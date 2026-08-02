/‘घायल’ के लिए नहीं मिला कोई प्रोड्यूसर, हर किसी ने किया था रिजेक्ट; तब धर्मेंद्र ने दिया बेटे सनी देओल का साथ; फिल्म ने 8 गुना की थी कमाई

इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की प्रमोशन में बिजी चल रहे सनी देओन ने हाल ही में अपनी एक 1990 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘घायल’ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआत में प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में पैसा लगाने से मना कर दिया था, तब उनके पिता धर्मेंद्र ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म ने अपने बजट से 8 गुना ज्यादा कमाई की थी. आज भी इस फिल्म की गिनती भारतीय सिनेमा की बेहतरीन एक्शन फिल्मों में होती है.
लेकिन इस फिल्म को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था. अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने खुद बताया कि जब वे फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर कई निर्माताओं के पास गए, तो किसी ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. ज्यादातर निर्माताओं को लगा कि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट उस दौर के हिसाब से बहुत अलग और जोखिम भरा है. वे इस पर पैसा लगाने से डर रहे थे. इस वजह से सनी देओल को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी. इसके बावजूद सनी देओल ने न तो हार मानी और न ही फिल्म की कहानी पर से भरोसा खोया.
उन्हें पूरा विश्वास था कि फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत दम है और लोग इसे जरूर पसंद करेंगे. लेकिन उस समय सिनेमा जगत का माहौल ऐसा था कि कोई भी बड़ा नाम इस पर दांव लगाने को तैयार नहीं था. लगातार मिल रही रिजेक्शन की वजह से फिल्म का काम पूरी तरह रुक गया था. सनी देओल के लिए ये दौर काफी टेंशन भरा था, क्योंकि उनकी मेहनत अधर में लटकी दिख रही थी. जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब उनके पिता धर्मेंद्र अपने बेटे की मदद के लिए आगे आए. धर्मेंद्र ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी और इस प्रोजेक्ट पर भरोसा किया.
उन्हें लगा कि ये फिल्म हर हाल में बननी चाहिए. जब किसी दूसरे निर्माता ने हिम्मत नहीं दिखाई, तो धर्मेंद्र ने खुद इस फिल्म का निर्माण करने का बड़ा फैसला लिया. उनका ये कदम सिर्फ एक बिजनेस फैसला नहीं था, बल्कि एक पिता का अपने बेटे के हुनर और सपनों पर दिखाया गया सच्चा भरोसा था. धर्मेंद्र के आगे आने से फिल्म का काम तेजी से शुरू हो पाया. किसी भी नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी बड़े सहारे की जरूरत होती है और यहां धर्मेंद्र ने वो भूमिका निभाई. उन्होंने एक पिता होने के नाते सनी देओल को पैसे के साथ-साथ हिम्मत भी दी.
उनके इस फैसले ने पूरी टीम के अंदर एक नया जोश भर दिया. पिता के इसी भरोसे के दमपर फिल्म बनकर तैयार हुई और बड़े पर्दे तक पहुंची. इसके बाद लोगों के सामने एक बेहतरीन सिनेमा पेश करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया. सिनेमाघरों में आते ही फिल्म ने पूरे देश में तहलका मचा दिया. फिल्म की कहानी, दमदार डायलॉग और सनी देओल के शानदार अभिनय को लोगों ने खूब पसंद किया. जिस प्रोजेक्ट को कभी रिस्की मानकर खारिज कर दिया गया था, वही फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित और बजट से 8 गुना कमाई कर सबको हैरान कर दिया.
इस फिल्म की अपार सफलता ने सनी देओल के करियर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. सनी देओल की इस कहानी ने समझाया कि फिल्मी दुनिया में सफलता पाने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता. यहां अक्सर अच्छे कंटेंट को भी शुरुआत में पहचान नहीं मिल पाती. ऐसे मुश्किल समय में परिवार और अपनों का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है. ‘घायल’ केवल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी नहीं है. ये एक पिता के अटूट विश्वास, बेटे की लगन और मुश्किल संघर्ष के बाद मिली शानदार कामयाबी की बहुत ही इमोशनल और इंस्पिरेशनल की मिसाल बन चुकी है.
आज भी जब ‘घायल’ का जिक्र होता है, तो लोगों के जेहन में सनी देओल का वो एग्रेसिव रोल वाली यादें ताजा हो जाती है. इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि ये भी दिखाया कि जब अपनों का साथ हो, तो इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है. धर्मेंद्र का वो फैसला आज भी बॉलीवुड के इतिहास में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है. इसने एक नए दौर की शुरुआत की जिसने सनी देओल को स्टार बना दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट लगभग ₹2.5 करोड़ था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब ₹20 करोड़ का कलेक्शन किया था.