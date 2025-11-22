34 साल पुरानी फ्लॉप... बाप से ही मोहब्बत कर बैठती है बेटी, फिल्म ने जीते कई अवॉर्ड, साथ नजर आए थे अनिल कपूर और श्रीदेवी

Anil Kapoor Film Completes 34 Years: 45 साल पहले हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अनिल कपूर अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, लेकिन आज हम आपको उनकी उस 34 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कई अवॉर्ड जीते थे.
Anil Kapoor Film Lamhe Completes 34 Years: हिंदी सिनेमा के शानदार कलाकारों में अपनी गिनती करवाने वाले अनिल कपूर ने अपने अपने 45 साल के करियर में करीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इस दौरान उन्होंने कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, लेकिन आज हम आपको उनकी उस 34 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कई अवॉर्ड जीते थे. हम यदां 1991 में रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘लम्हे’ की बात कर रहे हैं, जिसको 34 साल पूरे हो चुके हैं.
इस खास मौके पर अनिल कपूर काफी खुश नजर आए. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का एक पुराना पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि अब भी लोगों का प्यार उन्हें वैसा ही मिल रहा है. अनिल ने लिखा कि कई लोगों ने मैसेज भेजकर कहते हैं कि ‘लम्हे’ आज भी पुरानी नहीं लगती और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है. उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि फराह, जो उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक हैं, ने उनके काम की तारीफ की. अनिल कपूर ने आगे लिखा कि अगर किसी ने अभी ये फिल्म नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘लम्हे’ फिल्म को पूरे हुए 34 साल
ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन तथा प्रोडक्शन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्म में श्रीदेवी ने मां और बेटी दोनों के किरदार निभाया था, जो उस दौर में भी काफी चर्चा में भी रहा. उनके साथ फिल्म में अनिल कपूर, वहीदा रहमान, अनुपम खेर और दीपक मल्होत्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आए थे. ये फिल्म यश चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच दूसरी और आखिरी कोलैबोरेशन थी. ‘लम्हे’ को अक्सर यश चोपड़ा की पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया जाता है. इसकी कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसे पल्लवी से प्यार हो जाता है.
बाप-बेटी के प्यार पर आधारित है ये फिल्म
पल्लवी किसी और से शादी कर लेती है. बाद में एक दुर्घटना में पल्लवी और सिद्धार्थ दोनों की मौत हो जाती है और उनकी बेटी बड़ी होकर बिल्कुल अपनी मां की तरह दिखने लगती है. दिलचस्प बात ये है कि वही बेटी बड़े होने पर वीरन से ही प्यार करने लगती है, जिससे कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आता है. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप हुई थी, जिसके साथ एक विवाद भी जुड़ा था कि बेटी को बाप से ही प्यार हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड और 13 नॉमिनेशन जीते थे और गाने भी पसंद किए गए थे.
‘1942: ए लव स्टोरी’ का होगा रीस्टोर
इसी बीच एक और खबर ये है कि अनिल कपूर की फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ को 21 नवंबर को होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है. इस मौके के लिए फिल्म को खास तरीके से 8K क्वालिटी में रीस्टोर किया गया है. फिल्म में अनिल के साथ मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर भी नजर आए थे. ये फिल्म अपने दौर में रोमांस, देशभक्ति और शानदार संगीत की वजह से खूब पसंद की गई थी. फिल्म के रीस्टोरेशन पर काफी मेहनत की गई है.
फिल्म को रीस्टोर करने में लगी खूब मेहनत
फिल्म के गानों और बैकग्राउंड स्कोर को दोबारा 5.1 सराउंड साउंड में तैयार किया गया है ताकि दर्शकों को थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिल सके. फिल्म की रीस्टोरेशन प्रोसेस का एक हिस्सा इटली के बोलोग्ना में स्थित ‘लिमाजिन रित्रोवाता’ लैब में पूरा किया गया, जिसे दुनिया में फिल्म हेरिटेज को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन लैब माना जाता है. ‘1942: ए लव स्टोरी’ को निर्देशक विद्यु विनोद चोपड़ा की सबसे यादगार फिल्मों में गिना जाता है. ये फिल्म भारत की आजादी की लड़ाई पर आधारित है और इसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई गई है.
