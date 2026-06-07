Peddi कंट्रोवर्सी पर फूटा 'आशिकी गर्ल' का गुस्सा, बोलीं- ‘इसी वजह से मैंने फिल्में छोड़ दीं’

बुची बाबू द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पेड्डी’ में जाह्नवी कपूर को लेकर ऑनलाइन चल रही कॉन्ट्रोवर्सी पर हाल ही में ‘आशिकी’ फेम एक्ट्रेस अन्नू अग्रवाल ने रिएक्ट करते हुए कहा कि न कहने की हिम्मत होनी चाहिए. वहीं इस पूरे विवाद पर जाह्नवी कपूर की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. लेकिन अन्नू अग्रवाल ने यंग स्टार्स से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो ऐसे किरदार और स्क्रिप्ट को हां कहने से पहले ध्यान से सुने और समझे, पसंद ना आने वाले ऐसे किरदारों को करने से इनकार कर दें.
इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन देते हुए अन्नू अग्रवाल ने 7 जून को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘Peddi को लेकर ऑनलाइन चल रहीं खबरों ने मुझे बहुत पहले लिए गए अपने फैसले की याद दिला दी है. मैं आज की ऑडियंस की तारीफ करती हूं, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और महिलाओं को इस तरह से दिखाने पर आपत्ति जताई.’
अन्नू ने आगे इस पोस्ट में लिखा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ ऑडियंस की ही नहीं है. न ही सिर्फ फिल्म मेकर्स की है, ये हम एक्टर्स की भी है. उन्होंने आगे कहा, ‘30 साल पहले, ‘आशिकी’ के बाद, मैंने ये फैसला लिया था कि किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले मैं कहानी जरूर सुनूंगी.’
‘आशिकी गर्ल’ ने इस पोस्ट में आगे बताया कि ‘महिलाओं को किसी भी चीज की तरह देखना बहुत आम बात थी. मैंने इस आम सोच के खिलाफ काम करने का फैसला किया. उस समय मैंने जो भी फिल्में की, वो मेरे इस फैसले की गवाह हैं.’ अन्नू ने आगे कहा, ‘कई मायनों में, यही एक वजह है कि मैंने आखिर में फिल्मों से दूरी बना ली. आज मैं यंग एक्टर्स और एक्ट्रेस को बढ़ावा देती हूं कि वो पहले स्क्रिप्ट को सुनें और सवाल पूछें.’
अन्नू ने ये भी कहा कि अगर कोई बात एक कलाकार के रूप में आपको गलत लगती है, तो 'ना' कहने की हिम्मत दिखाएं. तभी स्क्रिप्ट बदली जाएगी, जब ऑडियंस बेहतर कहानी की मांग करेंगे. लेकिन वो तब भी बदलेंगी, जब हमारे एक्टर्स इन चीजों में हिस्सा लेने से इनकार कर देंगे, जिन पर वो भरोसा नहीं करते.
आपको बता दें कि ‘पेड्डी’ के निर्माता बुची बाबू सना ने इस विवाद पर रिएक्शन देते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, ‘एक फिल्म निर्माता के तौर पर मेरा मानना है कि सिनेमा का मतलब ऑडियंस को एंटरटेन करना है, उन्हें इंस्पायर करना और उनसे एक रिश्ता बनाना है. इससे किसी को भी दिग्गज या अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए. हमने ‘पेड्डी’ के कुछ सीन को लेकर मिले रिएक्शन को काफी सीरियली लिया है, जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर, दोनों जगह महिलाओं का सम्मान करते हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि 'हमारा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को चीज की तरह दिखाना या उसका अपमान करने का नहीं था.’