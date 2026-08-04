/600 घंटे की मेहनत, 7000 असली मोतियों और सिल्क से बने गाउन में ऐश्वर्या राय लगीं ‘हुस्न परी’! अचानक इंटरनेट पर वायरल होने लगी कांस 2026 की अनसीन PHOTOS

साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीना ऐश्वर्या राय बच्चन की फ्रांस के फेमस कांस फिल्म फेस्टिवल की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं. जाने-माने डिजाइनर टोनी वार्ड की बनाए एक इस खास गाउन में ऐश्वर्या का रूप बेहद निखरकर सामने आ रहा है. इस आउटफिट की सबसे खास बात ये है कि इसे लगभग 7,000 असली मोतियों और बेहतरीन रेशम से बेहद बारीकी के साथ तैयार किया गया है. इंटरनेट पर उनके इस जादुई और शाही अंदाज को देखकर फैंस भी मंत्रमुग्ध रह गए.
कांस फिल्म फेस्टिवल बीते काफी वक्त हो चुका है, पर ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती का जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में इंटरनेट पर उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. रेड कार्पेट के बाद सामने आईं ये तस्वीरें समंदर के खूबसूरत किनारे की हैं, जिनमें ऐश्वर्या का रॉयल लुक देखकर उनके चाहने वाले खुशी से झूम उठे. फैंस को उनकी इन नई फोटोज का लंबे समय से इंतजार था. तस्वीरों पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनके दिलकश अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या को दूर से देखने के बाद, अब उनके इस नए अवतार की बेहद साफ और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ गई हैं. सोशल मीडिया पर आते ही ये फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस अपनी पसंदीदा अदाकारा पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं. इस बेहद खूबसूरत आउटफिट में उनका अंदाज इतना ग्रेसफुल लग रहा है कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. इंटरनेट पर हर कोई सिर्फ इन्हीं तस्वीरों के बारे में बात कर रहा है. लोग उनके रॉयल अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे और उन्हें कांस फेस्टिवल की ‘रियल क्वीन’ बता रहे हैं.
इस खास आउटफिट को मशहूर फैशन डिजाइनर टोनी वार्ड कुटूर ने तैयार किया था. डिजाइनर ने सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन को 'कांस क्वीन' बताते हुए इस आउटफिट की स्पेशलिटी भी शेयर की. उन्होंने बताया कि इस ड्रेस को तैयार करने में करीब 600 घंटे की मेहनत लगी है. इसमें 7000 से ज्यादा असली मोती जड़े गए हैं. इसके अलावा, ड्रेस में लगभग 40 मीटर लंबे सिल्क का इस्तेमाल किया गया है. कारीगरों की इस बेहतरीन मेहनत और ऐश्वर्या के अलग अंदाज ने रेड कार्पेट पर एक नया इतिहास रच दिया. तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख किसी काभी दिला धड़क उठे.
बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय की ये ड्रेस मोतियों से सजा एक बेहद खूबसूरत गाउन है, जिसके साथ उन्होंने व्हाइट कलर की एक लंबी केप पहनी हुई थी. इस ड्रेस का डिजाइन और स्टाइल बहुत ही यूनिक था. इसके साथ ही ऐश्वर्या ने अपने बालों को हल्का कर्ल लुक दिया है और एक्सेसरीज बहुत कम कैरी की है. उनका ये सिंपल साक दिखने वाला रॉयल लुक हर किसी को भा गया. टोनी वार्ड के इस डिजाइन ने ऐश्वर्या की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए, जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है. ऐश्वर्या के इस पूरे सफर में उनके स्टाइलिस्ट मोहित राय का भी बहुत बड़ा हाथ रहा.
मोहित राय ने इस पूरे फेस्टिवल में ऐश्वर्या को एक से बढ़कर एक लुक दिए. कभी उन्होंने ब्लू कलर का अमित अग्रवाल का गाउन पहना, तो कभी सोफी कुटूर की गुलाबी ड्रेस में नजर आईं. यही नहीं, उन्होंने चीनी चान का एक व्हाइट सूट और फजोला ब्लू गाउन भी पहना था. हर एक लुक अपने आप में बहुत खास था, लेकिन टोनी वार्ड वाली ये ड्रेस सबसे ज्यादा यादगार बन गई. ऐश्वर्या राय बच्चन का कांस के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है. हर साल लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन क्या नया पहनेंगी, जो हमेशा ही कुछ अलग और यूनिक होता है.