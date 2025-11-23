31 साल पुराना वो गाना, जिसकी धुन को डायरेक्टर ने बताया था ‘बकवास’, रिलीज के बाद फिल्म हुई फ्लॉप और गाना हुआ सुपर-डुपर हिट

1942 A Love Story Song Pyaar Hua Chupke Se: क्या आप जानते हैं कि संजय लीला भंसाली कभी विद्यु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट रह चुके हैं. और मजेदार बात ये है कि 1994 में आई फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ के गाने ‘प्यार हुआ चुपके से’ में एक छोटा सा सीन फिल्माने के लिए भंसाली को पहाड़ की चोटी पर जाकर चिड़ियों के लिए ब्रेडक्रम्स फैलाने पड़े थे. सिर्फ इसलिए क्योंकि विद्यु को फ्रेम में कुछ पक्षियों को दिखाना चाहते थे. ये किस्सा और कई दिलचस्प बातों के बारे में उन्होंने खुद एक इवेंट में बताया.

हाल ही में विद्यु विनोद चोपड़ा ने 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ‘1942: ए लव स्टोरी’ के गाने ‘प्यार हुआ चुपके से’ की शूटिंग में पूरी टीम ने बेहद मेहनत के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि जब मानिषा कोइराला सीन में दौड़ रही थीं और लाइन चल रही थी ‘क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन...’, तब आसमान में एक भी पक्षी नहीं था. डिजिटल दौर नहीं था, इसलिए एडिटिंग से नहीं जोड़ सकते थे. इतनी ऊंचाई पर चिड़ियां आती भी नहीं थीं, तब उन्होंने भंसाली से कहा कि किसी तरह पक्षियों को लाना होगा.

‘प्यार हुआ चुपके से’ के लिए ऐसे बुलाए थे पक्षि

इसके बाद रात में जाकर पूरी टीम ने पक्षियों के लिए ब्रेडक्रम्स फैलाए और सुबह सच में चिड़ियां वहां आ गईं. 31 साल बाद इस फिल्म को 8K रीमास्टर्ड वर्जन में डालकर लोगों के सानमे पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी काफी खुश हैं. इसी सेशन में विद्यु के साथ मौजूद थे उनके करीबी राइटर अभिजात जोशी ने भी एक किस्सा सुनाया कि एक बार जब विद्यु फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे तभी जैकी श्रॉफ सेट पर आए और वही लाइन दोहराने लगे जो विद्यु लिख रहे थे. विद्यु ने हैरान होकर पूछा कि उन्हें कैसे पता चला?

वो गाना जिसको डायरेक्टर ने बताया था ‘बकवास’

जैकी ने हंसते हुए कहा, ‘मेरे को 100 मीटर दूर से सुनाई दे रहा था’, क्योंकि विद्यु इतने तेज बोलकर लिखते थे. इस बात पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. विद्यु ने एक और चौंकाने वाला किस्सा बताया. इस फिल्म के एक गाने ‘कुछ न कहो’ जिसे आर.डी. बर्मन ने बनाया था वो डायरेक्टर को पसंद ही नहीं आया था. दरअसल, पहली ही मीटिंग में बर्मन साहब ने इस गाने को तेज बीट पर बनाया था, जिसके सुनकर विद्यु हैरान रह गए. उस समय कुछ लोगों का कहना भी था कि बर्मन का दौर खत्म हो चुका है.

बर्मन साहब ने माना हफ्ते भर का टाइम

इसके बाद विद्यु ने उनसे कहा कि अगर फिल्म का म्यूजिक अच्छा नहीं तो एल्बम बेच भी नहीं पाएंगे. जब विद्यु ने अपनी बात रखी तो आर.डी. ने पूछा कि गड़बड़ क्या है? विद्यु ने साफ कह दिया कि ये गाना ठीक नहीं है. बिल्कुल ‘बकवास’ है. ये सुनकर बर्मन साहब इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा कि उन्हें एक हफ्ते का वक्त दिया जाए. विद्यु ने कहा कि वो एक साल भी दे सकते हैं, बस संगीत वैसा होना चाहिए जैसा फिल्म की आत्मा चाहती है. इसके बाद अगले शुक्रवार बर्मन साहब ने विद्यु को बुलाया.

और जन्म दिया एक आइकॉनिक गाने को

पहले तो विद्यु को लगा कि शायद वो मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन की एक कैसेट सुनने को दी. कुछ दिनों बाद जब वे हारमोनियम पर बैठे और ‘कुछ न कहो’ की शुरुआती धुन बजाई तो विद्यु ने आंखें बंद कर दीं और तुरंत समझ गए कि वही जादू लौट आया है. ये धुन एस.डी. की शैली की थी जिसे आर.डी. मजाक में ‘बाप का माल’ कहते थे. विद्यु के उस एक सख्त शब्द ने ही इस आइकॉनिक गाने को जन्म दिया. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो लेकिन इसके गाने हिट हुए.