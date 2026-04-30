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Hindi Newsबॉलीवुड36 साल पुरानी वो मनहूस ब्लॉकबस्टर फिल्म... जिसके हीरो-हीरोइन का बर्बाद हो गया करियर, एक्ट्रेस का हुआ चेहरा खराब, तो एक्टर आज भी मांग रहा काम

36 साल पुरानी वो मनहूस ब्लॉकबस्टर फिल्म... जिसके हीरो-हीरोइन का बर्बाद हो गया करियर, एक्ट्रेस का हुआ चेहरा खराब, तो एक्टर आज भी मांग रहा काम

Wretched Blockbuster Film: 36 साल पहले आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने रातों-रात अपने सितारों को स्टार बना दिया, लेकिन किस्मत ने जल्द ही पलटी मार दी. फिल्म के बाद दोनों का करियर धीरे-धीरे खत्म होता चला गया. एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि उनका चेहरा तक बदल गया, जबकि एक्टर आज भी काम के लिए दर-दर भटक रहा है. आखिर उस फिल्म के पीछे छिपी ये कहानी क्या है, जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:38 AM IST
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Biggest Wretched Blockbuster Film Hero-Heroine
Biggest Wretched Blockbuster Film Hero-Heroine

Biggest Wretched Blockbuster Film: 90 के दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आशिकी’ से पहचान बनाने वाले राहुल रॉय इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर डॉ वनिता घाडगे देसाई के साथ इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में दोनों फिल्म ‘फिर तेरी कहानी याद आई’ के गाने ‘तेरे दर पे सनम’ पर डांस करते नजर आए. जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और तरह-तरह के सवाल उठाने लगे.

कई यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर एक्टर का खूब मजाक उड़ाया और पूछा, ‘ऐसी क्या मजबूरी थी?’, जो राहुल रॉय को इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा. कुछ लोगों ने उनके अंदाज और सादगी पर भी कमेंट किए. हालांकि, इस ट्रोलिंग के बीच राहुल रॉय ने चुप रहने के बजाय खुलकर अपनी बात रखने का फैसला किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूरी और हालात के बारे में साफ-साफ बताया. राहुल न लिखा, ‘मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और सादगी से करता हूं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लोगों ने बनाया राहुल रॉय का मजाक

उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे ऊपर कुछ लीगल मामले चल रहे हैं, जिनका खर्च मुझे उठाना पड़ रहा है. ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मेरे ब्रेन स्ट्रोक से पहले के केस हैं’. उन्होंने आगे कहा कि लोग उनकी सादगी का मजाक उड़ाने के बजाय अगर सच में चिंता करते हैं तो उन्हें काम दिलाने में मदद करें, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें. उन्होंने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए लिखा, ‘अगर आप मेरी सादगी का मजाक उड़ाते हैं या मेरी मुश्किलों पर हंसते हैं, तो इससे मेरे बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा पता चलता है’. 

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आज काम मांग रहे राहुल रॉय

राहुल ने ये भी कहा कि वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाकर नहीं. उनका कहना था कि वो आज भी खुद पर भरोसा रखते हैं और किसी भी हाल में हार मानने वाले नहीं हैं. राहुल रॉय ने अपनी हेल्थ को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनके लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. उन्होंने लिखा, ‘मैं जितना हो सके काम करना चाहता हूं, जब तक जिंदा हूं. काम करने से मेरा दिमाग एक्टिव रहता है और मुझे एक मकसद मिलता है’. उन्होंने ये भी माना कि कभी-कभी दुख होता है, लेकिन वे टूटने वालों में से नहीं हैं. 

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अनु अग्रवाल को भी झेलना पड़ा दर्द 

राहुल रॉय ही नहीं, ये फिल्म एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के लिए भी मनहूस साबित हुई. इस फिल्म के बाद उनके साथ भी एक बेहद दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा हुआ. साल 1999 में उनका एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें उन्हें गहरी चोटें आईं और वे लंबे समय तक कोमा में रहीं. इस एक्सीडेंट के बाद उनके चेहरे और शरीर पर भी गहरा असर पड़ा. इस हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. लंबे इलाज और रिकवरी के बाद भी वे पहले जैसी नहीं हो पाईं, जिसके चलते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और दोबारा इंडस्ट्री में वापसी नहीं कर सकीं.

नहीं मिल पाई पहले जैसी पहचान और सक्सेस 

बता दें, फिल्म ‘आशिकी’ का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया था. इसी फिल्म से राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को असली पहचान मिली थी. ये फिल्म उस समय इतनी बड़ी हिट रही कि राहुल रातों-रात स्टार बन गए. उनकी इमेज एक रोमांटिक हीरो की बन गई थी. इस फिल्म के बाद राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने कई प्रोजेक्ट किए. राहुल ने करीब 35-40 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादातर 90 के दशक में आईं. वहीं अनु ने लगभग 8-10 फिल्मों में काम किया. हालांकि, समय के साथ दोनों को पहले जैसी सक्सेस और काम नहीं मिल पाया.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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