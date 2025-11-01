30 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसमें शाहरुख-काजोल से ज्यादा सलमान खान ने वसूली फीस, सुनकर नहीं होगा यकीन

Karan Arjun Cast Fees: बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस 30 साल पुरानी फिल्म के लिए सबसे मोटी रकम किसने ली थी.
Karan Arjun Cast Fees: 30 साल पहले आई फिल्म न सिर्फ अपने दौर की बल्कि, हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी. यह फिल्म साल 1995 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने हर किसी का दिल जीता था और पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. दरअसल, हम फिल्म 'करण अर्जुन' की बात कर रहे है. चलिए जानते हैं फिल्म के लिए किसने वसूले थी सबसे ज्यादा फीस-
कॉमेडियन जॉली लिवर ने वसूले इतने हजार
अर्जुन के नाम से मशहूर एक्टर फिरोज खान ने करण अर्जुन फिल्म में नाहर सिंह का किरदार निभाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें 80 हजार रुपये मिले थे. वहीं मशहूर एक्टर और कॉमेडियन जॉली लिवर को इस एक्शन फिल्म के लिए 45 हजार रुपये फीस मिली थी.
राखी की फीस
एक्ट्रेस राखी ने फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान की मां का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उन्हें दुर्गा सिंह का रोल मिला था, जिसके लिए एक्ट्रेस को 80 हजार रुपये मिले थे. वहीं एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने सलमान खान के अपोजिट काम किया था. उन्हें 8 लाख रुपये दिए गए थे. हालांकि सालों पहले ममता कुलकर्णी अध्यात्म की राह पर जा चुकीं हैं.
खूंखार खलनायक की फीस
बॉलीवुड के सबसे खूंखार खलनायक अमरीश पुरी ने इस फिल्म के लिए 12 लाख रुपये लिए थे. उनकी विलेनगिरी पर तो दर्शक फिदा ही हो गए थे. शाहरुख खान और काजोल ने इस फिल्म में एक दूजे के अपोजिट काम किया था. फिल्म के लिए काजोल को 17 लाख रुपये और शाहरुख खान को 80 लाख रुपये मिले थे.
ये था फिल्म का सबसे महंगा एक्टर
बता दें कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा फीस सलमान खान ने ली थी. सलमान ने इस फिल्म के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये मेकर्स से वसूले थे. करण अर्जुन फिल्म में सलमान ने करण सिंह का किरदार निभाया था.
