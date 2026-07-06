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1995 का वो किस्सा... जब सलमान-आमिर के स्टारडम पर भारी पड़ी नाना पाटेकर की एक्टिंग, माधुरी दीक्षित ने यूं पलट दी थी बाजी

1995 Filmfare Awards: साल 1995 का 40वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स बॉलीवुड इतिहास का वो पन्ना है, जिसने स्टारडम के घमंड को तोड़कर प्योर एक्टिंग का परचम लहराया था. सलमान-आमिर जैसे सुपरस्टार्स की मौजूदगी के बीच एक ऐसे एक्टर ने बाजी मारी, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. चलिए बताते हैं क्यों आज भी उस किस्से की होती है बातें?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 06, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:07 AM IST
1995 का वो किस्सा... जब सलमान-आमिर के स्टारडम पर भारी पड़ी नाना पाटेकर की एक्टिंग, माधुरी दीक्षित ने यूं पलट दी थी बाजी
Image Credit: 1995 Filmfare AwardsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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