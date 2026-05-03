'मैं सड़क पर छोड़ा हुआ इंसान नहीं हूं', फेक रील्स पर भड़के राहुल रॉय, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Rahul Roy viral video: 90 के दशक में 'आशिकी' से रातों-रात स्टार बने एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो और उन पर मिलने वाला ट्रोलिंग है. हाल ही में राहुल कुछ रील्स में कंटेंट क्रिएटर डॉ. वनिता घाड़गे देसाई के साथ नजर आए थे. इनमें वो 'फिर तेरी कहानी याद आई' के गाने 'तेरे दर पे सनम' पर डांस करते दिखे. कई यूजर्स ने इन वीडियोज को 'क्रिंज' बताकर उनका मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उनकी हालत पर चिंता भी जताई.

राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, लिखा इमोशनल नोट

लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर कर सभी आलोचकों को जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'मैं अपना काम ईमानदारी और सादगी से करता हूं. मेरे कुछ कानूनी मामले हैं जिनका खर्चा उठाना है, और ये आज के नहीं हैं - ये ब्रेन स्ट्रोक से पहले के हैं.' राहुल ने आगे कहा कि अगर कोई उनकी सादगी या संघर्ष का मजाक उड़ाता है तो ये उसके बारे में ज्यादा बताता है, उनके बारे में नहीं. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, 'अगर आप वाकई इतने चिंतित हैं तो मुझे कोई अच्छा और सम्मानजनक काम दिलाने में मदद करें, ताकि मैं इन केसों का भुगतान कर सकूं. कम से कम मैं मेहनत से कमा रहा हूं, दूसरों का मजाक उड़ाकर नहीं.'

'ब्रेन स्ट्रोक के बाद एक्टिव रहना जरूरी है'

राहुल रॉय ने 2020 में ब्रेन स्ट्रोक झेला था, जिसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई. उन्होंने पोस्ट में बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें एक्टिव रहने की सलाह दी है. 'मैं जब तक जिंदा हूं, काम करना चाहता हूं. ये मेरे दिमाग को एक्टिव रखता है और मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि मैं आज भी काम कर रहा हूं. हां, कभी-कभी थोड़ा दुख होता है, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते", राहुल ने लिखा.

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इंडस्ट्री ने दिया साथ

राहुल के इस पोस्ट के बाद बॉलीवुड से उन्हें भरपूर सपोर्ट मिला. अनुपम खेर ने कमेंट किया, 'You are the BESTEST!' सोनू सूद ने लिखा, 'Keep Rocking Brother' और फराह खान ने कहा, 'Good luck to you Rahul'. अर्चना पूरन सिंह ने भी राहुल की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्हें पसंद है कि राहुल वही कर रहे हैं जो उन्हें खुश रखता है.

क्यों हो रहे थे ट्रोल?

दरअसल, पिछले हफ्ते डॉ. वनिता घाड़गे देसाई के पेज से राहुल के कई रील्स सामने आए थे. इनमें वो पुराने गानों पर परफॉर्म करते दिखे. कुछ यूजर्स को ये वीडियो अजीब लगे और उन्होंने कमेंट्स में राहुल का मजाक बनाना शुरू कर दिया. इसी के बाद राहुल ने ये पोस्ट लिखकर साफ किया कि वो किसी की दया के मोहताज नहीं हैं और न ही सड़क पर छोड़े हुए इंसान हैं. वो मेहनत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

राहुल रॉय 'आशिकी' के बाद 'जुनून', 'गुमराह', 'फिर तेरी कहानी याद आई' जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन बाद में उनका करियर ढलान पर चला गया. अब वो फिर से वापसी की कोशिश में हैं.