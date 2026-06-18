बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी 1993 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘आइना’ के 33 साल पूरे होने पर गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर पुरानी यादों को ताजा किया. जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फिल्म के कई यादगार दृश्यों का एक कोलाज शेयर किया, जिसमें उनके साथ जूही चावला और अमृता सिंह नजर आ रही हैं. इस मोंटाज में फिल्म के कई आइकॉनिक सीन शामिल थे और बैकग्राउंड में गीत “मेरी सांसों में” बज रहा था.
फिल्म ‘आइना’ का निर्देशन दीपक सरीन ने किया था और इसे यश चोपड़ा व पामेला चोपड़ा ने यश चोपड़ा के बैनर यश राज फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था. यह फिल्म 18 जून 1993 को रिलीज हुई थी.
इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा में जैकी श्रॉफ ने रवि सक्सेना, जूही चावला ने रीमा माथुर और अमृता सिंह ने रोमा माथुर का किरदार निभाया था. फिल्म में दीपक तिजोरी, सईद जाफरी, माया अलघ और दीना पाठक जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे.
फिल्म को उस समय दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिली थी, खासकर अमृता सिंह और जूही चावला के भावनात्मक अभिनय के लिए. इसके अलावा फिल्म का संगीत, जिसे दिलीप सेन और समीर सेन ने तैयार किया था, भी काफी लोकप्रिय हुआ. “मेरी सांसों में”, “ये रात खुशनसीब है”, “गोरिया रे गोरिया” और “दिल ने दिल से क्या कहा” जैसे गाने आज भी याद किए जाते हैं.
बता दें कि 1993 में रिलीज हुई आइना को जैकी श्रॉफ की फिल्मोग्राफी में एक संस्कारी फिल्म माना जाता है. फिल्म में जूही चावला ने अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया था, वहीं नेगेटिव रोल निभाकर अमृता सिंह ने भी खूब वाहवाही लूटी थीं.
फिल्म दो बहनों की कहानी है, जिनकी जिंदगी एक ही शख्स के प्यार के कारण उलझ जाती है. फिल्म में बड़ी बहन रोमा (अमृता सिंह) महत्वाकांक्षी और ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने का सपना देखने वाली लड़की है, जबकि छोटी बहन रीमा (जूही चावला) शांत और संस्कारी स्वभाव की है. कहानी में मोड़ तब आता है जब बिजनेसमैन रवि सक्सेना (जैकी श्रॉफ) रोमा से प्यार कर बैठता है और दोनों की शादी तय हो जाती है. लेकिन शादी के दिन रोमा अपने करियर और मॉडलिंग के सपनों को चुनते हुए मंडप छोड़ देती है. परिवार की इज्जत बचाने के लिए रवि, रीमा से शादी कर लेता है.
शादी के बाद रवि और रीमा की जिंदगी पटरी पर आने लगती है, लेकिन रोमा की वापसी सब कुछ बदल देती है. ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और रिश्तों के टकराव के बीच रोमा अपनी बहन और रवि के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है. अंत में सच्चे प्रेम, विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की जीत होती है तथा रोमा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है.