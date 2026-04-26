जेल में लिखा गया 33 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल, 4000 कैदियों ने दिया कहानी का आइडिया; संजय दत्त ने किया बड़ा खुलासा

Khalnayak 2: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने साल 1993 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म खलनाय के सीक्वल को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि जब वह जेल में थे, तब उन्हें 'खलनायक 2' का आइडिया आया था. उन्होंने यह आइडिया वहां मौजूद कैदियों के साथ शेयर किया, जिस पर करीब 4000 कैदियों ने फिल्म देखने की हामी भरी. इतना ही नहीं, सभी ने एक-एक पन्ने पर कहानी लिखी, जिससे 4000 पन्नों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया.
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Khalnayak 2: फिल्मी दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि किसी किरदार की लोकप्रियता सालों तक बनी रहती है और दर्शक उसके सीक्वल की मांग करते रहते हैं. 'खलनायक' भी ऐसी ही फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में बल्लू बलराम के किरदार में नजर आए संजय दत्त को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. यही वजह है कि आज भी इसके सीक्वल को लेकर चर्चा बनी रहती है. अब खुद संजय दत्त ने 'खलनायक 2' को लेकर अपडेट देकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.
साल 1993 में रिलीज हुई खलनायक में संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल में नजर आए थे. अब करीब 33 साल बाद इसके सीक्वल की घोषणा की गई है, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म में संजय दत्त का निभाया गया गैंगस्टर ‘बल्लू’ का किरदार आज भी याद किया जाता है. इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था.
संजय दत्त ने बताया कि फिल्म की रिलीज के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के समय जब वह जेल में थे, तब उन्होंने वहां मौजूद कैदियों से पूछा कि अगर फिल्म का दूसरा पार्ट बने तो कौन-कौन उसे देखना चाहेगा. इस पर करीब 4000 कैदियों ने हामी भरी. इसके बाद उन्होंने सभी से 'खलनायक' की कहानी एक-एक पन्ने पर लिखने के लिए कहा. इस तरह उनके पास कुल 4000 पन्नों में फिल्म की कहानी का एक अनोखा खाका तैयार हो गया.
एक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने उन सभी पन्नों को ध्यान से पढ़ा. जब वह पैरोल पर बाहर आए, तो उन्होंने सुभाष घई से मुलाकात कर यह पूरा कॉन्सेप्ट उनके साथ शेयर किया. इसे देखने के बाद सुभाष घई ने कहा, 'इसे बनाया जाना चाहिए.' इस तरह 'खलनायक 2' का आइडिया जेल में ही तैयार हुआ, जिसमें हजारों कैदियों का योगदान रहा.
बता दें कि खलनायक अपने समय की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म की कहानी, संगीत और किरदारों ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा था. खासकर 'नायक नहीं खलनायक हूं' जैसा गाना आज भी काफी लोकप्रिय है. इस फिल्म ने संजय दत्त के करियर को एक नई पहचान दी थी.
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