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Hindi Newsबॉलीवुड1 रील और सीधा ट्रोलर्स के निशाने पर ‘आशिकी’ हीरो… आखिर कौन हैं राहुल रॉय के साथ रोमांटिक वीडियो बनाने वाली इन्फ्लूएंसर, जानें कितने हैं फॉलोअर्स?

1 रील और सीधा ट्रोलर्स के निशाने पर ‘आशिकी’ हीरो… आखिर कौन हैं राहुल रॉय के साथ रोमांटिक वीडियो बनाने वाली इन्फ्लूएंसर, जानें कितने हैं फॉलोअर्स?

बॉलीवुड फिल्म ‘आशिकी’ के मशहूर एक्टर राहुल रॉय हाल ही में अपनी एक रोमांटिक रील को लेकर काफी चर्चा में हैं, जिसमें उनके साथ एक इन्फ्लूएंसर भी नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वो इन्फ्लूएंसर.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 02, 2026, 10:48 AM IST
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1 रील और सीधा ट्रोलर्स के निशाने पर ‘आशिकी’ हीरो… आखिर कौन हैं राहुल रॉय के साथ रोमांटिक वीडियो बनाने वाली इन्फ्लूएंसर, जानें कितने हैं फॉलोअर्स?

इस फिल्म में उनकी लवर बॉय इमेज को काफी पसंद किया गया था. लेकिन शायद अब लोगों को उनका ये अंदाज उतना पसंद नहीं आ रहा है. हाल ही में उनकी एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एक इन्फ्लूएंसर के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के सवाल करना शुरू कर दिया है. लोगों का सवाल है कि आखिर एक्टर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कंटेंट क्रिएटर्स के साथ रील बनाकर गुजारा करना पड़ रहा है. 

हालांकि एक्टर ने ट्रोलर्स को अपने लेटेस्ट पोस्ट में करारा जवाब दिया है. लेकिन कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ रील में नजर आने वाली इन्फ्लूएंसर कौन हैं? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों राहुल रॉय को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

कौन हैं डॉ. वनिता घाटगे देसाई ?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में जो इन्फ्लूएंसर नजर आ रही हैं उनका नाम डॉ. वनिता घाटगे देसाई है. वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी एक्टिव रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनिता घाटगे देसाई ने दूरदर्शन पर भी कई कार्यक्रमों में एंकरिंग की है. उन्होंने दूरदर्शन पुणे के लिए कृषि वार्ता जैसे शोज में भी काम किया है, जिससे उनकी पहचान एक प्रोफेशनल एंकर के रूप में भी बनी. इसके साथ ही, वो मुंबई पुलिस के कई इवेंट्स का हिस्सा रह चुकी हैं. 

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वायरल वीडियो पर रिएक्शन
वनिता सोशल मीडिया पर हेल्थ, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट से जुड़े कंटेंट शेयर करती हैं और उनकी अच्छी-खासी फॉलोइंग है. वायरल वीडियो में राहुल रॉय और वनिता घाटगे देसाई के बीच एक रोमांटिक अंदाज में रील शूट किया गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की मिला- जुला रिएक्शन देखने को मिला. कुछ यूजर्स ने इसे सिर्फ एक एक्टिंग रील बताया, जबकि कई लोगों ने इसे ‘क्रिंज’ कहकर ट्रोल किया. 

राहुल रॉय ने दिया रिएक्शन
इस विवाद पर राहुल रॉय ने भी रिएक्शन दिया. उनका कहना है कि वो इस समय काम की तलाश में हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुद को एक्टिव रखना उनकी जरूरत बन गई है. कुल मिलाकर, ये मामला एक बार फिर इस बात को दिखाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट कितनी तेजी से चर्चा और विवाद दोनों का कारण बन सकता है.

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