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Hindi Newsबॉलीवुड90s किड की फेवरेट सीरीज...लेकिन एक्ट्रेस को नहीं सफलता पर यकीन; सता रहा था इस बात का डर; पर रिलीज होते ही रचा इतिहास

90s किड की फेवरेट सीरीज...लेकिन एक्ट्रेस को नहीं सफलता पर यकीन; सता रहा था इस बात का डर; पर रिलीज होते ही रचा इतिहास

हॉलीवुड सीरीज फ्रेंड्स से फेमस हुई एक्ट्रेस लिसा कुड्रो इन दिनों चर्चा में हैं. 62 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा अनुभव साझा किया, जब उन्हें 'फ्रेंड्स' में कास्ट किया गया, तब वह पहले से ही एक दूसरे शो में काम कर रही थीं और उसे छोड़ने को लेकर असमंजस में थीं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:26 PM IST
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90s किड की फेवरेट सीरीज...लेकिन एक्ट्रेस को नहीं सफलता पर यकीन; सता रहा था इस बात का डर; पर रिलीज होते ही रचा इतिहास

हॉलीवुड स्टार लिसा कुड्रो को आज भी लोग फीबी बुफे के रोल में याद करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस शो ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई, उसी को लेकर शुरुआत में वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थीं. दरअसल, जब उन्हें 'फ्रेंड्स' में कास्ट किया गया, तब वह पहले से ही एक दूसरे शो 'मैड अबाउट यू' में काम कर रही थीं और उसे छोड़ने को लेकर असमंजस में थीं. 

फीबी बुफे के रोल पर था डाउट 

लिसा कुड्रो ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैं 'मैड अबाउट यू' में अपने रोल को लेकर काफी गर्व महसूस करती हूं. इस शो में मेरा किरदार एक वेट्रेस का था. बेशक वह छोटा रोल था, लेकिन मेरे करियर के लिए काफी अहम था. ऐसे में जब मुझे 'फ्रेंड्स' का ऑफर मिला, तो मैं असमंजस में थी. मुझे यह डर था कि नया शो सफल होगा या नहीं, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में कई बार अच्छे शो भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाते.''

उन्होंने कहा, ''जब 'फ्रेंड्स' का पायलट एपिसोड शूट हुआ, तब भी मुझे पूरी तरह भरोसा नहीं था कि यह शो हिट होगा. मेरे मन में यही चल रहा था कि यह एक अच्छा शो जरूर है, लेकिन इसका सफल होना तय नहीं है. ऐसे में मैं अपने पुराने शो 'मैड अबाउट यू' को अपने पास सुरक्षित रखना चाहती थीं, ताकि अगर 'फ्रेंड्स' ज्यादा समय तक नहीं चला, तो मेरे पास काम बना रहे.''

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सता रहा था इस बात का डर

लिसा ने कहा, ''मैं किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी. मुझे लगता था कि अगर 'फ्रेंड्स' कुछ एपिसोड के बाद बंद हो गया, तो मेरे पास 'मैड अबाउट यू' जैसा विकल्प होना चाहिए. यही सोचकर मैंने अपने पुराने रोल को बनाए रखने की कोशिश की.''

जब 'फ्रेंड्स' साल 1994 में शुरू हुआ, तो उसने इतिहास रच दिया. इस शो में लिसा कुड्रो के साथ जेनिफर एनिस्टन, कर्टनी कॉक्स, डेविड श्विमर, मैट लीब्लैंक और दिवंगत अभिनेता मैथ्यू पेरी जैसे कलाकार भी थे, और यह शो धीरे-धीरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय सिटकॉम्स में शामिल हो गया.

लिसा कुड्रो ने बताया कि उस समय में वह दो अलग-अलग शो में नज़र आ रही थीं और दोनों में उनके किरदार अलग थे. इससे दर्शकों के बीच भ्रम की स्थिति न बने, इसके लिए मेकर्स ने एक दिलचस्प तरीका निकाला था. 'मैड अबाउट यू' के उनके किरदार उर्सुला बफे को 'फ्रेंड्स' में फीबी की जुड़वां बहन के रूप में दिखाया गया. यह बदलाव दर्शकों को भी पसंद आया. इस तरह वह उर्सुला का किरदार भी निभा सकीं और फीबी का भी.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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