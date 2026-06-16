Where Is Salman Khan On Screen Father: 1998 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ में सलमान खान के पिता का किरदार निभाने वाले राजीव वर्मा बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं. एक दौर था जब उन्होंने इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्मों और टीवी शोज में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरा था. इनमें ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘हम साथ-साथ हैं’, ‘हिना’, ‘प्रेम’, ‘कर्ज’ और ‘चुनौती’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. लेकिन बड़े-बड़े डायरेक्टर्स और सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बाद भी उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.
आजकल राजीव वर्मा मायानगरी मुंबई से दूर भोपाल में रहकर अपना होटल और थिएटर संभाल रहे हैं. राजीव वर्मा ने हाल ही में ‘डियर जनरेशन’ को दिए एक इंटरव्यू में एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाने की असली वजह बताई. उन्होंने अपने पूरे करियर में आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे उन सितारों के साथ काम किया, जो आगे चलकर देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बने. राजीव ने बताया कि वक्त के साथ-साथ उन्हें अपने काम में एक जैसी बोरियत महसूस होने लगी थी. इसके अलावा वे अपने परिवार को भी पूरा समय देना चाहते थे, लाइफ जीना चाहते थे.
इसलिए वे मुंबई की चकाचौंध छोड़ अपने होम टाउन भोपाल वापस लौट आए. इतना ही नहीं, राजीव वर्मा का बच्चन परिवार से बहुत ही करीबी और पुराना नाता है. दरअसल, जया बच्चन की बहन रीता भादुड़ी की शादी राजीव वर्मा के साथ हुई है. इस रिश्ते के हिसाब से वे सही के महानायक अमिताभ बच्चन के सगे साढ़ू भाई लगते हैं. रीता खुद लाइमलाइट और फिल्मों की दुनिया से काफी दूर रहना पसंद करती हैं. दूसरी तरफ, राजीव वर्मा ने हमेशा दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाए रखी. उन्होंने ‘मैंने प्यार किया’ से लेकर 'हिम्मतवाला', 'कोई मिल गया' और 'चलते-चलते' जैसी शानदार फिल्मों में यादगार रोल निभाए हैं.
वे हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे के सबसे सीनियर और सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने सफर की शुरुआत थिएटर से की थी और साल 1987 में आए मशहूर टीवी सीरियल ‘चुनौती’ से उन्होंने पर्दे पर कदम रखा. हालांकि, उन्हें असली पहचान साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से मिली. इसके बाद उन्होंने लगभग 30 साल से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में कई शोज और फिल्मों में ज्यादातर पिता या सपोर्टिंग एक्टर के दमदार किरदार निभाए. आज भी उनको इंडस्ट्री सम्मानित और शानदार एक्टर के तौर पर देखा जाता है.
अपने इतने लंबे और सक्सेसफुल एक्टिंग करियर में राजीव वर्मा ने करीब 70-75 से ज्यादा फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में काम किया है. इनमें ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘कोई मिल गया’ और ‘हम साथ-साथ हैं’ जैसी ऑल-टाइम हिट फिल्में भी शामिल हैं. अगर उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति की बात करें, तो इसका कोई एकदम सटीक ऑफिशियल आंकड़ा तो मौजूद नहीं है. लेकिन अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ लगभग 1-3 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 से 25 करोड़ रुपये के आसपास मानी जाती है, जो काफी अच्छी है.
राजीव वर्मा का पूरा करियर किसी बड़े स्टारडम के भरोसे नहीं. बल्कि उनके दमदार और बेहतरीन सपोर्टिंग रोल्स की वजह से बना है. उन्होंने हमेशा अपनी कमाल की एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. उनके परिवार की बात करें तो राजीव का जन्म 28 जून, 1949 को मध्य प्रदेश में हुआ था. उनकी पत्नी रीता भदुरी वर्मा एक जानी-मानी शिक्षाविद होने के साथ-साथ शानदार थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. राजीव के दो बेटे हैं. उनके एक बेटे का नाम शिलादित्य वर्मा है जो एक आर्टिस्ट हैं और दूसरे बेटे का नाम तथागत वर्मा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं.