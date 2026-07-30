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रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को टक्कर देने मैदान में उतरे रामानंद सागर के पोते, 7 पार्ट्स में बड़े पर्दे पर उतारेंगे महर्षि वेदव्यास की लिखी ‘भागवत महापुराण’

Srimad Bhagavatam Part 1 Movie: इन दिनों चारों तरफ सिर्फ रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बज बन हुआ है, जो ट्रेलर रिलीज होने के बाद और ज्यादा बढ़ गया है. इसी बीच रामानंद सागर के पोते ने एक बड़ा ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया. वे बड़े पर्दे पर ‘श्रीमद्भागवतम’ की विशाल गाथा लेकर आ रहे हैं, जिसको 7 पार्ट्स में बनाया जाएगा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:28 AM IST
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को टक्कर देने मैदान में उतरे रामानंद सागर के पोते, 7 पार्ट्स में बड़े पर्दे पर उतारेंगे महर्षि वेदव्यास की लिखी ‘भागवत महापुराण’
Image Credit: Amrit Sagar Movie Srimad Bhagavatam Part 1

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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