुअल स्टाइल चुना जाएगा, ताकि ऑडियंस को एक शानदार एक्सपीरियंस मिल सके. इस सिनेमैटिक जर्नी में भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर ब्रज में बिताए गए दिनों को दिखाया जाएगा. इसमें रासलीला और गोपी गीत जैसे प्रसंगों को बेहद नेचुरल और रियलिस्टिक अंदाज में पहली बार दिखाया जाएगा, जो काफी शानदार होने वाला है.
इसके साथ ही लोग मत्स्य, वराह और नरसिंह जैसे शक्तिशाली अवतारों के सीन भी देख सकेंगे. समुद्र मंथन, सूर्यवंश की शुरुआत और ध्रुव जैसे महान भक्तों की प्रेरणादायक कहानियां भी इस बड़े पर्दे की सीरीज में देखने को मिलेंगी. इस बड़ी प्रोजेक्ट की पहली फिल्म की शूटिंग हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हो चुकी है. इसका औपचारिक उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया था. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जोएल शेफर संभाल रहे हैं और हॉलीवुड में ऑस्कर विनर टीमों के साथ काम कर चुके विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट क्लाइड एडवर्ड्स इसके एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं.
ये फिल्म बहुत बड़े स्क्रीन फॉर्मेट्स के लिए बहुत ही बारीकी और मॉर्डन तकनीक के साथ तैयार की जा रही है. ये ग्रैंड फिल्म सीरीज स्वर्गीय डॉ. रामानंद सागर और उनकी पत्नी श्रीमती लीला सागर की यादों को समर्पित की गई है. सागर पिक्चर्स का मेन टार्गेट भारत के प्राचीन और पवित्र ग्रंथों से इंस्पायर होकर इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा बनाना है. फिल्म के नाम का ऑफिशियल ऐलान होने के बाद अब मेकर्स आने वाले कुछ महीनों में इसके पहले भाग से जुड़ी कई और बड़ी जानकारियों का खुलासा करेंगे. लोग इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित है.