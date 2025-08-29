31 साल पुरानी वो फिल्म, जिसके 8 गानों ने तोड़ दिए थे रिकॉर्ड, फराह खान ने किए कोरियोग्राफ, लेकिन अनिल कपूर को थी दिक्कत
31 साल पुरानी वो फिल्म, जिसके 8 गानों ने तोड़ दिए थे रिकॉर्ड, फराह खान ने किए कोरियोग्राफ, लेकिन अनिल कपूर को थी दिक्कत

Anil Kapoor Biggest Hit Film: 31 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसने अपने बजट से दोगुनी कमाई की थी. इस फिल्म के गानों ने कई रिकॉर्ड तोड़ थे, जिनको आज भी खूब पसंद किया जाता है, जिनको फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था, लेकिन अनिल कपूर कुछ और ही चाहते थे. 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:22 AM IST
Anil Kapoor Biggest Hit Film: फराह खान को हिंदी सिनेमा में 38 साल हो चुके हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर के तौर पर की थी और वे अब तक 100 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी हैं, लेकिन आज वो फेमस डायरेक्टर या होस्ट के तौर पर भी अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकी हैं. उनको पहचान फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' से मिली, जहां डायरेक्टर मंसूर खान ने उनकी टैलेंट को पहचाना. फराह कई बार इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनका कोरियोग्राफी में आना एक तरह से इत्तेफाक था. 

इसके अलावा वो एक किस्से का जिक्र भी कई बार कर चुकी हैं, जो उनकी पुरानी यादों का हिस्सा है और वो अनिल कपूर से जुड़ा है. ये किस्सा है साल 1994 में आई फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' का है, जिसको विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में टोटल 8 गाने थे, जिनको फराह खान ने ही  कोरियोग्राफ किया था. फराह बताती हैं कि उस फिल्म में अनिल कपूर को उन पर भरोसा नहीं था. उन्होंने डायरेक्ट से कहा था कि इतनी बड़ी फिल्म में फराह काम नहीं संभाल पाएंगी. 

अनिल कपूर को नहीं था फराह पर भरोसा

उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा से कहा कि गानों को कोरियोग्राफ करने के लिए सरोज खान को बुलाना चाहिए. उस समय फराह के लिए ये बड़ी बात थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री में नई थीं. फराह ने बताया कि जैसे ही उन्होंने फिल्म का पहला गाना शूट किया, अनिल कपूर का नजरिया बदल गया. उन्होंने तुरंत फराह से माफी मांग ली. अनिल ने साफ कहा कि उन्हें लगा था कि फराह इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन वे गलत साबित हुए. फराह बताती है कि वे आज भी इस बात का जिक्र मजाक में अनिल को याद दिलाती हैं. 

सनी देओल के वो 6 सुपरहिट गाने, जिन्हें सुनकर आज भी खूब आता है मजा, 90s में हुआ करते थे हर किसी के फेवरेट

हर बार अनिल कपूर बोलते हैं सॉरी

इतना ही नहीं, और अनिल हर बार उनको सॉरी बोलते हैं. आज दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है. फराह मानती हैं कि अनिल कपूर का माफी मांगना उनकी बड़ी सोच और सादगी को दिखाता है. फराह ने कहा कि इंडस्ट्री में स्टार्स के साथ उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई और अनिल की ये ईमानदारी उन्हें और भी खास बना देती है. यही वजह है कि दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया. हाल ही में दोनों को 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक एपिसोड में साथ नजर आए थे. यहां उनकी दोस्ती और मजेदार नोकझोंक फैंस को खूब पसंद आई. 

अच्छी कमाई करने के बाद भी कहलाई फ्लॉप 

बता दें, '1942: ए लव स्टोरी' एक रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म थी जिसे विदु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. इसमें अनिल कपूर, मनीषा कोईराला, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और प्रणय नारायण जैसे कलाकार थे. फिल्म की कहानी ब्रिटिश राज के दौरान दो प्रेमियों की है, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बीच एक-दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं. इसका बजट 4.75 करोड़ था और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 11.48 करोड़ हुआ. बावजूद इसके इसे फ्लॉप कहा गया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं कर पाई थी. 

