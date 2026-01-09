आमिर खान की वो 36 साल पुरानी फिल्म, जो कभी नहीं हुई रिलीज, साथ नजर आतीं रेखा-रवीना, आधी हो चुकी थी शूटिंग, लगा था अच्छा खासा पैसा

Aamir Khan Unreleased Movie: एक समय था जब हिंदी सिनेमा ज्यादातर लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा फिल्में ही बना करती थी. दर्शक वही देखना पसंद करते थे और फिल्ममेकर्स के लिए भी ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका था. वे हर फिल्म में सेम स्टोरी को घुमा फिरा कर दर्शकों के सामने परोस दिया करते थे और खूब पैसा छापा करते थे. लेकिन जैसे-जैसे वक्त बदला, लोगों की पसंद भी बदलती गई. अब दर्शक कुछ नया, अलग और बड़ा देखना चाहते हैं.

इसी बदलाव के साथ सिनेमा में साइंस, इमेजिनेशन और थ्रिल से जुड़ी कहानियों की एंट्री हुई. हालांकि, नई सोच और बड़े सपनों के बावजूद, कई बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्में बीच में ही दम तोड़ देती हैं. ऐसी ही एक अधूरी फेमसी फिल्म थी ‘टाइम मशीन’. ये 90 के दशक में बनने जा रही एक साइंस-फिक्शन फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर. फिल्म में आमिर खान लीड रोल में नजर आने वाले थे. कहानी एक अनाथ बच्चे की थी, जिसे एक वैज्ञानिक की बनाई टाइम मशीन मिलती है.

आमिर खान की वो फिल्म, जो कभी नहीं हुई रिलीज

उस मशीन की मदद से वो अतीत में पहुंच जाता है. ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड फिल्म ‘बैक टू द फ्यूचर’ से इंस्पाय बताया जाता है. ‘टाइम मशीन’ की स्टारकास्ट उस दौर के हिसाब से काफी शानदार मानी जाती थी. आमिर खान के साथ रवीना टंडन, रेखा और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार इस फिल्म का हिस्सा थे. मशहूर फिल्ममेकर विजय आनंद इसमें वैज्ञानिक का किरदार निभाने वाले थे. हैरानी की बात ये है कि फिल्म की करीब 75 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी थी.

लगातार बढ़ता जा रहा था फिल्म का खर्च

सेट तैयार थे और कई अहम सीन फिल्माए भी जा चुके थे. इसके बावजूद अचानक ये प्रोजेक्ट रुक गया. फिल्म के रुकने की सबसे बड़ी वजह बजट को माना जाता है. बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान खर्च लगातार बढ़ता गया और आखिरकार प्रोडक्शन के पास पैसा खत्म हो गया. इसी बीच शेखर कपूर को विदेशी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और उनका फोकस वहां शिफ्ट हो गया. नतीजा ये हुआ कि ‘टाइम मशीन’ अधूरी ही रह गई. बाद में ‘एक्शन रिप्ले’ जैसी फिल्म में टाइम ट्रैवल दिखाया गया.

शेखर कपूर की कई फिल्में रह गई अधूरी

हालांकि, वो फिल्म दर्शकों पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई. ‘टाइम मशीन’ के अलावा शेखर कपूर की एक और फेमस लेकिन अधूरी फिल्म थी ‘पानी’. ये भी भविष्य की दुनिया पर आधारित कहानी थी, जहां पानी सबसे कीमती चीज बन चुका है. इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आने वाले थे और उन्होंने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी. लेकिन निर्माता आदित्य चोपड़ा से मतभेद होने के बाद ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया. ‘बरसात’, ‘जोशीले’ और ‘दुश्मनी’ जैसी कई फिल्में भी अधूरी रह गईं.