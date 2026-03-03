Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड24 घंटे में 6 फिल्मों की शूटिंग करते थे... गोविंदा की लेट लतीफी पर शोला और शबनम एक्ट्रेस, बोलीं- करियर खत्म करने के लिए फैलाई अफवाहें

'24 घंटे में 6 फिल्मों की शूटिंग करते थे...' गोविंदा की लेट लतीफी पर 'शोला और शबनम' एक्ट्रेस, बोलीं- करियर खत्म करने के लिए फैलाई अफवाहें

गोविंदा की सेट पर लेट लतीफी के किस्से तो काफी फेमस हैं. ऐसे में एक्टर के साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने एक्टर का साइड लिया. साथ ही उनकी लेट लतीफी से लेकर कमबैक तक पर खुलकर बात की.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:41 AM IST
सुधा चंद्रन और गोविंदा
Sudha Chandran Defends Govinda Late Reputation: एक वक्त ऐसा था जब गोविंदा एक दिन में 6 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे. यहां तक कि उनकी सेट पर सेटलतीफी की चर्चाएं भी काफी आती रहती थीं. वक्त के साथ सब बदला और ऐसा हो गया कि उनके पास काम की ही कमी हो गई. ऐसे में वेटरन एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने गोविंदा के सेट पर लेट आने की आदत का खुलासा किया. साथ ही गोविंदा का साइड लेते हुए ऐसी बात कह दी कि उनका जवाब मिनटों में वायरल हो गया.

हमेशा टाइम से सेट पर आते थे

सुधा चंद्रन ने गोविंदा के साथ 1992 में आई 'शोला और शबनम' फिल्म में काम किया है. ये उस वक्त की बात है जब गोविंदा का फिल्म इंडस्ट्र्री में दबदबा हुआ करता था. इस फिल्म के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'गोविंदा के साथ मेरी शोला और शबनम बेहतरीन फिल्म थी. उस मूवी में मेरा रोल बहुत अच्छा था. मेरा रोल फिल्म का टर्निंग प्वाइंट था.सुधा ने कहा कि शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा हमेशा टाइम से सेट पर आते थे. जो भी सीन मैंने उनके साथ किए वो हमेशा समय से होते थे. हम लोगों ने फिल्म में एक साथ कई बेहतरीन शॉट दिए हैं.'

ब्लेम नहीं कर सकते

इस दौरान जब सुधा से गोविंदा की लेट लतीफी को लेकर और पूछा गया तो एक्ट्रेस ने गोविंदा को डिफेंड किया. सुधा ने कहा- 'जो भी ये कहते हैं कि वो सेट पर लेट आते थे तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वो 24 घंटे में 6 फिल्मों की शूटिंग करते थे. उन्हें भी सोने और खाने के लिए वक्त चाहिए. आप उन्हें ऐसे ही ब्लेम नहीं कर सकते. उन्हें साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी. वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे. आखिरकार वो भी इंसान है. हां, कई बार थोड़ा डिले हो जाया करता था.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बिना किसी चिंता...'तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का पहला पोस्ट, 28 साल बाद वाइफ ने लगाया बेवफाई का आरोप

दोबारा कमबैक करें

एक्ट्रेस ने आगे कहा- 'वो फिल्में सभी को खुश रखने के लिए करते थे. लेकिन, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ गलत अफवाहें उनके करियर को खत्म करने के लिए फैलाई. उनका परिवार था और वो  लगातार काम की वजह से सफर करते रहते थे. बहुत ज्यादा मेहनत करते थे. उन्होंने उस मिथ को तोड़ दिया कि आउटसाइडर बिना किसी गॉडफादर के सुपरस्टार नहीं बन सकता. एक बेंचमार्क लोगों के लिए सेट किया. हम लोगों ने एक साथ कई शोज किए हैं और उसके बाद घंटों तक एक दूसरे से बातें कीं. वक्त आ गया है कि चीची भैया दोबारा कमबैक करें. सुनीता भाभी उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करती रहती हैं लेकिन वो कभी भी जवाब नहीं देते. मैं कभी सुनीता से तो नहीं मिली लेकिन, ये दोनों हमेशा एक साथ रहें. वो इंडस्ट्री में रहना डिजर्व करते हैं.'

