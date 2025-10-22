'संजय दत्त हथियारों का दीवाना था, रोक सकता था मुंबई बम धमाके...' 1993 धमाकों पर सरकारी वकील उज्जवल निकम का खुलासा

Sanjay Dutt Mumbai Blast Case: 32 साल पहले मुंबई बम धमाको में संजय दत्त को इस केस में आरोपियों में से एक माना गया था. पुलिस जांच में संजय दत्त को लिप्त पाया गया था और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था. हाल में दिए एक इंटरव्यू में उज्जवल निकम ने बताया कि मुंबई में हुए धमाकों के बारे में संजय दत्त को कुछ भी जानकारी नहीं थी. उनका कहना है कि उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक्टर के पास एके-56 राइफल थी और वो हथियार का दीवाना था. जिसकी वजह से वो अंडरवर्ल्ड के अपराधियों संग जुड़ गया था.

वो हथियारों का दीवाना था

शुभांकर मिश्रा से बातचीत के दौरान उज्जवल निकम ने ये खुलासा किया. इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि वो हथियारों का दीवाना था. उसके पास एके-56 राइफल थी. लेकिन, धमाकों से पहले अबूल सलेम हथियारों से भरा एक टेंपो लेकर आया था और संजय ने ये देख लिया. उसने एक राइफ अपने पास रख ली और बाकी लौटा दीं. उसे आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की जेल की सजा हुई थी.

संजय धमाकों को रोक सकते थे

इसी चैट में उज्जवल निकम से उनके पुराने बयानों के बारे में पूछा गया. जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय दत्त धमाकों को टालने में मदद कर सकते थे. इस बारे में बात करते हुए सरकारी वकील ने कहा- 'जब वे हथियारों से भरे टेंपो के साथ उनके पास आए. अगर उन्होंने पुलिस को इस बारे में बता दिया होता तो पुलिस कार्रवाई करती. वो आरोपियों को पकड़ लेती. इसलिए मैंने उस वक्त ये कहा था. संजय को पता नहीं था कि धमाका होने वाला है. लेकिन अगर उन्होंने हथियारों से भरे टेंपो के बारे में बता दिया होता जिसमें आरडीएक्स, हैंड ग्रेनेड है. तो पुलिस जांच करती और धमाकों को रोका जा सकता था.'

क्या एक्टर को मिला था सेलिब्रिटी होने का फायदा?

उज्जवल निकम ने कहा- 'मुझ पर किसी भी तरह का दवाब नहीं था. जब अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई तो उनके वकील ने ये कहा था कि ये उनका पहला अपराध है. उस वक्त मैंने कहा था कि इससे पहले संजय ने दाऊद इब्राहिम के करीबी से 9 एमएम पिस्तौल खरीदी थी. उनहोंने अपराधी से बिना लाइसेंस वाला हथियार खरीदा है तो ये लाभ नहीं मिल सकता.'