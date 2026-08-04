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600 घंटे की मेहनत, 7000 असली मोतियों और सिल्क से बने गाउन में ऐश्वर्या राय लगीं ‘हुस्न परी’! अचानक इंटरनेट पर वायरल होने लगी कांस 2026 की अनसीन PHOTOS

Aishwarya Rai Cannes Unseen Photos: बॉलीवुड की नीली आंखों वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की कांस फिल्म फेस्टिवल से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. टोनी वार्ड कुटूर ने इस खास आउटफिट को बनाने में 7000 मोतियों और सिल्क का इस्तेमाल बेहद ही खूबसूरती से किया है. इस ड्रेस में उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:23 AM IST
600 घंटे की मेहनत, 7000 असली मोतियों और सिल्क से बने गाउन में ऐश्वर्या राय लगीं ‘हुस्न परी’! अचानक इंटरनेट पर वायरल होने लगी कांस 2026 की अनसीन PHOTOS
Image Credit: Aishwarya Rai Cannes Unseen Photos

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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