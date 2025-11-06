Advertisement
शाहरुख खान की वो 21 करोड़ी फिल्म, जिसे रवीना टंडन ने कर दिया था रिजेक्ट, सालों बाद बताई वजह, बोलीं- ‘वल्गैरिटी की...’

Raveena Tandon Rejected SRK Movie: रवीना टंडन ने करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्में की हैं. हालांकि, कुछ बड़ी फिल्मों के ऑफर उन्होंने ठुकराए भी हैं, जिनमें एक शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म का नाम भी शामिल हैं, जिसको लेकर रवीना काफी अनकंफर्टेबल थी, जिसका खुलासा उन्होंने अब दशकों बाद किया.

Nov 06, 2025, 07:11 AM IST
Raveena Tandon Rejected SRK Darr: रवीना टंडन ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ बड़ी फिल्मों को उन्होंने मना भी किया था. हाल ही में रवीना ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान की एक सुपरहिट फिल्म इसलिए ठुकराई थी क्योंकि उस किरदार में वे खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थीं. हाल ही में रवीना ने खुलासा किया है कि 1993 में आई सुपरहिट थ्रिलर फिल्म ‘डर’ में उन्हें शाहरुख खान के साथ फीमेल लीड रोल के लिए पहले चुना गया था. 

रवीना ने बताया कि उन्हें ‘किरण’ का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन वो कुछ सीन को लेकर असहज थी, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया. बाद में ये किरदार जूही चावला को मिला, जिनकी शाहरुख के साथ जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. एएनआई से बातचीत में रवीना ने बताया, ‘‘डर’ पहले मेरे पास आई थी. आप जिस वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि फिल्म में कुछ अश्लील था, लेकिन कुछ सीन ऐसे थे जिनमें मुझे कम्फर्टेबल महसूस नहीं हुआ’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

कुछ सीन को लेकर अनकम्फर्टेबल थीं रवीना

उन्होंने बताया कि फिल्म के कुछ शुरुआती सीन ऐसे थे, जिनमें उन्हें सहजता नहीं लगी और इसी वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया. रवीना ने आगे बताया, ‘‘डर’ में कुछ सीन ऐसे थे, जिसमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना था. मैं साफ बोल देती थी कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी. ऐसे कुछ सीन थे जिनसे मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी’. उन्होंने बताया कि ये बात उनके करियर के शुरुआती दिनों की है जब वो स्क्रीन पर कुछ सीमाओं को लेकर बहुत सतर्क रहती थीं. इसलिए उन्होंने मना कर दिया था. 

श्रीदेवी की आखिरी 300वीं फिल्म, जिसके सीक्वल में नजर आएगी बेटी खुशी कपूर, 8 साल पहले छप्परफाड़ कमाई कर बनी सुपरहिट

32 साल पहले सुपरहिट हुई थी फिल्म 

फिल्म ‘डर’ 24 दिसंबर 1993 को रिलीज़ हुई थी और इसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में शाहरुख खान, जूही चावला, सनी देओल, अनुपम खेर, और तन्वी आज़मी नजर आए थे. 3.25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 10.73 करोड़ और वर्ल्डवाइड 21.3 करोड़ की कमाई की थी, जो उस समय के हिसाब से ब्लॉकबस्टर थी. अब इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 32 साल हो चुके हैं और यह शाहरुख के करियर की एक अहम फिल्म मानी जाती है.

‘प्रेम कैदी’ का भी मिला था ऑफर 

इसके साथ ही रवीना ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें 1991 की फिल्म ‘प्रेम कैदी’ भी पहले ऑफर हुई थी. उन्होंने कहा, ‘‘प्रेम कैदी’, जो बाद में लोलो (करिश्मा कपूर) की डेब्यू फिल्म बनी, वो भी पहले मुझे ऑफर हुई थी. लेकिन उसमें एक सीन था जहां हीरो जिपर खींचता है और स्ट्रैप दिखता है. मैं उस सीन को लेकर असहज थी, इसलिए मैंने फिल्म नहीं की’. उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे उस वक्त स्क्रीन पर क्लोज सीन करने में दिक्कत होती थी. मैं थोड़ी दूरी बनाए रखती थी और लोगों के साथ ज्यादा नजदीकी सीन करने में सहज नहीं थी’. 

रवीना टंडन का वर्कफ्रंट

उन्होंने बताया, ‘कुछ लोग सोचते थे कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं था. मैं बस अपनी कम्फर्ट लिमिट में रहना पसंद करती थी’. वहीं, अगर रवीना टंडन के वर्कफ्रंट की बात करें तो अब ‘कर्मा कॉलिंग’ के दूसरे सीजन की तैयारी में हैं. इस वेब सीरीज का पहला सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया था. अब फैंस को रवीना की दमदार वापसी का इंतजार है. वे आज भी अपने अभिनय और सादगी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं.

