/1995 का वो किस्सा... जब सलमान-आमिर के स्टारडम पर भारी पड़ी नाना पाटेकर की एक्टिंग, माधुरी दीक्षित ने यूं पलट दी थी बाजी

1995 में हुआ 40वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स इवेंट भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था, जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं. उस दौर में बॉलीवुड पर बड़े-बड़े सुपरस्टार्स का राज हुआ करता था. हर कोई यही मानकर चल रहा था कि जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही हैं, उन्हीं के कलाकारों को सारे बड़े अवॉर्ड्स मिलेंगे. लेकिन जब फाइनल नतीजे सामने आए, तो उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया. इस इवेंट ने साबित कर दिया कि कभी-कभी स्क्रीन पर किया गया दमदार काम पॉपुलैरिटी पर भारी पड़ जाता है.
उस साल रिलीज हुई सलमान-माधुरी की ‘हम आपके हैं कौन!’ सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वे एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज बन चुकी थी. इस फिल्म ने कमाई के सारे पुराने शबी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और जो परिवार थियेटर जाना भूल चुके थे, उन्हें वापस सिनेमाघरों तक लेकर आई थी. इसकी दीवानगी को देखते हुए इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म माना गया. फिल्मफेयर में भी इसका जलवा दिखा और इसे बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला. साथ ही इसके डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को भी बेस्ट डायरेक्टर की ट्रॉफी से नवाजा गया.
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