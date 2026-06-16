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अमिताभ बच्चन के साढ़ू भाई हैं सलमान खान के ऑनस्क्रीन पिता! करोड़ों में है नेटवर्थ, बॉलीवुड छोड़ अब भोपाल में चला रहे होटल

Salman Khan On Screen Father: ‘मैंने प्यार किया’ फिल्म में सलमान खान के ‘डैडी’ का रोल निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राजीव वर्मा ने अचानक बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया? भोपाल में होटल चला रहे राजीव वर्मा का अमिताभ बच्चन से क्या खास रिश्ता है? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और नेटवर्थ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 16, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:53 AM IST
अमिताभ बच्चन के साढ़ू भाई हैं सलमान खान के ऑनस्क्रीन पिता! करोड़ों में है नेटवर्थ, बॉलीवुड छोड़ अब भोपाल में चला रहे होटल
Image Credit: Where Is Salman Khan On Screen Father

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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