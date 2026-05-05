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Hindi Newsबॉलीवुड‘हमारा रिश्ता सिर्फ कंटेंट नहीं’, राहुल रॉय संग नजर आईं वायरल महिला ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- मैं मरते दम तक...

‘हमारा रिश्ता सिर्फ कंटेंट नहीं’, राहुल रॉय संग नजर आईं वायरल महिला ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- 'मैं मरते दम तक...'

Rahul Roy Reels Viral Girl Reply: बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय के साथ वायरल हुई कंटेंट क्रिएटर को लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं. लोग दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं. अब वायरल महिला ने सबको जवाब दिया है और बताया कि वह राहुल को कब से जानती हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 05, 2026, 10:31 PM IST
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‘हमारा रिश्ता सिर्फ कंटेंट नहीं’, राहुल रॉय संग नजर आईं वायरल महिला ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- 'मैं मरते दम तक...'

Rahul Roy Reels Viral Girl Reply: बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय बीते दिनों सुर्खियों में छाए रहे. इसकी वजह उनकी कुछ रील्स थीं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थीं. इन रील्स में उनके साथ डॉ. वनिता घाडगे देसाई नजर आई थीं. वीडियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई कि आखिर राहुल किसके साथ रील बना रहे हैं. कुछ लोग ट्रोल करने लगे और कुछ मजाक बनाने लगे. मामला धीरे-धीरे बढ़ता देख एक्टर ने खुद सामने आकर जवाब देने का फैसला किया. उन्हें लगा शायद अब मामला शांत हो जाए, लेकिन जब कमेंट्स का सिलसिला थमा नहीं, तो डॉ. वनिता ने खुद सामने आकर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी सच्चाई लोगों के सामने रखी.

वायरल लड़की ने शेयर किया पूरा मामला

बता दें कि रील्स वायरल होने के बाद राहुल रॉय ने अपनी आर्थिक मुश्किलों, कानूनी परेशानियों और 2020 के ब्रेन स्ट्रोक के बाद की जिंदगी के बारे में इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट शेयर किया. कई सेलिब्रिटीज ने उनका साथ दिया, लेकिन ट्रोलिंग थमी नहीं. इसी बीच डॉ. वनिता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर पूरा मामला साफ किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'अच्छाइयां और कमजोरियां दोनों स्वीकार करें'

पहले वीडियो में डॉ. वनिता ने साफ कहा कि लोग उन्हें गलत तरीके से सिर्फ 'वायरल महिला' के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी अपनी पहचान, एजुकेशन और अचीवमेंट्स भी हैं. पिछले 10 दिनों में सोशल मीडिया पर जो हंगामा मचा, उसे देखते हुए उन्हें सफाई देनी पड़ी. वनिता ने पलटते हुए कहा कि 'उन्होंने ही राहुल रॉय को रील्स में काम करने का मौका दिया था. जब हम किसी के फैन होते हैं, तो उसकी अच्छाइयां और कमजोरियां दोनों स्वीकार करनी चाहिए. बड़े पर्दे पर काम न मिलने के कारण मैंने उन्हें रील्स के जरिए दुनिया को दिखाना चाहा कि वे आज भी कितने फिट और एवरग्रीन हैं.' उन्होंने राहुल रॉय की उम्र, एक्टिंग, स्टाइल और सादगी की तारीफ की.

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'मुंबई में करोड़ों महिलाएं हैं...'

वहीं तीसरे वीडियो में वनिता ने कहा, 'मुंबई में करोड़ों महिलाएं हैं, फिर भी उन्होंने मेरे साथ रील्स बनाईं. इसका मतलब मेरे व्यक्तित्व में कुछ खास जरूर है.' उन्होंने बताया कि पहले भी उनके लुक्स को लेकर सवाल उठे थे, जब दूरदर्शन में उनका चयन हुआ था. तब उनकी उपलब्धियों ने सबको चुप करा दिया था. वहीं ट्रोलर्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर आप असली फैन होते, तो गालियां नहीं देते. राहुल सर अभी बीमारी से उभरे हैं. उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी, न कि ट्रोल की. फैन बनकर अच्छाई-बुराई दोनों अपनानी पड़ती हैं. हम पांच साल से एक-दूसरे को जानते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'उनका रिश्ता सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं'

सबसे इमोशनल वीडियो में उन्होंने खुलासा किया कि उनका रिश्ता सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं है. 'मैं पहले यह बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बाद मैंने उनकी मदद की है और आगे भी करती रहूंगी.' उन्होंने राहुल रॉय को गुरु के समान बताया और कहा, 'उनके बारे में बुरा बोलना भगवान को लात मारने जैसा है.' डॉ. वनिता ने आगे कहा, 'उनका रिश्ता सम्मान और इंसानियत पर टिका है, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पर. वे सहानुभूति बटोरने नहीं, बल्कि सच्चाई बताने आई थीं.' यह सफाई आने के बाद अब सोशल मीडिया पर चर्चा का नया दौर शुरू हो गया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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