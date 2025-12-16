'वो एक बच्ची है', सोनम खान ने शेयर की 'अजूबा' की क्लिप, कैसे शशि कपूर ने बढ़ाया था हौसला

अभिनेता बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होता. फिल्मी दुनिया में बड़े सितारे, चमकते सेट और कलरफुल कैमरे के बीच छोटे अभिनेता अक्सर खुद को खोते हुए महसूस करते हैं. इस कड़ी में अभिनेत्री सोनम खान ने एक ऐसा ही किस्सा फैंस के साथ साझा किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'अजूबा' के गाने की एक छोटी सी क्लिप पोस्ट की और बताया कि वह सेट पर पहली बार इतनी बड़ी भीड़ का सामना कर रही थीं.

सोनम खान ने शेयर की 'अजूबा' की क्लिप

सोनम खान ने अपने अनुभव को याद करते हुए बताया कि जयपुर में फिल्म 'अजूबा' के गाने 'मैं मिट्टी का गुड्डा' की शूटिंग उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण थी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''उस समय सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना नहीं था, इसलिए आम जनता के लिए अभिनेता को सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर देखना बहुत ही कम होता था. लेकिन जब कैमरा चल रहा होता था, वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाते थे. रोजाना लगभग 400 लोग शूटिंग देखने के लिए आते थे. इतनी भीड़ और लोगों का ध्यान खींचना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण अनुभव था.''

Add Zee News as a Preferred Source

सोनम ने बताया कि इस भीड़ के कारण वह अक्सर अपने डांस स्टेप्स भूल जाती थीं. उस समय फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें लगातार पुलिस द्वारा होटल तक सुरक्षित ले जाया जाता था. यह अनुभव सच में तनावपूर्ण था.उन्होंने कहा, ''लगातार लोग चिल्लाकर नाम पुकारते थे और देखते थे. यह माहौल परेशान करने वाला था. मेरे लिए कभी-कभी अपने डांस को सही तरीके से करना मुश्किल हो जाता था.''

बताया कैसे शशि कपूर ने बढ़ाया था हौसला

इसी समय, बॉलीवुड के महान अभिनेता और फिल्म निर्माता शशि कपूर ने उनकी मदद की. सोनम ने बताया कि शशि कपूर ने जब मुझे इन सबसे परेशान होते देखा, तो उन्होंने कोरियोग्राफर से कहा कि सोनम के लिए डांस के स्टेप्स आसान कर दें. जब कोरियोग्राफर ने शशि कपूर से कहा, 'अगर वह डांस नहीं कर सकती तो वह एक्ट्रेस क्यों बनी?' इस पर शशि कपूर ने बेहद सरल और प्यारे अंदाज में जवाब दिया, 'वह एक बच्ची है.' इस जवाब ने सभी को चुप करा दिया. यह मेरे लिए एक सहायक पल साबित हुआ.

सोनम ने बताया कि वह इस मदद से इतनी खुश हुईं कि उन्होंने दौड़कर शशि कपूर को गले लगा लिया. फिल्म 'अजूबा' 1990 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को शशि कपूर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे, और साथ ही ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, शम्मी कपूर, दारा सिंह, अमरीश पुरी और सईद जाफरी जैसी हस्तियां भी शामिल थीं.