35 साल पुराना वो गाना...जो आज भी रूह में है बसा, दिल छू लेती है एक-एक लाइन, अब भी बना है हर जेनरेशन की पसंद

Biggest Romantic iconic Song: कुमार सानू हिंदी सिनेमा के उस सिंगर्स में से रहे हैं, जिन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं. 90 के दशक में कुमार सानू सुपरस्टार सिंगर्स में से एक थे. आज से करीब 35 साल पहले कुमार सानू का ही एक गाना आया था, जिसने न सिर्फ चार्टबस्टर्स पर राज किया, बल्कि लोगों के जीने का सहारा बन गया.
Trending Photos
90 के दशक के कुछ गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करते रहते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर इस गाने पर वीडियो बनाते रहते हैं. इन्हीं में से एक गाना 'जब कोई बात बिगढ़ जाए' को आज भी लोग पसंद करते हैं. गाने की लोकप्रियता आज के पॉप कल्चर के समय में भी बरकरार है. गाने की लगातार लोकप्रियता देखते हुए मशहूर गायक कुमार सानू ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वे गाने को गाते नजर आ रहे हैं.
उन्होंने लिखा, "कई दशक बीत गए हैं, लेकिन इस गीत के लिए लोगों का प्यार आज भी वैसा ही है. यह देखकर दिल खुश हो जाता है कि हर पीढ़ी इस गाने में अपने दिल की बात ढूंढती है. इतने साल बाद भी इसका संदेश एकदम वही है, 'जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए… तुम देना साथ मेरा.' इस संगीत के सफर में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का धन्यवाद."
90 के दशक के कई गाने समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन यह गाना नई पीढ़ी को अपनी ओर खींचता है. यह गाना दोस्ती, प्यार और मुश्किल वक्त में साथ देने की बात करता है. सोशल मीडिया पर इसके कवर, रीमिक्स और पुरानी क्लिप्स को लोग काफी पसंद करते हैं.
यह गाना साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'जुर्म' का है. गाने को कुमार सानू और साधना सरगम ने मिलकर गाया था जबकि यह गीत इंदीवर ने लिखा था और राजेश रोशन ने इसका संगीत तैयार किया था.
गाने को विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपनी अदाकारी से खूबसूरत बनाया था. गाना पार्टी थीम पर रोमांटिक अंदाज में है. महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म 'जुर्म' में विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्रि और संगीता बिजलानी मुख्य भूमिका में होते हैं.
इस क्राइम थ्रिलर फिल्म के जरिए मीनाक्षी शेषाद्रि और संगीता बिजलानी को फिल्मफेयर का नामांकन मिला था. फिल्म की कहानी सलमान के पिता सलीम खान ने लिखी थी, जो आज के समय में भी पसंद की जाती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.