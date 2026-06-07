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Peddi कंट्रोवर्सी पर फूटा 'आशिकी गर्ल' का गुस्सा, बोलीं- ‘इसी वजह से मैंने फिल्में छोड़ दीं’

राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ इस समय सिनेमाघरों में चल रही है. इस फिल्म में एक्टर के काफी धांसू एक्शन सीन देखने को मिले, लेकिन लोगों को जाह्नवी का किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया. वहीं सोशल मीडिया पर उनके कैरेक्टर और सीन को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया है, जिसपर अब ‘आशिकी गर्ल’ यानी अन्नू अग्रवाल ने रिएक्ट किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 07, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:29 PM IST
Peddi कंट्रोवर्सी पर फूटा 'आशिकी गर्ल' का गुस्सा, बोलीं- ‘इसी वजह से मैंने फिल्में छोड़ दीं’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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