30 साल पहले आई क्लासिक रोमांटिक फिल्म, जिसके सभी गानों ने तोड़ दिया था रिकॉर्ड; फिर सिनेमाघरों में शानदार वापसी को तैयार

1942 A Love Story Re-Release: साल 1995 की फिल्म '1942: अ लव स्टोरी' ने अपने समय में रिलीज होने के बाद दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. फिल्म की शानदार कहानी, बेहतरीन संगीत और दमदार अभिनय की वजह से यह आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में शुमार है. विधु विनोद द्वारा निर्देशित फिल्म अब फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर, डैनी डेंजोंग्पा और प्राण मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए थे. कुमार सानू की आवाज में इसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं.

फिल्म के फिर से रिलीज होने की खुशी जाहिर करते हुए जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, जिसके साथ उन्होंने 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा', ऐड किया. पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' 16 जनवरी को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज की जाएगी."

फिल्म का गाना 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है. गाने को कुमार सानू ने अपनी शानदार आवाज में गाया, जबकि लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था. आरडी बर्मन को इस फिल्म के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का तीसरा फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. हालांकि फिल्म रिलीज से चार महीने पहले ही उनका निधन हो गया था. वहीं, जावेद अख्तर को उनके गाने ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार, कविता कृष्णमूर्ति को गाने ‘प्यार हुआ चुपके से’ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायिका और कुमार सानू को ‘एक लड़की को देखा...’’ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक का पुरस्कार मिला था.

अभिनेता जैकी श्रॉफ की बात करें तो वे जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे. फिल्म में उनके साथ नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी होंगी. फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी..