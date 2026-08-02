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‘घायल’ के लिए नहीं मिला कोई प्रोड्यूसर, हर किसी ने किया था रिजेक्ट; तब धर्मेंद्र ने दिया बेटे सनी देओल का साथ; फिल्म ने 8 गुना की थी कमाई

Sunny Deol Ghayal Movie: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘घायल’ ने अपने बजट से 8 गुना ज्यादा कमाई कर 90s के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इस फिल्म को सभी प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था. तब पिता धर्मेंद्र ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया. इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास रच दिया. आइए जानते हैं इस सुपरहिट सफर की इमोशनल कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:02 AM IST
‘घायल’ के लिए नहीं मिला कोई प्रोड्यूसर, हर किसी ने किया था रिजेक्ट; तब धर्मेंद्र ने दिया बेटे सनी देओल का साथ; फिल्म ने 8 गुना की थी कमाई
Image Credit: Sunny Deol Ghayal Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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